Schlieren Ehemaliges Personalhaus des Spitals Limmattal wird zur Flüchtlingsunterkunft Bis Ende Jahr mietet die Stadt Schlieren für 6800 Franken monatlich zwei Etagen im ehemaligen Personalhaus, um darin bis zu 36 geflüchtete Personen unterzubringen. Florian Schmitz 17.02.2023, 05.00 Uhr

Blick auf das Spital Limmattal, das sich auf Schlieremer Boden direkt an der Grenze zu Urdorf befindet. Bild: Severin Bigler

Das ehemalige Personalhaus des Spitals Limmattal wird seit kurzem als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt. Die Möglichkeit sei für die Stadt Schlieren ein Glücksfall, weil die bestehenden Wohnräume im Asylbereich nahezu voll besetzt und weitere Lösungen angesichts des ausgetrockneten Wohnungsmarkts schwierig zu finden seien, schreibt die Stadt am Donnerstag in einer Mitteilung.

Im Wissen um den dringenden Bedarf hätten die Verantwortlichen des Spitals Limmattal den Vorschlag, Flüchtlingsunterkünfte zu prüfen, von sich aus an die Stadt herangetragen. Das ehemalige Personalhaus war nach einer Zwischennutzung als Bauleitungsbüro wieder frei geworden. Die Stadt hat mit dem Spital von Februar bis Dezember 2023 einen Mietvertrag für zwei ganze Etagen abgeschlossen und bezahlt monatlich 6800 Franken.

Dafür können 18 Zimmer mit Nebenräumen, Etagenküche und Etagentoiletten genutzt werden. Weil die Zimmer jeweils für zwei Personen eingerichtet wurden, können insgesamt 36 Personen in der Unterkunft untergebracht werden.

Personalhaus liegt auf Urdorfer Boden

Die Unterbringungsplätze werden zum Kontingent der Stadt Schlieren gezählt, obwohl das Haus auf Urdorfer Boden liegt. Dies sei so mit dem kantonalen Sozialamt, der Standortgemeinde Urdorf und dem Spital vereinbart worden, heisst es weiter in der Mitteilung. Entsprechend werden die in der Unterkunft wohnhaften Flüchtlinge in Schlieren angemeldet und die Kinder auch in Schlieren zur Schule gehen.

In der Stadt leben zurzeit insgesamt 223 geflüchtete Personen – davon 123 aus der Ukraine. Neben der Kollektivunterkunft an der Bernstrasse 72, der ehemaligen Pflegewohnung Giardino an der Feldstrasse 8 und einer Alterswohnung an der Bachstrasse 1 habe die Stadt zusätzlich 35 Wohnungen gemietet, heisst es in der Mitteilung. Bei den meisten davon stünden grössere Investitionen durch die Eigentümerschaft bevor, weshalb die Wohnungen vorübergehend zu einem günstigen Preis zur Verfügung stehen.