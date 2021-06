Schlieremer Jugendliche fühlen sich zu unrecht beschuldigt

Schlieren Nach «Blick»-Artikel: Die Schlieremer Jugendlichen fühlen sich falsch dargestellt Die Meldungen über besorgniserregende Jugendgangs in Schlieren führten zu Empörungswellen bis in die lokale Politik. Jetzt verteidigen sich die Jugendlichen. Lydia Lippuner 22.06.2021, 04.30 Uhr

Am Morgen ist hier noch nichts los: Gegen Abend füllt sich der Platz rund um das Jugendhaus mit bis zu hundert Jugendlichen. Vor die Kamera will jedoch niemand mehr stehen. Lydia Lippuner

Die Jugendlichen, die sich rund um den Schlieremer Jugendtreff «kube» aufhalten, scheinen aufgedreht und etwas nervös zu sein. Grund dafür ist nicht der baldige Anpfiff eines EM-Spiels, sondern die Anwesenheit der Presse. «Schreiben sie, dass wir ganz nett sind», sagt ein Jugendlicher mit dunklen Haaren. «Schlieren ist grossartig und wir sind offen für alle», sagt ein anderer in überzeugtem Ton. Mit dem Namen in der Zeitung erscheinen oder gar vor die Kamera stehen, will hier niemand mehr. Denn die beiden «Blick»-Artikel, die Anfang Mai erschienen sind, liessen die Schlieremer Jugendlichen nicht gerade wie Traumschwiegersöhne dastehen. Sie berichteten davon, dass die Jugendlichen «eine maskuline, gewalt- und drogenverherrlichende Gangkultur zelebrieren – und diese vor allem auch auf sozialen Medien ausleben». Dieses Bild liess nicht nur Eltern und Lokalpolitiker erschaudern – SVP-Gemeinderat Boris Steffen sprach die Sache in der Fragestunde des Schlieremer Parlaments an und GLP-Gemeinderätin Songül Viridén reichte eine Kleine Anfrage ein – auch für die Jugendlichen hatte die Berichterstattung ein Nachspiel.

Während des Interviews hätten sie noch Freude daran gehabt, die Journalistin zu veräppeln, doch als der erste Artikel erschienen sei, seien sie entsetzt gewesen. «Wir haben das alles gar nicht so gesagt. Und was wir sagten, wurde nicht abgedruckt», sagt einer der zitierten Jugendlichen. Was aus ihren Aussagen gemacht wurde, überstieg die Vorstellung der Jugendlichen offensichtlich. Ein anderer ergänzt: «Als der Artikel online ging, wurde ich beinahe aus der Wohnung ausgeschafft.»

Überdies sei er auch von Passanten auf der Strasse immer wieder kritisch beäugt worden. «Zudem hat uns die Polizei sehr oft kontrolliert.» Auch wenn sich die Jugendlichen gegen aussen wenig bis gar nicht um das Urteil Erwachsener scheren, so zeigen sie sich doch zutiefst gekränkt, wenn man sie und noch schlimmer ihre Stadt zu Unrecht negativ darstellt. «Schlieren ist das Beste», sagt einer der Jugendlichen. Die Pullis mit dem Wappen Schlierens werden mit Stolz getragen.

Jugendliche schämen sich für das angekratzte Image

Auch in den Augen der Schlieremer Jugendarbeit hat die Berichterstattung unnötige Wellen ausgelöst. «Soll dem Artikel etwas Positives abgewonnen werden, dann höchstens, dass Jugendlichen eine Stimme gegeben und auf ihre durch Corona schwierige Situation aufmerksam gemacht wurde», sagt Michael Koger, Leiter der Fachstelle Jugend der Stadt Schlieren. Zu den Vorwürfen, die die angeblich gewaltbereiten Jugendlichen belasten sollen, sagt er: «Wenn auch die Gangkultur aus der Bronx und den Banlieues bei manchen Jugendlichen ein Thema ist – davon berichten auch die Jugendfachstellen in Zürich und Umgebung – widerspiegelt der Artikel nicht die Realität in Schlieren.»

Michael Koger leitet den Jugendtreff bereits seit gut zwei Jahren. Seit dem Frühling hat er besonders viel zu tun. Chris Iseli

Seine Einschätzung werde auch durch die Polizeistatistiken gestützt. Dort zeigen sich keine Auffälligkeiten im Vergleich zu anderen Agglomerations­gemeinden. «Viele Jugendliche schämten sich wegen des Artikels für die Schlieremer Jugend, da er von ihnen ein ganz falsches Bild in Schlieren und sogar in der ganzen Schweiz verbreitete», sagt er.



Schlieremer sind nur «Studio-Gangster»

Im Artikel wird auch die Rap-Szene vor Ort erwähnt. Spricht man die Jugendlichen darauf an, erhält man vorerst ausweichende Antworten. Schliesslich rappt einer trotzdem einen selbstgeschriebenen Text vor. Dieser sei aber nur für den Bekanntenkreis des Rappers bestimmt. Der Rap ist sowohl kreativ als auch frauenverachtend und gewaltverherrlichend. Der Freund des Rappers beeilt sich daraufhin, zu sagen: «Wenn er das rappt, dann heisst es nicht, dass er das auch macht.» Dabei boxt er seinen Kollegen freundschaftlich und sagt:

Alle lachen. Auf die Frage, was sie denn von Jugendlichen halten, die wie im Text beschrieben wirklich Drogen nehmen, Läden ausrauben und Frauen vergewaltigen, tauschen die Schlieremer abschätzige, beinahe verächtliche Blicke aus. Das seien armselige Leute. Niemand wolle so angesehen werden.

Das Angebot des Jugendhauses «kube» war in den letzten Monaten besonders beliebt. Lydia Lippuner