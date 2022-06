Der Verein Freizeit Schlieren bangt um seine Zukunft

Schlieren Der Verein Freizeit Schlieren hat ein Nachwuchsproblem und bangt um seine Zukunft Pünktlich aufs 50-Jahr-Jubiläum will der ganze Vorstand des Vereins Freizeit Schlieren 2024 zurücktreten. Doch bis jetzt ist Präsident Charly Mettier bei der Nachfolgersuche erfolglos geblieben. Lukas Elser Jetzt kommentieren 23.06.2022, 04.41 Uhr

Im April 2017 organisierte Freizeit Schlieren eine Besichtigung bei Caffè Ferrari, der traditionsreichen Rösterei in Dietikon. zvg

Dass Vereine verschwinden, weil ihnen die Mitglieder davon sterben, ist bekannt. Wieso aber kann dieses Schicksal auch ein Verein erfahren, dessen Mitgliederzahl hoch und dessen Angebote beliebt sind? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit Charly Mettier von Freizeit Schlieren, einem der grossen Vereine der Stadt. Gemäss eigenen Angaben geht es seiner Organisation blendend:

«Es läuft wirklich super»,

schreibt er der «Limmattaler Zeitung». Seit der Verein vor einigen Jahren modernisiert wurde und er das Veranstaltungsprogramm massiv ausgebaut hat, sei man wieder auf «Erfolgskurs». Die Angebote würden intensiv genutzt: «In jüngster Vergangenheit waren einige Veranstaltungen so schnell ausgebucht, dass wir vielen Interessierten absagen mussten.» Man erhalte von überallher positives Feedback und die Vereinskasse sei «sehr gut gefüllt». Fast 200 Veranstaltungen und Kurse seien vor der Pandemie jährlich im Programmheft gestanden. Und nachdem man diese Zahl wegen Corona habe reduzieren müssen, fahre man nun das Angebot wieder hoch.

Präsident Charly Mettier feierte am 4. September 2019 im Rahmen des Schlierefäschts den 45. Geburtstag von Freizeit Schlieren. zvg

Und trotzdem schwebe über dem Verein, der in zwei Jahren sein 50-jähriges Bestehen feiern möchte, «das Damoklesschwert», sagt Mettier. Sein Problem: Seit April sucht er intensiv nach sieben Personen, die im Vorstand und in der Programmgruppe die Geschicke des Vereins übernehmen wollen. Der 2016 gewählte Vorstand beabsichtigt, per 2024 in corpore zurückzutreten.

Am Freitag, 1. April 2022 besichtigte der Verein Freizeit Schlieren die Firma Kyburz Switzerland AG in Freienstein. zvg Am Samstag, 3. Juli 2021 konnte der Maschinenlauf der Sulzer-Dampfmaschine im Gasi-Museum unter der Begleitung von Robert Bickel stattfinden. Zvg Am 26. April 2022 führte die Reise zu Swisstopo Landestopografie. Zvg Ein Blick hinter die Kulissen des Rettungsdienstes des Spitals Limmattal konnte man am 12. Mai 2022 erleben. Zvg Impressionen des Schleifkurses der IG Steinschleifer vom Januar bis März 2019. Zvg Impressionen des Schleifkurses der IG Steinschleifer vom Januar bis März 2019. Zvg

Auf diese Unterstützer zählt Freizeit Schlieren Der Verein Freizeit Schlieren bietet Kurse vom Töpfern bis zum Upcycling an und organisiert Veranstaltungen, zum Beispiel ein Besuch im Kriminalmuseum oder in der Produktionsstätte der Zweifel-Chips. Die Organisation wird von der Stadt jährlich mit rund 3000 Franken unterstützt, wie Vereinspräsident Charly Mettier sagt. Die Stadt stelle ihnen auch Räume zur Verfügung und unterstütze sie bei der Werbung. Von einem Sponsor erhalte man weitere 6000 Franken. Neben Mettier setzt sich der Vorstand aus Beatrice Bickel, Jürg und Tanja Zahner, Erika Mettier, Irma Van der Ploeg und Remo Quirici zusammen. Der Verein zählt aktuell rund 750 Mitglieder. Nutzen können das Angebot aber auch Nichtmitglieder.

Doch die Suche verlaufe bisher ohne Erfolg, berichtet Mettier. Trotz zahlreicher persönlicher Gespräche und eines schriftlichen Hilferufs an Kursleitende, Interessengruppen und Programmgruppenmitglieder habe man bis jetzt noch keine Zusage bekommen. Mehr als unverbindliche Aussagen, Lob und warme Worte habe er nicht erhalten, sagt er.

Verein lockt mit höherer Entschädigung

Dabei hatte die Mitgliederversammlung im Frühjahr in weiser Voraussicht einer Verdoppelung des dem Vorstand jährlich zur Verfügung stehenden Geldes zugestimmt. Wie er die neu 24'000 statt 12'000 Franken einsetzt, steht dem künftigen Vorstand frei. Er kann sich damit auch seine Arbeit besser entschädigen lassen. Gemäss Mettier verdient ein stark eingespanntes Vorstandsmitglied 80 Franken im Monat. Künftig könnten es also 160 Franken sein.

Dass die Leute das Amt wegen des Geldes übernehmen würden, glaubt Mettier jedoch nicht. «Das Geld ist nicht viel mehr als eine Spesenentschädigung.» Für manche sei das denn auch viel zu wenig:

«Als ich ihnen sagte, wie viel sie erhalten, schauten mich einige mit Kuhaugen an: ‹Was? Und für dieses Geld macht ihr euch all diese Arbeit?›»

Viele könnten heutzutage einfach nicht mehr verstehen, wieso man freiwillig einen Dienst für die Allgemeinheit leiste.

Vieles steht auf der Kippe

Mettier betont, dass vieles an seinem Verein hänge: Falls er aufgelöst werden müsse, bedeute dies kein Nähkurs, kein Yoga, keine Exkursion zur Limeco in Dietikon und kein Fotovortrag über den Dalai Lama. Aber auch traditionelle Institutionen des Dorflebens wie die Adventsmärkte und das Kerzenziehen stünden auf der Kippe. Denn auch sie werden vom Verein organisiert.

Zur Not das Mandat zu verlängern, komme weder für ihn selbst noch für die anderen Vorstandsmitglieder in Frage. Wegen Corona seien sie bereits zwei Jahre länger im Amt. Für Mettier ist deshalb auch klar, dass der Verein im schlimmsten Fall aufgelöst werden muss. Dieses Szenario wäre zwar bedauerlich, sagt er, müsste aber akzeptiert werden: «Wenn den Schlieremern der Verein etwas bedeutet, dann müssen sie auch bereit sein, etwas dafür zu machen. Und sonst verschwindet er halt.»

