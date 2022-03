Schlieren Die Shisha-Lounge ist passé – aus dem libanesischen Take-away Sixty Seven wird das Restaurant Fayrouz Direkt an der Pischte 52 startet das «Fayrouz» am 3. März seinen Betrieb. Die Geschäftsleitung konnte für ihr Team einen erfahrenen libanesischen Koch aus Zürich gewinnen. Celia Büchi Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemeinsam wagen sie den Schritt zum Restaurant: Kassem Krayem, Dajana Krayem und Hussein Doheini. Valentin Hehli

20 Jahre lang befand sich an der Badenerstrasse 1 in Schlieren ein Dönerladen. Im März 2021 übernahmen Dajana Krayem und ihr Mann Kassem Krayem das Geschäft mit zugehöriger Shisha-Lounge und eröffneten unter dem Namen Sixty Seven einen Take-away-Betrieb mit libanesischem Essen. Nun stehen weitere Veränderungen an. Seit November baut das Ehepaar Krayem die Räumlichkeiten um und eröffnet sie am 3. März neu als Restaurant Fayrouz.

«Wir haben alles selber umgebaut», sagt Dajana Krayem. Unterstützt wurden sie dabei von ihren Söhnen. Shisharauchen ist im neuen Restaurant nicht mehr möglich. Dafür lässt es sich auf den ausgebauten Sitzmöglichkeiten entspannen. Das Essensangebot sei nun grösser und zudem hätten sie dank ihrem neuen Koch und Partner ihre Küche verbessern können, sagt Dajana Krayem.

Ihren neuen Partner lernten sie beim Shisharauchen kennen

Hussein Doheini arbeitet seit 18 Jahren als libanesischer Koch in Zürich. Er bekochte Gäste im «Le Cèdre» an der Badenerstrasse und im «Moudi» an der Brandschenkestrasse. Eines Tages sei er per Zufall in ihrem Take-away zu Besuch gewesen, erzählt Kassem Krayem. Während des Shisharauchens habe er erzählt, dass er libanesischer Koch sei und nach einem neuen Arbeitsplatz suche. «Wir haben gesagt: Du bist herzlich willkommen.»

Doheini habe ihnen Mut gemacht und die nötige Motivation gegeben für den Wechsel zum Restaurant, sagt Dajana Krayem. Nach der Einführung der 3G-Regelung im September 2021 sei es im Take-away schwierig geworden. «Ein Teil der Leute durfte trotz zunehmender Kälte nicht drinnen sitzen.» Also entschloss sich das Ehepaar im November, die Chance zu nutzen und den Betrieb umzustellen – von Take-away zum Restaurant.

Die Küche des ehemaligen Take-away-Betriebs wurde beim Umbau zum Restaurant mit einer Wand geschlossen. Dafür wurde die Wand in der Raummitte entfernt und der Aufenthaltsbereich so erweitert. Valentin Hehli Gemütliche Bänke laden zum gemeinsamen Essen ein. Valentin Hehli In der Bar steht alles bereit für die heutige Eröffnung. Valentin Hehli Wer will, kann die libanesischen Gerichte auch draussen geniessen. Valentin Hehli Den Namen des Restaurants kommt von einer Sängerin aus dem Libanon, die immer versuchte, dass Anhänger aller fünf Religionen im Land friedlich miteinanderleben. Valentin Hehli

Auf der vergrösserten Speisekarte finden sich über 50 verschiedene kalte und warme Mezze. Kichererbsen, Gemüse und Petersilie gehörten zu den klassischen Zutaten der libanesischen Gerichte, sagt Dajana Krayem. Sowohl für Fleischliebhaber als auch für Vegetarier gebe es viel Auswahl.

«Die vielen unterschiedlichen Gerichte sind zum Probieren und Teilen. Jeder kann essen, was er gerne mag.»

Dass die Gäste zusammenkommen und zusammen geniessen können, ist dem Ehepaar wichtig. «Bei uns sind alle willkommen», sagt Kassem Krayem. Daher komme auch der Name des Betriebs. «Fayrouz ist eine Sängerin und gilt als Mutter der libanesischen Nation. Wir haben fünf Religionen im Libanon und sie versuchte stets ihr Bestes, dass alle friedlich miteinander leben.» Lustigerweise sei er an der gleichen Strasse im Libanon geboren worden wie sie, sagt er. Aber das habe er erst später erfahren, als sie den Namen «Fayrouz» schon ausgewählt hatten.

Dajana Krayem stammt ursprünglich aus der Slowakei. Das Ehepaar lernte sich vor 24 Jahren bei der Arbeit in einer Pizzeria in St.Gallen kennen. Später wechselten sie zusammen zu einer Organisation für Messe- und Eventveranstaltungen. Als dann wegen Corona keine Events mehr stattfinden konnten, schauten sie sich nach etwas Neuem um und stiessen auf das Geschäft an der Badenerstrasse. Sie sind also schon lange ein eingespieltes Arbeitsteam. Dajana Krayem sagt: «Wir arbeiten gut zusammen, auch wenn es manchmal Diskussionen gibt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen