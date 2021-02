Schlieren Die Mutter vermutete von Anfang an, dass etwas nicht stimmte Wegen eines Gen-Defekts hat Matteo aus Schlieren bereits drei Operationen hinter sich. Seine Mutter jongliert ihren Alltag mit Kinderhüte, Homeoffice und Haushalt. Anlässlich des Tages der seltenen Krankheiten am 28. Februar erzählt sie aus ihrem Leben. Lydia Lippuner 27.02.2021, 04.00 Uhr

Er sei öfters ein kleines Schlitzohr: Matteo leidet am seltenen FOXC1 Syndrom. zvg / Limmattaler Zeitung

Matteo liebt seinen grünen Plüschfrosch. Er spielt gerne im Bällebad und am Morgen kann es ihm nicht genug schnell gehen, bis er den Milchschoppen in den Händen hält. Auf den ersten Blick unterscheidet ihn nichts von anderen Kleinkindern auf dem Schlieremer Spielplatz.

Doch auf den zweiten Blick wirkt Matteos Kopf verglichen mit seinem Körper zu gross, die Augen liegen ein wenig seitlich des Kopfes und seine Nase scheint ein klein wenig breiter als die seiner älteren Schwester zu sein. «Kaum war Matteo auf der Welt, wusste ich, dass etwas nicht stimmt», sagt Mutter Laura Capone. Als sie ihn nach dem Kaiserschnitt in den Armen hielt, seien ihr sofort seine Augen aufgefallen. «Er hatte ein aufgeschwollenes Gesichtchen und einen Schleier vor den Augen. Als ich die Ärzte fragte, was los sei, sagten sie, dass alles bald normal aussehen werde», sagt sie.

Grund für ein Lächeln: Matteo in Bällebad. Zvg / Limmattaler Zeitung

Als Matteos Augen nach einigen Tagen immer noch gross und verschleiert in die Welt blickten, zog die Mutter einen Kinderarzt bei. Als Erstes diagnostizierte er den grünen Star, bereits seine Mutter litt an dieser Krankheit. «Ich dachte, dass ich meinem Sohn eine Krankheit vererbt habe und machte mir grosse Vorwürfe», sagt Capone. Das sei eine sehr schwere Zeit für sie gewesen. Zur Augenkrankheit kamen in den nächsten Monaten weitere schwere Neuigkeiten: Die Eltern hörten, Matteo habe ein Loch in der Wand zwischen den beiden Herzkammern und er sei entwicklungsverzögert. «Ich fragte mich, was wohl noch alles kommen würde», sagt Capone.

Diagnose vermittelt Klarheit und sorgt für viele neue Fragen

Etwa sieben Monate nach der Geburt habe sie dann das Papier mit dem Diagnose FOXC1-Syndrom in der Hand gehalten. «Mit diesem Zetteli erhielt ich Klarheit. Damit fiel auch die Last von mir ab, dass ich ihm eine Krankheit vererbt habe», sagt Capone. Sie begann sofort über die Folgen dieser seltenen und unheilbaren Krankheit zu recherchieren. Doch auch wenn sie einige Informationen im Internet fand, sich in einer Facebook-Gruppe austauschte und Ärzte konsultierte: Gewissheit hat sie in vielen Dingen bis heute nicht. Wird Matteo einmal die normale Schule besuchen können? Wird er Fussball spielen können? «Wie er sich weiterentwickelt, konnte mir bislang niemand sagen», sagt sie.

In der Schweiz leiden laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) mehr als 500'000 Menschen an einer der vielen seltenen Krankheiten, die bisher entdeckt wurden. Ihnen ist der internationale Tag der seltenen Krankheit gewidmet, der jeweils am letzten Tag im Februar stattfindet.

Die unalltäglichen Erkrankungen brauchen ein besonderes Augenmerk, damit es nicht zu jahrelanger Verzögerung der Diagnosestellung und zu Fehlbehandlungen kommt. «Das Paradox der seltenen Krankheiten ist, dass sie individuell selten sind, als Gruppe aber häufig auftreten», schreibt das BAG. Die Versorgung und Integration von Menschen mit einer seltenen Krankheit stelle das Gesundheitssystem vor eine Herausforderung.

Die Operationen am neugeborenen Sohn setzten der Mutter zu

Statt dass Capone ihren Mutterschaftsurlaub mit dem Neugeborenen geniessen konnte, verbrachte sie beinahe die ganze Zeit im Universitätsspital Zürich. Ihre Tochter blieb während dieser Zeit oft bei den Grosseltern. «Das Schlimmste war, als ich Matteo vor der Operation abgeben und dann allein auf ihn warten musste», sagt sie. «Das hat mir das Herz gebrochen.» Erst die dritte Operation habe das gewünschte Resultat gebracht. Doch damit war weder die Behandlung noch die Unsicherheit beendet. Sie musste Matteo 40-mal am Tag Augentropfen verabreichen.

