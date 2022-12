Schlieren Die Stadtpolizei nahm 2022 bereits 27 Trendfahrzeuge aus dem Verkehr Innerhalb der letzte zwei Monaten kontrollierte die Stadtpolizei 53 Trendfahrzeuge. Fünf Lenker wurden angezeigt. Der Stadtrat will mit diesen Zahlen zeigen, wie die Stadtpolizei gegen diese Fahrzeuge vorgeht. Boubacar Sarr 19.12.2022, 05.00 Uhr

E-Trottinetts müssen laut dem Schlieremer Stadtrat auf Velowegen respektive Velostreifen gefahren werden. Auf dem Trottoir sind sie nicht erlaubt – genauso wenig wie Fahrräder. Julian Stratenschulte / DPA / Keystone

Seit Anfang Jahr wurden auf den Schlieremer Strassen bereits 27 Trendfahrzeuge wie Elektro-Scooter und Elektro-Trottinetts aus dem Verkehr gezogen, da sie nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprachen. Die Besitzer wurden angezeigt. Das geht aus der Antwort des Schlieremer Stadtrats auf eine Kleine An­frage des Gemeindeparlamentariers Bashkim Maliqi (EVP) hervor.

Er hat gefragt: EVP-Parlamentarier Bashkim Maliqi.

Maliqi sorgt sich um die Sicherheit auf Strassen, Trottoirs und Begegnungszonen. Eine Gefahr sieht er vor allem in Trendfahrzeugen, die lautlos und schnell herumrasen und insbesondere ältere Personen und Kinder erschrecken können. In seiner Kleinen Anfrage verwies Maliqi auf zwei Unfälle, bei denen Kinder von Trendfahrzeugen angefahren wurden, nämlich im Juni an der Limmat und im September in der Giardino-Siedlung. «Ein frühes Handeln ist unabdingbar, denn wenn dies so weiter geht, wird sich früher oder später ein gravierender Unfall ereignen», schrieb Maliqi in seiner Kleinen Anfrage.

Die Stadtpolizei führt bereits spezifische Kontrollen durch

Die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf nimmt sich der Sache bereits an. So kontrolliert sie laut Stadtrat bei ihren regulären Patrouillen regelmässig auch Trendfahrzeuge. Und, wenn personell möglich, führt sie auch gezielte Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Trendfahrzeuge durch. Dafür hat die Polizei auch eine Messrolle gekauft, um die Geschwindigkeit der Zweiräder gerichtsverwertbar zu überprüfen.

Im Oktober und November 2022 hat die Polizei 53 Fahrzeuge kontrolliert. Fünf Lenkerinnen und Lenker wurden angezeigt. Der Stadtrat erwähnt in seiner Antwort auch, dass die Stadtpolizei seit 2021 zusammen mit der Schule jeweils zum Schuljahresbeginn eine Infobroschüre über Trendfahrzeuge an alle Eltern versende. Dies habe sich bewährt und werde nun jährlich wiederholt.

Für E-Fahrzeuge gelten gleiche Regeln wie für Velos

Überdies wollte Maliqi vom Stadtrat wissen, ob man die Trendfahrzeuge auf Trottoirs und Quartierstrassen nicht generell verbieten könne. Laut der Stadt ist ein Verbot auf Trottoirs jedoch nicht notwendig und auf Quartierstrassen nicht möglich. «Das Befahren von Trottoirs ist, wie mit Fahrrädern auch, grundsätzlich nicht gestattet», schreibt der Stadtrat. Denn E–Bikes, E–Trottinetts und E-Roller unterliegen grundsätzlich den Velo-Verkehrsregeln. Ist man mit einem dieser Fahrzeuge unterwegs, muss man sowieso Velowege und Velostreifen benutzen. Es ist also nicht erlaubt, mit Trendfahrzeugen auf Flächen zu fahren, die den Fussgängerinnen und Fussgänger vorbehalten sind.