Schlieren Nach Kritik an der Zufahrt: «Die Abstimmungen zum Alterszentrum und zum Stadtsaal sind nicht vergleichbar» Die Herrin über die Schlieremer Finanzen gibt Auskunft zur immer lauter werdenden Kritik an der Planung des neuen Alterszentrums an der Bachstrasse. Es steht viel auf dem Spiel: In einem Jahr stimmt das Volk über einen 45-Millionen-Kredit ab. Alex Rudolf 06.03.2021, 04.00 Uhr

«Obwohl die Kritikerinnen und Kritiker die Anbindung scharf kritisieren, sind sie sich einig, dass Schlieren dieses Alterszentrum braucht und dass bei der Geissweid der richtige Standort dafür ist», sagt die parteilose Stadträtin Manuela Stiefel. Bild: Alex Spichale

Wer Manuela Stiefel zuhört, der merkt, dass das neue Alterszentrum an der Bachstrasse in ihrer Vorstellung bereits existiert. Detailliert beschreibt sie die Höhe, die Zufahrt und das Material (es soll vorwiegend Holz aus dem städtischen Wald sein). Die «Limmattaler Zeitung» trifft die parteilose Finanzvorsteherin auf dem Stück Land beim Geissweidplatz, um über das Millionenprojekt zu sprechen. Ein Fauxpas ihres Stadtratskollegen, Bauvorstand Stefano Kunz (CVP), bezüglich der verkehrstechnischen Anbindung des Alterszentrums hatte zahlreiche Leserbriefe zur Folge, in denen sich der Stadtrat so einiges anhören musste.