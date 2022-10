Die erste Veloschnellroute im Kanton Zürich soll durch das Limmattal zur Aargauer Kantonsgrenze führen und könnte dereinst Zürich mit Baden verbinden. Noch ist nicht klar, bis wann das bereits seit acht Jahren bekannte Vorhaben umgesetzt werden soll. Von Schlieren kommend soll die Route über die Überlandstrasse durch Unterengstringen nach Dietikon führen. Im April 2022 bewilligte der Zürcher Kantonsrat einen Kredit für den Neubau der Limmatbrücke in Dietikon. Das Projekt enthält auch ein Stück Veloschnellroute zwischen Dietikon, Weiningen und Unterengstringen. Ebenfalls im vergangenen Frühling teilte der Dietiker Stadtrat mit, dass die Route anschliessend den Zuggleisen entlang durch das Wirtschaftsgebiet Silbern entlang verlaufen soll. Dabei stellte er in Aussicht, dass die Route später verlegt werden könnte, um durch das geplante Neubauquartier Niderfeld zu verlaufen. Der Kanton Zürich rechnet für die Erstellung der Route insgesamt mit Kosten von rund 75 Millionen Franken. Im Juni 2022 gab der Bund bekannt, dass er sich im Rahmen der Agglomerationsprogramme der 4. Generation mit 22,76 Millionen Franken an der Veloschnell­route durch das Limmattal beteiligen will. (flo)