Schlieren Der Zürcher Tag des Gründens feierte Premiere in Schlieren Das Institut für Jungunternehmen (IFJ) und die kantonale Standortförderungen hatten in den Schlieremer Start-up-Space eingeladen. Mehrere hundert Personen kamen. LiZ 26.05.2022, 05.00 Uhr

Wie gelingt die Gründung und der erfolgreiche Start einer Firma? Das war eine der zentralen Fragen, die am Dienstag im Start-up-Space in Schlieren diskutiert wurden. Zusammen mit der Standortförderung des Kantons Zürich hat das Institut für Jungunternehmen (IFJ) dort zum ersten Zürcher Tag des Gründens geladen. Der Anlass richtete sich an angehende Firmengründerinnen und Firmengründer.

Gemäss einer Mitteilung der Organisatoren nahmen am Tagesanlass über 100 Gründungsinteressierte und am Abendanlass über 200 Teilnehmende teil. 60 waren zudem über den Livestream zugeschaltet. Auch Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) richtete einige Worte per Video an die Anwesenden.

Mit Referaten und Experten­gesprächen wurden das not­wendige Wissen, nützliche ­Kontakte und hilfreiche Tools für eine erfolgreiche Firmengründung vermittelt, wie es ­weiter heisst. Das Tages­programm führte «Schritt für Schritt durch den Prozess der Firmengründung – von der ­Geschäftsidee über die Buch­haltung bis hin zum erfolg­reichen Marketing».

Zwischen den einzelnen Programmpunkten hatten die Teilnehmenden zudem die Gelegenheit, an den Themenständen im Foyer des Start-up-Space ihre Fragen im Einzelgespräch mit Fachexpertinnen und Fachexperten klären. Der Abend stand im Zeichen des Networkings. Zudem stand eine Podiumsdiskussion mit Christoph Jenny, Mitgründer von Planted Foods, Laura Matter, Mitgründerin und CEO von Noii und Ramon Hampel, Gründer und CEO der Hampel-Gruppe auf dem Programm.

Bei den Organisatoren zieht man ein positives Fazit. Man sei erfreut, dass die bereits in mehreren anderen Schweizer Kantonen durchgeführte Eventserie «Tag des Gründens» in der hybriden Durchführung so viele angehende Gründerinnen und Gründer begeistern konnte.

«Der Weg zur eigenen Firma ist unglaublich motivierend, aber auch voller Herausforderungen. Wir bestärken Gründerinnen und Gründer in ihren Vorhaben und packen mit ihnen dort an, wo Unsicher­heiten bestehen»,

wird Simon May, Co-Geschäftsführer des IFJ, in der Mitteilung zitiert.