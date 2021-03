Schlieren «Die 24 Jahre sollten als Begründung reichen»: Stadtrat Christian Meier (SVP) tritt im kommenden Jahr nicht mehr an 2022 wird die SVP ihren einzigen Sitz in der Schlieremer Stadtregierung mit jemand anderem verteidigen müssen. Alex Rudolf 19.03.2021, 11.14 Uhr

Tritt 2022 nicht mehr an: Sozialvorstand Christian Meier (SVP). Bild: Sandra Ardizzone

Die Gesamterneuerungswahlen rücken in grossen Schritten näher. Im Frühling 2022 werden die Regierungen und Parlamente der Region neu bestellt. Besonders spannend dürfte es in Schlieren werden. Denn einer, der sich dann nicht mehr zur Verfügung stellt, ist Christian Meier. Der SVP-Sozialvorsteher wird Ende dieser Legislatur auf 24 Jahre im Stadtrat zurückblicken. Gefragt nach dem Grund für seinen Rücktritt, sagt er: «Die 24 Jahre sollten als Begründung reichen.» So steht bereits heute fest, dass die SVP in der Verantwortung steht, eine Nachfolge aufzubauen.

Finanzvorsteherin Manuela Stiefel (parteilos). Bild: Marina Horv

Andere Stadträte legen eine ebenso grosse Entschlossenheit wie Meier an den Tag, jedoch in die andere Richtung: Sie wollen weitermachen. Liegenschafts- und Finanzvorsteherin Manuela Stiefel (parteilos) betont, dass auf Schlieren grosse Herausforderungen zukommen würden: «Ich habe die Erfahrung, das Wissen und die Energie, um einen Beitrag zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben zu leisten.» Sie sei sehr motiviert, diese mit Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat zu bewältigen und trete deshalb zur Wiederwahl 2022 an.

Werkvorstand Andreas Kriesi (GLP).

Bild: Severin Bigler

Werkvorstand Andreas Kriesi (GLP) sagt, dass ihm bereits bei seiner Stadtratskandidatur 2018 klar gewesen sei, dass er nicht nur für eine Legislatur antreten wolle. So stelle auch er sich erneut zur Verfügung. «Dies dient der Kontinuität im Stadtrat.»

Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP). Bild: Severin Bigler

Deutlich zurückhaltender kommunizieren die restlichen Stadträtinnen und Stadträte. «Die Diskussionen um die Kandidaturen sind im Gange. Da dies ein demokratischer Prozess innerhalb der Partei ist, dauert er noch», schreibt Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) in seinem und im Namen seines Parteikollegen, Sicherheitsvorstand Pascal Leuchtmann.

Sicherheitsvorstand Pascal Leuchtmann (SP).

Bild: Colin Frei

Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden nicht mehr antreten, ist jedoch gering. So wurde Bärtschiger, der seit 2010 im Stadtrat sitzt, erst vor vier Jahren zum Stadtpräsidenten gewählt. Leuchtmann wurde 2018 neu ins Gremium gewählt. Einzig dass er bald das Rentenalter erreichen wird, könnte einen Nichtantritt erklären.

Auch Bauvorstand Stefano Kunz (CVP/Die Mitte) sagt, dass er im kommenden Jahr gerne erneut antreten würde. «Es ist jedoch die Entscheidung der Partei, ob sie mich erneut portieren wird», sagt er auf Anfrage. Kunz sitzt seit 2014 im Stadtrat, zuerst als Werkvorstand und seit 2018 im Ressort Bau und Planung.

Bauvorstand Stefano Kunz (CVP/Die Mitte). Bild: Britta Gut

Nach dem Abgang Meiers wäre die Schulvorsteherin Bea Krebs (FDP) die dienstälteste Stadträtin. 2002 wurde sie ins Gremium gewählt. Auch sie verweist darauf, dass sie zur einer Kandidatur noch keine Auskunft geben könne, da ihre Partei noch nicht darüber entschieden habe. Fest steht, dass die Freisinnigen seit dem Parteiaustritt von Manuela Stiefel im September 2019 im Stadtrat nur noch mit einer Person vertreten sind. Lässt sich eine gute Kandidatur finden, wäre ein Angriff auf einen bisherigen Stadtrat denkbar.

Schulpräsidentin Bea Krebs (FDP). Bild: Claudio Thoma

Möglicherweise erheben auch andere Parteien Anspruch auf einen Sitz in der Stadtregierung. Etwa die Grünen, die anlässlich der letzten Wahlen zu den Gewinnern gehörten.

Die Präsidentin der Grünen-Ortspartei, Laura Zangger, sagt, dass man zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden werde.