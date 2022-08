Schlieren Catwalk und Wellenteich: Die Pischte 52 wird zur Bühne für Künstler und Besucher Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Schlieren und der Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer «Skulptur in Schlieren» eröffnet bald einen neuen Zyklus. Zwei Werke sind nun auf der Pischte 52 zu sehen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 17.08.2022, 18.43 Uhr

Martin Senns Kunstwerk beim Stadtpark auf der Pischte 52 im Schlieremer Zentrum. zvg/Sandro Barbieri

Was haben eigentlich diese blau-weissen Kreise auf der Pischte 52 zu bedeuten? Ist das ein neues Spiel? Ein Curlingfeld? Ein Helikopterlandeplatz? Diese Fragen wurden Martin Senn gestellt, als er in den vergangenen zwei Wochen die alte Badenerstrasse bemalt hat. Geduldig erklärte er den Spaziergängern, dass er von der Stadt Schlieren beauftragt wurde, hier ein Kunstwerk zu schaffen. Und dass die Fläche – die eigentlich oval ist – einen Teich darstellen soll.

Auf der Pischte 52 in Schlieren werden derzeit Kunstwerke installiert. Lukas Elser Letzte Anpassungen müssen vorgenommen werden. Lukas Elser Noch ist der Catwalk nicht fertig. Lukas Elser Er muss erst noch von Lilian Hasler und ihrem Enkelkind auf Standfestigkeit geprüft werden. Lukas Elser Ein Mitarbeiter von Hasler hält die Errichtung des Werks mit dem Handy fest. Lukas Elser Und so sieht der Steg in fertigem Zustand aus. zvg Verschiedene Perspektiven auf den Teich von Martin Senn. Zum Beispiel von hier ... Lukas Elser ... von hier ... zvg/Sandro Barbieri ...von hier ... zvg/Sandro Barbieri ... oder von hier. zvg/Sandro Barbieri Ein Pfeil zeigt auf das Kunstwerk. Lukas Elser Gleich neben der Kunst kann man sich auch sportlich betätigen. Lukas Elser Zum Beispiel auf diesem Basketballfeld, das auf Wunsch der Jugendlichen errichtet wurde. Lukas Elser Oder auf dem Pumptrack, der schon etwas länger hier steht. Lukas Elser Und wer mit Sport nichts am Hut hat, kann auch die neuen Pflanzenkisten anschauen. Lukas Elser Und natürlich ist die Pischte 52 weiterhin als Strasse benutzbar. Allerdings nicht für Autos. Lukas Elser

Die in abwechselnder Farbe gemalten und konzentrisch verlaufenden Kreise sollen die Wellen nachahmen, die entstünden, wenn jemand einen Stein ins Wasser wirft. Und weil eben mehrere Steine ins Wasser geworfen worden seien, würden sich die Wellen nun auch gegenseitig überlagern.

Der Teich von Martin Senn wirkt aus der Luft fast schon psychedelisch. zvg/Sandro Barbieri

Die Wellen sollen den planen Asphalt der Pischte 52 brechen und die sich überlagernden Kreise könnten als Schnittmengen interpretiert werden. Zudem habe das Gemälde einen ganz praktischen Vorteil: «Dank der grossen Weissfläche heizt der Platz weniger auf», sagt Senn.

Martin Senn musste einen überdimensionalen Zirkel erfinden

Der 61-Jährige, der im Winter als Nebenerwerb Marroni auf dem Albisriederplatz in Zürich verkauft, hat in 100 Stunden zusammen mit einer Kollegin 100 Kilogramm weisse und 6 Kilogramm blaue Farbe auf die stillgelegte Strasse gemalt - und so ein 340 Quadratmeter grosses Bild geschaffen. Damit die Kreise auch geradlinig verlaufen, musste er sich einen überdimensionalen Zirkel anfertigen. Zwischen Kreismitte und Pinsel spannte er eine Schnur. So konnte er im immergleichen Abstand zur Mitte seine Kreise ziehen.

Martin Senn hat 100 Stunden in seinen Teich investiert. Lukas Elser

Die Arbeit von Senn ist ein weiterer Zyklus der Reihe «Skulptur in Schlieren», einer Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer (AZB) in Schlieren. Diese Zusammenarbeit geht auf eine Initiative des mittlerweile verstorbenen Künstlers Jürg Altherr im Jahr 2006 zurück. Ihr Ziel ist es, den AZB-Künstlern einen regelmässigen Auftritt im öffentlichen Raum zu verschaffen.

