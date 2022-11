Schlieren Der Wasserverlust betrug 2021 knapp fünf Prozent In einer Kleinen Anfrage wollte Denise Küng (Mitte) wissen, wie gross der Wasserverlust im Jahr 2021 war und wie sich dieser verringern liesse. LiZ 09.11.2022, 15.33 Uhr

Der Schlieremer Stadtrat antwortete auf eine Kleine Anfrage, welche sich mit dem Wasserverlust des Leitungsnetzes befasste. Severin Bigler

Im Jahr 2021 betrug der Wasserverlust im Schlieremer Leitungsnetz 4,85 Prozent beziehungsweise 113'063 Kubikmeter. Das schreibt der Stadtrat in seiner gestern veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage von Gemeindeparlamentarierin Denise Küng (Mitte). Diese wollte zudem wissen, was es bräuchte, damit der Wasserverlust gegen Null tendiert. Laut Stadtrat erfolgt die Reparatur bei Rohrbrüchen stets sofort. Darüber hinaus werde das Leitungsnetz einmal pro Jahr mit einem sogenannten Leckagen-Sucher überprüft. Dieses Gerät stelle mittels Ultraschallwellen Lecke fest, die eine gewisse Grösse aufweisen.

Der Wasserverlust liesse sich also etwas eindämmen, wenn der Turnus des Leckagen-Suchens erhöht werden würde, so der Stadtrat. «Da ausgetretenes Wasser zurück ins Grundwasser geht, wird durch nicht sofort entdeckte kleine Lecks aber kein Wasser verschwendet, sondern es entsteht ein sehr geringer finanzieller Schaden, weil derselbe Wassertropfen zweimal durch das Pumpwerk fliesst. Die Kosten für eine Erhöhung des Turnus wären deutlich höher», hält er fest. Auch könnten Leitungen vorsorglich vor dem Ende ihrer Nutzungsdauer ersetzt werden. Doch das sei unwirtschaftlich und sorge für Ärger, «weil ein Ersatz in der Regel zu Behinderungen auf den Strassen führt».