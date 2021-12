Schlieren: Kanti Limmattal spielt Weihnachtskonzert

Schlieren «Die Freude des Chors und des Orchesters war spürbar» Die Weihnachtskonzerte der Kanti Limmattal und der Musikschule Knonauer Amt luden in Schlieren zum Träumen und Sinnieren ein. Christian Murer Jetzt kommentieren 12.12.2021, 20.19 Uhr

Am Weihnachtskonzert von der Kantonsschule Limmattal und der Musikschule Knonauer Amt in Schlieren performten die Altistinnen des Projektchores mit Stefan Eschmann (rechts stehend). Christian Murer Der Abend gab immer wieder sehr intime musikalische Momente her. Christian Murer Corinna Meienberg ist die Dirigentin des Orchesters Con Brio. Hier bei der Intepretation von Corellis Concerto Grosso. Christian Murer Das Konzert am Samstagabend war sehr gut besucht. Christian Murer Musikerinnen und Musiker sorgen mit der Geige für faszinierende Klänge. Christian Murer Marc Bundi dirigiert den Chor und das Orchester – er ist voll in seinem Element. Christian Murer Auch Sängerinnen und Sänger des Bass- und Sopranregisters sowie Pianist Patrick Elsaid waren dabei. Christian Murer Schulmusiker Patrik Elsaid nochmals am Digitalpiano. Christian Murer Die Sopranistin Alyssa Müntener während ihres Solos im Stück« Carlos from a quiet manger». Christian Murer Tenor und Schulmusiker Fernando Scarabino während seines Solos im Stück «The Advent Rose». Christian Murer Das Blechblasregister mit Schülern der KSL sowie Zuzügern an den Posaunen. Christian Murer Das Tenor- und Altregister singt mit voller Kraft. Christian Murer Der Solist und Einstudierung des Tenor-Registers Fernando Scarabino während seines Solos im Stück «The Advent Rose». Christian Murer

Passend zur besinnlichen Zeit spielte zu Beginn das Orchester der Kantonsschule Limmattal zusammen mit den Musikerinnen und Musikern der Musikschule Knonauer Amt Arcangelo Corellis «Concerto grosso fatto per la notte di natale». Unter der Leitung von Dirigentin Corinna Meienberg wurde das Stück ­gekonnt vorgetragen. Mit Leroy Andersons «Schlittenfahrt» nahm der adventliche und festliche Abend in der katholischen Kirche St.Josef in Schlieren beschwingt Fahrt auf.

Im zweiten Teil des Doppelkonzerts, das am Freitagabend und am Sonntagnachmittag stattfand, stiess ein Chor zu den Musikerinnen und Musikern. Dirigent Marc Bundi führte souverän durch «Let There Be Christmas», die weihnächtliche Kantate von Joseph M. Martin.

Frieden stiften, Licht ­suchen und Liebe finden

Dazwischen brachte Religionslehrer Thomas Kleinhenz zweimal besinnliche Gedanken zu Advent und Weihnachten zum Ausdruck: «Wir müssen Frieden stiften, Licht suchen und Liebe finden. Und auf dem Weg zu Weihnachten das innere Licht, das Feuer und die Leidenschaft neu entdecken und immer mehr zum Leuchten bringen.»

Er fuhr fort: «Leben heisst lieben, lieben heisst geben, geben heisst schenken, schenken heisst Freude, Freude heisst Glück. Das alles heisst: Weihnachten.» Die Worte von Kleinhenz passten gut zum Konzert.

«Die frohen Gesichter aller Anwesenden zu sehen, löste in mir selbst ein inneres Glück und grosse Dankbarkeit aus», sagte Musiklehrer Patrik Elsaid, der am Piano mitwirkte, anschliessend. Ein ehemaliger Schüler habe ihm nach dem Konzert wunderbare Worte überbracht. Er habe sich eingelullt und geborgen in diesen weihnachtlichen Klängen gefühlt, erzählte Elsaid. Er sei komplett eingetaucht und habe sich beim Träumen und Sinnieren erwischt.

«Als kleines Puzzleteil der orchestralen und chorischen Klangfülle fühlte ich mich ebenso wunderbar eingebettet und inspiriert beim Spielen.»

Gratulation für das mutige Konzert

Die Dietikerin Pia Siegrist-Felber, Präsidentin der Stadtjugendmusik Dietikon, sagte nach dem Konzert: «Ich gratuliere der Kantonsschule Limmattal zu ihrem grandiosen Weihnachtskonzert und dem Mut zur Durchführung in dieser Situation. Die Freude des Chors und Orchesters, ein wunderschönes Konzert in dieser schwierigen Zeit aufführen zu dürfen, war spürbar.»

Sie habe das volle Volumen und die tragenden Stimmen des grossen Chors, der ein vielfältig instrumentiertes Orchester unterstützte, sehr genossen, ergänzte Siegrist-Felber. «Stolz bin ich ebenso, dass auch einige unserer Jugendmusiker im Chor und im Orchester dabei waren».