Die Tropfen muss sie momentan nicht mehr geben, doch nun soll der bald Zweijährige eine Brille erhalten. Wie das genau gehen soll, ist für die Mutter noch schleierhaft. Es müsse ein genug grosses und sehr stabiles Modell sein. Zudem sei ihr Sohn auch ein kleines Schlitzohr, sagt sie und lacht. «Wenn Matteo eine Sonnenbrille anziehen sollte, liegt diese nach zwei Sekunden auf dem Boden.»

Hier ist immer etwas los: Matteo und seine Schwester freuen sich am wärmeren Frühlingswetter. Zvg / Limmattaler Zeitung

Es ist nur eine der Hürden, die sie meistern muss. Täglich koordiniert Capone Arzttermine, organisiert die Kinderbetreuung und führt Telefonate mit der Versicherung, daneben geht sie ihrem Job als Teamleiterin in einer Privatbank nach. Ihre Tage fangen deshalb häufig um 6 Uhr morgens an und enden spätabends, wenn die Kinder längst schlafen. Zeit für sich allein oder Zeit als Ehepaar habe sie schon lange nicht mehr gehabt.

«Die Arbeitgeber sind der Meinung, dass sie nichts dafür können, wenn einer der Angestellten ein krankes Kind hat», sagt sie. Ihrem Mann habe man gesagt, es reiche ja, wenn die Mutter während der Operation in der Nähe des Kindes sei. Capone kann die Haltung der Unternehmen nicht verstehen. «Niemand wünscht sich ein krankes Kind», sagt sie.

Mitleidige Blicke helfen nicht, den Alltag zu bewältigen

Wenn Capone die Fragen und Sorgen über den Kopf wachsen, vergleicht sie sich mit anderen Familien, die ein Kind mit einer seltenen Erkrankung haben. Einige lernte sie im Förderverein für Kinder mit seltenen Erkrankungen kennen. In solchen Krisenmomenten sage sie sich: «Jawohl, ich habe ein krankes Kind. Aber es gibt Kinder, denen geht es noch viel schlechter als Matteo.» Die Eltern dieser Kinder bewundere sie. Ohne Hilfe von aussen sei auch ihr Alltag kaum zu bewältigen. «Anfangs bekommt man viele mitleidige Blicke und manche bieten auch ihre Hilfe an», sagt sie. Doch kaum jemand sei wirklich zum Anpacken bereit. Glücklicherweise wohnen die beiden Grosseltern und eine Tante Matteos in der Nähe, von ihnen erhielt die Familie viel Unterstützung.

Seltene Erkrankungen – viele Betroffene Eine Krankheit gilt dann als selten, wenn sie höchstens eine von 2000 Personen betrifft. Bisher wurden laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) weltweit rund 8000 seltene Krankheiten beschrieben. Rund sieben Prozent der Bevölkerung erkranken im Laufe ihres Lebens an einer seltenen Krankheit, am häufigsten treten diese Erkrankungen im Kindesalter auf. Schweizweit sind 350'000 Kinder und Jugendliche davon betroffen. Viele Krankheiten haben genetische Ursachen, doch die meisten seltenen Erkrankungen sind kaum erforscht. «Für die grosse Mehrheit der Erkrankungen besteht heute keine Aussicht auf Heilung», schreibt das BAG. Der gemeinnützige Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten vernetzt betroffene Familien und trägt das Anliegen der Betroffenen an die Öffentlichkeit. «Wir gaben bisher rund 1,1 Million Franken Direkthilfe an Familien weiter und führen kostenlose Familien-Events für die 564 Netzwerk-Familien durch», sagt Manuela Stier, Gründerin des Vereins. Eines der Ziele sei auch, dass die Anliegen der Familien an die Öffentlichkeit gebracht werde. Dazu helfe auch der internationale Tag der seltenen Erkrankungen am 28. Februar 2021.

Mittlerweile haben sich die Arztbesuche mit Matteo von mehrmals wöchentlich auf alle drei Wochen reduziert. Bei der letzten regulären Kontrolle sagte der Arzt, dass sich Matteo feinmotorisch gut entwickelt habe. Wie andere Kinder in seinem Alter konnte er die Rosine auf dem Tisch mit zwei Fingern packen. Keine Selbstverständlichkeit. Capone weiss, dass sie jeden Tag nehmen muss, wie er kommt. Es nützte nichts, wenn man sich mit Zukunftsfragen verrückt mache. Anfangs habe sie tagelang geweint und sich Vorwürfe gemacht. Doch auch wenn sie nach der Geburt ein gesundes Kind erwartet hatte, so sei es für sie nie in Frage gekommen sich gegen Matteo zu entscheiden. «Diese Frage stellte ich mir nie», sagt sie. Matteo sei gleich wie seine gesunde Schwester Anastasia ihr Sonnenschein.