Schlieren Die Frauen des FC Schlieren wollen gleich durchziehen Die überzeugend aufspielenden Schlieremerinnen treten dieses Wochenende in der Nationalliga B gegen die Frauen des FC Rapperswil-Jona an. Ruedi Burkart

23.04.2021, 17.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Startklar: Die Schlieremerinnen haben dieses Wochenende Grosses vor. Alexander Wagner

In der zweithöchsten Fussball-Liga des Landes steht dieses Wochenende eine weitere Vollrunde an. Die nach dem Trainerwechsel so überzeugend aufspielenden Schlieremerinnen – vier Punkte aus drei Partien unter ihrem neuen Übungsleiter Alessandro Vicedomini – empfangen am Samstagabend den Tabellenvierten Rapperswil-Jona (18 Uhr, Zelgli).

Es gilt in erster Linie, die offensiv unglaublich effizienten St. Gallerinnen in die Schranken zu weisen. Bemerkenswert: Sie haben in bislang elf Meisterschaftspartien nicht weniger als 46 Tore erzielt, alleine neun davon in der vergangenen Runde beim 9:0 gegen Luzern. In Topform präsentiert sich vor allem die bisher 18-fache Saisontorschützin Sina Cavelti.

Es besteht kein Zweifel: FCS-Goalie Annina Eigenmann wird gegen ihre ehemaligen Teamkolleginnen einen arbeitsreichen Nachmittag erleben. Ein Wiedersehen wird es für die Schlieremerinnen mit Romana Trajkovska geben. Die 27-jährige Mittelfeldspielerin von Rapperswil-Jona trug bis 2015 das Dress der Limmattalerinnen. Mittlerweile spielt die ehemalige Schweizer U19-Nationalspielerin für die A-Nationalmannschaft von Nordmazedonien.