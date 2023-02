Die Fotohalle in Schlieren zieht viel Prominenz an

Schlieren Die Fotohalle zieht Prominente und Unternehmen aus der ganzen Welt an Vor vier Jahren übernahm Micha Nussbaumer die Fotohalle auf dem Wagi–Areal in Schlieren und lernte seither unzählige grosse Namen persönlich kennen. Weil das Geschäft gut läuft, verfolgt er zurzeit Ausbaupläne. Boubacar Sarr 04.02.2023, 05.00 Uhr

Der 46-jährige Micha Nussbaumer führt neben der Fotohalle an gleicher Adresse auch die Firma Duoton. Severin Bigler

Von aussen erinnert die alte Fabrikhalle auf dem ehemaligen Areal der Schweizerischen Wagons– und Aufzügefabrik Schlieren vor allem an die industrielle Vergangenheit der Stadt. Aber an der Wagistrasse 7 gehen heute auch immer wieder Prominente und Vertreter von weltbekannten Unternehmen und Marken ein und aus. Grund dafür ist die Fotohalle: Zu ihr kommen Kundinnen und Kunden aus aller Welt für Fotoshootings oder Filmaufnahmen, und auch für feierliche Anlässe wird die grosse Halle regelmässig genutzt. So drehten Stars wie Marc Sway, Loco Escrito, Pegasus, oder auch internationale Grössen wie Loredana und Pronto hier schon Musikvideos oder nutzten die Fotohalle für Proben. Auch berühmte Automarken wie Ferrari oder Lamborghini setzten ihre Fahrzeuge für Werbevideos in Szene. Die Tennislegende Roger Federer macht regelmässig in der Fotohalle Halt für Dreharbeiten.

«Der Name ist schön und gut, aber worum es mir viel mehr geht, ist die Person dahinter. Ich finde es beispielsweise viel spannender, wenn ich mit Roger einfach draussen sitze, über Gott und die Welt reden und den Star als Person kennenlernen kann – ungezwungen, als wenn nichts wäre», sagt Micha Nussbaumer.

Über die Besuche bekannter Musikerinnen und Musiker hat der Inhaber der Fotohalle nur Gutes zu erzählen. Es fasziniere ihn, die Entstehung hinter den Kulissen miterleben zu können. «Du siehst die ganze Arbeit und teilweise den enormen Aufwand, der dahintersteckt, und wie die Profis es spezifisch haben möchten. Beispielsweise wie sie das Licht genau einsetzen oder die Perspektive anpassen», sagt er. Diese Kreativität mitzuerleben und dann das hochwertige finale Produkt zu sehen, sei spannend und immer wieder auf neue eine Faszination.

Dabei lasse er seinen Kundinnen und Kunden alle Freiheiten in der Fotohalle, sagt Nussbaumer. Er werfe nur ab und zu ein Auge hinein, um zu sehen, wie es läuft. Neukunden wolle er lediglich vor Shootings oder Anlässen kurz persönlich treffen, «einfach um zu wissen, wer jetzt in die Fotohalle kommt», sagt er.

Das Fabrikgebäude an der Wagistrasse 7 erinnert an die ehemalige Wagonsfabrik. Severin Bigler

Die Fotohalle entstand vor über 30 Jahren

Nussbaumer übernahm die Fotohalle 2019 von Fotograf Heinz Unger, der sie vor über 30 Jahren als eigenes Fotostudio gegründet hatte. Ende 2017 zog Nussbaumer mit seiner Firma Duoton, ein Malergeschäft mit eigenem grossen Spritzwerk und Sandstrahlwerk, vom Kreis 5 in Zürich in das gleiche Gebäude im Schlieremer Wagi–Areal. Dort richtete sich die Duoton auf einer Fläche von über 1000m2 ein. Aufgrund der Pensionierung von Heinz Unger, weil Nussbaumer die 420 Quadratmeter nicht ungenutzt lassen wollte und zudem viele von Ungers Kundinnen und Kunden kannte, beschloss er, die Halle weiterzuführen. «Das war für mich ein neues Metier, von dem ich vorher keine Ahnung hatte», sagte er.

Es sei erfreulich, dass es zurzeit gut laufe. «Das Bedürfnis ist extrem gross, dementsprechend gibt es eine Berechtigung für diese Fotohalle. Und die Arbeit macht viel Spass», sagt Nussbaumer. So gut, dass er die Fotohalle künftig mit zwei weiteren Hallen erweitern möchte. Dabei soll die sogenannte Whitehall, eine praktisch gleich grosse Halle direkt neben der Haupthalle, ebenfalls zu einem Shooting-Raum ausgebaut werden und auch für Events zur Verfügung stehen. In der dritten Halle, dem «Atelier» sollen dank einer neuen professionelle Küche künftig Caterings, etwa für grosse Galaabende, möglich sein. Die Bewilligung muss Nussbaumer aber noch bei der Stadt abholen, wie er sagt. «Es soll auch eine Bereicherung für alle Schlieremer in der Region werden.»

Micha Nussbaumer legt grossen Wert auf Kundenzufriedenheit und Qualität. Severin Bigler

Viele Livestreams statt Shootings in der Pandemie

Natürlich gebe es auch Momente, die etwas unangenehm seien. «Arrogante oder allgemein unangenehme Leute gibt es immer und überall. Solange du dich nicht von ihrer Negativität beeinflussen lässt, und den Momenten freundlich begegnest, hast du selbst aber keine Probleme», sagt Nussbaumer.

Schwierig waren für ihn auch die Einschränkungen und Massnahmen während der Coronapandemie, zumal seine Kundinnen und Kunden nicht nur aus der Schweiz, sondern aus aller Welt kommen. «Es war nicht einfach, weil es die ganzen Abstandsregeln gab, das Tragen von Masken oder auch die beschränkte Anzahl an Personen, die in einem Raum erlaubt waren», sagt Nussbaumer. Viele Anlässe, Produktionen und Shootings seien aufgrund der Pandemie abgesagt worden. Dafür seien digitale Formate vermehrt aufgekommen und zahlreiche Livestreams sendeten aus der Halle direkt übers Internet.

Wegen Corona mussten viele Anlässe und Shootings in der Fotohalle abgesagt werden. Dafür wurden viele Livestreams durchgeführt. Severin Bigler

Ob in der Fotohalle oder bei Duoton: Ihm sei es sehr wichtig, dass seine Kundinnen und Kunden zufrieden seien und sich wohl fühlen. «Qualität ist das, was am Ende des Tages überlebt», ist Nussbaumer fest überzeugt. Vor 17 Jahren übernahm er die Firma Duoton. Kennengelernt hatte er sie zunächst als Kunde, als er noch beim grössten Lack– und Farbhersteller, der Akzo Nobel, arbeitete. Dabei sei er auch zum ersten Mal Paul Tobler begegnet, einem der Duoton-Gründer, der bis heute sein bester Freund ist. Fasziniert von der kreativen Arbeit von Duoton, entschied sich Nussbaumer, ebenfalls zum Malergeschäft mit Spritzwerk zu wechseln.

Aus dieser Faszination heraus entstand auch das Maskottchen von Duoton namens «Color–Monkey». Dieser soll alle ansprechen und unter anderem die Kreativität von Duoton symbolisieren. «Eigene Wege zu gehen - starke, clevere Lösungen zu suchen - das ist der Color–Monkey!», heisst es im Slogan von Duoton. Und weiter: «Handwerkliches Geschick, gepaart mit Kreativität und Erfindergeist ergeben individuelle Lösungsansätze.»

Zuvor befand sich der Sitz von Duoton noch im Kreis 5 in Zürich direkt beim Prime Tower, bevor der Betrieb Ende 2017 nach Schlieren wechselte wo er sich mit viel Fleiss einen neuen Kundenstamm aufbaute. «Wir haben uns hier niedergelassen, sind angekommen und inzwischen so stark mit dem Standort verwurzelt» sagt Nussbaumer mit grosser Freude. «Ein Wirtschaftsteil von Schlieren zu sein und neben privaten Personen auch Unternehmungen tagtäglich begrüssen zu dürfen, gibt einem eine tiefe Befriedigung und erfüllt mit Freude und Stolz.»

Micha Nussbaumer hat seinen Wechsel von Akzo Nobel zu Duoton nie bereut. «Auch die Geburt der Fotohalle» seien wegweisend die richtigen gewesen. «Mein Bauchgefühl hat mir bis heute immer wieder die Richtung gewiesen. Ich lag praktisch immer richtig, wenn mein Bauch mir etwas gesagt hat», sagt der 46–jährige Vater von drei Kindern. Er empfiehlt dies allen Menschen es ihm doch vermehrt gleich zu tun. Nämlich das, was sie wirklich wollen und von dem sie überzeugt sind. Und vielleicht einmal öfter wieder auf den eigenen Bauch hören und diesem Gefühl auch zu folgen. Ganz im Sinne von: «glaube an dich und deine Träume» und du kannst deine Wünsche umsetzen.

Sein Bauchgefühl sei noch nie falsch gelegen, wenn es um wichtige Entscheide ging, sagt Micha Nussbaumer. Severin Bigler