Stadt beteiligt sich mit 30'000 Franken

Für das aktuelle Projekt ist im laufenden Budget der Stadt Schlieren ein Posten von maximal 30’000 Franken eingestellt. Zudem stellt die Stadt den Kunstschaffenden den Platz gratis zur Verfügung. Auf Anfrage heisst es bei der Stadt, dass sich mehrere Personen für den aktuellen Zyklus bewerben konnten, von denen schliesslich vier Künstler ausgewählt worden seien. Die vier können diesen Sommer ihre Werke auf der Pischte 52 platzieren und anlässlich der Vernissage vom 30. September offiziell ausstellen. Ihre Werke dürfen sich noch mindestens bis zum Schlierefäscht am 1. September 2023 auf dem Platz befinden.

Als die «Limmattaler Zeitung» am Mittwoch Martin Senns Werk besichtigte, errichtete gerade seine Künstlerkollegin Lilian Hasler eine Installation. Wie Senn ist auch Hasler ein langjähriges Mitglied der AZB, deren Ateliers sich auf dem Gasi-Areal befinden. Hasler nennt ihr Werk «Catwalk for common Man».

Lilian Hasler auf ihrem noch nicht fertig erstellten Catwalk. Lukas Elser

Die 62-jährige Bildhauerin aus Zürich hat einen farbenfrohen, auf ziemlich wackeligen Beinen stehenden, spitz zulaufenden Laufsteg schräg über die alte Badenerstrasse gestellt: eine Brücke, die die eine Fahrbahnrichtung mit der anderen verbindet, und deren Gipfel sich über der Mittelinsel der einstigen Strasse befindet. Haslers Wunsch: Nicht nur Topmodels sollen über einen Catwalk spazieren können, sondern auch ganz normale Leute. Deshalb hat Hasler für die Schlieremer eine Bühne geschaffen, auf der sie sich von ihrer Umgebung abheben und ins Rampenlicht stellen können.

Das Publikum soll sich das Kunstwerk zu eigen machen

Als der Zyklus entstand, wünschte sich die Stadt Werke, bei denen das Publikum in irgendeiner Form partizipieren kann. Was aber, wenn das Publikum den Catwalk nicht als Laufsteg benutzt, sondern ihn zweckentfremdet – oder im schlimmsten Fall sogar beschädigt? Hasler hat damit kein Problem: «Wenn man Kunst in den öffentlichen Raum stellt, ist es auch richtig, wenn die Besucher sie dafür nutzen, ihre eigenen Interessen kund zu tun.» Man wolle ja gerade, dass das Publikum mit dem Werk interagiere.

«Und wenn jemand FCZ darauf sprayen würde, ist das auch Teil dieser Interaktion.»

Der dritte Künstler im Bund ist Wink Witholt. Er war an diesem Tag nicht zugegen und sein Kunstwerk muss erst noch installiert werden. Gemäss der Stadt möchte er den alten Strassenlaternen beim Ortsmuseum, die nach der Aufhebung der alten Badenerstrasse keinen Zweck mehr erfüllen, neues Leben einhauchen. Das Projekt heisst «Slapstick» und besteht darin, dass der Künstler zwischen zwei Laternen ein Seil spannt, an das er dann zwei an ihren Schnürsenkeln zusammengeknüpfte Schuhe hängen will.

«Shoefiti »aus dem Gangland

Es soll eine Anspielung auf das sogenannte «Shoefiti» sein. Der Begriff steht für die beiden englischen Worte «shoe» und «graffiti» und bezeichnet ein weltweit verbreitetes Phänomen. Meist werden dabei Schuhe paarweise über ein Kabel geworfen, das über eine Strasse gespannt ist. Der Ursprung dieses Brauchs ist nicht ganz klar. An manchen Orten soll es sich dabei um eine Art Revierkennzeichnung innerhalb der Gangszene handeln. Mittlerweile ist das Phänomen aber auch an Orten fern dieser Welt anzutreffen.

Beim vierten Aussteller handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der beiden Künstler Ingrid Scherr und Peter Lynen von der Kunsthalle Schlieren. In einer Vitrine werden sie vier verschiedene Ausstellungen präsentieren. Und damit der partizipatorische Teil nicht untergeht, beinhaltet eine ihrer Ausstellungen auch ein Rail, das von Skatern benutzt werden darf.

Und wer mit Kunst überhaupt nichts am Hut hat, kann sich auf der Pischte 52 derzeit sportlich betätigen. In der Nähe des neuen Pumptracks hat die Stadt nun auch noch ein Basketballfeld errichtet. Und für Menschen mit grünem Daumen gibt es neu auch Blumenkisten aus Holz, die über den gesamten Platz verteilt sind. Diese Angebote wurden unabhängig vom Kunstprojekt auf dem Platz erstellt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen