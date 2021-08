Stadtrat gibt Grünes Licht für Schlierens neues Tenniszentrum

Schlieren Der Stadtrat will für die neue Rackettsportanlage beim Juchhof ein Auge zudrücken Geht es nach dem Schlieremer Stadtrat, ist der geplante Ersatzneubau für das Tennissportzentrum Vitis grundsätzlich bewilligungsfähig. Definitiv ist sein Entscheid aber noch nicht. Lukas Elser 09.08.2021, 04.00 Uhr

Auf dieser Wiese plant die Stadt Zürich sieben Fussballplätze in verschiedenen Grössen – Garderoben allerdings nicht. Lukas Elser

Der Schlieremer Stadtrat hat die Hoffnung der Tennis-Enthusiasten bestärkt. Gegenüber dem Projekt, mit dem die Rackettsporthalle Vitis beim Bahnhof ersetzt werden soll, ist er positiv gestimmt.

Bald ein Jahr ist es her, dass die Schlieremer Racket Sport AG ein Gesuch um einen Vorentscheid beim Stadtrat eingereicht hat: Weil es sich um ein komplexes Projekt handelt, sollen die Behörden prüfen, ob es grundsätzlich realisierbar ist.

Per Gesetz hat ein Gesuchsteller Anspruch auf eine erste Einschätzung seines Projekts durch die Behörden, wenn es Fragen betrifft, die «für die spätere Bewilligungsfähigkeit eines Bauvorhabens von grundlegender Bedeutung sind». Die Beantwortung eines solchen Gesuchs hat allerdings erst vorläufigen Charakter, das eigentliche Baugesuch muss nach wie vor bewilligt werden.

Vitis muss raus aus dem Gebäude neben dem Bahnhof

Für das Sportcenter Vitis eilt es. Per Ende April nächsten Jahres muss es seinen Standort direkt neben dem Bahnhof Schlieren verlassen und Platz für eine neue Siedlung machen. Die Verantwortlichen wollen deshalb einige hundert Meter weiter östlich am Stadtrand ein neues Sportzentrum für Tennis, Squash und Badminton erstellen.

Das Vitis-Sportzentrum am Bahnhof Schlieren müssen die Tennissportler aufgeben. Lukas Elser

Auf dem spitz zulaufenden Acker zwischen Gleisen und Industriehallen soll ein eingeschossiges Gebäude mit Giebeldach und Fotovoltaikanlage sowie einer Gesamtlänge von rund 190 Metern entstehen. Gleich daneben befindet sich die rechtwinklig angeordnete Wiese «Ifang». Auf dieser plant die Stadt Zürich sieben Fussballplätze in verschiedenen Grössen. Faktisch entspricht das Projekt einer Erweiterung des ebenfalls der Stadt Zürich gehörenden Juchhofs. Deshalb sind auch keine neuen Garderobenbauten für die neuen Fussballplätze nötig.

Es handelt sich dabei um ein Vorhaben, in das die Stadt Zürich, die Stadt Schlieren und mehrere Private involviert sind. Die gesamte Fläche des Grundstücks inklusiv Ifang-Wiese nimmt eine Fläche von 30'500 Quadratmeter ein. Es gehört der Stadt Zürich. Ein Teil dieses Areals ist für Parkplätze vorgesehen, ein anderer für öffentlich zugängliche Flächen. Erschlossen wird das Areal vom westlichen Zipfel her via Ifangstrasse.

Die Brache vom westlichen Spitz aus betrachtet. Lukas Elser

Gemäss ursprünglichem Plan wird das neue Zentrum kleiner werden als das Original an der Wiesenstrasse: Stehen heutzutage noch zehn Tennisplätze zur Verfügung, werden es künftig nur noch sechs sein. Die Badmintonfelder werden von sieben auf fünf reduziert und statt elf Squash-Boxen soll es neu nur noch sieben geben. Bei den Kosten für das neue Sportgebäude war ursprünglich von acht bis neun Millionen Franken die Rede.

Racket Sport AG will Planungssicherheit

Nun will die Racket Sport AG in ihrem Gesuch vom Stadtrat wissen, ob einige für diese Zone geltenden Bestimmungen aufgehoben werden können. Unter anderem die Gestaltungsplanpflicht, die Beschränkung der Gebäudelänge und der vorgeschriebene Wohnanteil. Weiter fragt die Gesuchstellerin, ob die Fussballplätze, die eigentlich nicht zonenkonform sind, überhaupt realisiert werden dürfen.

Der Stadtrat gibt dem Unternehmen grünes Licht und verspricht ihm, in allen genannten Punkten eine Ausnahme zu machen. Die Sportplätze dürfen erstellt werden, das Gebäude darf über die Maximallänge von 60 Metern hinausgehen, die Verantwortlichen sind von einer Gestaltungsplanpflicht entbunden und sie müssen auch die Auflage von einem Wohnanteil von mindestens 30 Prozent nicht erfüllen.

Der Stadtrat begründet dies in erster Linie mit einer Umzonung, die dem Gebiet sowieso bevorsteht. Die Stadt arbeitet derzeit nämlich an einer Gesamtüberprüfung der Bau- und Zonenordnung. Die Vorlage soll Ende April 2023 dem Parlament zur Verabschiedung vorgelegt werden. Diese Revision sieht auch eine Umwandlung der jetzigen Wohn- und Gewerbezone in eine Erholungszone Sport vor.

Die Pläne haben sich geändert

Ursprünglich habe man hier ein Wohn- und Arbeitsquartier geplant, sagt der Stadtrat. Mit dem Stadtentwicklungskonzept und dem künftigen Richtplan seien die damaligen Überlegungen allerdings revidiert worden:

«Eine gemischte Wohnnutzung an dieser Lage ist nicht mehr vorgesehen.»

In Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich wolle die Stadt hier ein «Sportband mit attraktiven Aussenräumen» realisieren. Und was diese neuen Pläne betrifft, so habe das aktuelle Projekt «alle notwendigen Grundvoraussetzungen mehr als erfüllt».

So hebt der Stadtrat die Gestaltungsplanpflicht auf, ebenso die Bestimmungen zum vorgeschriebenen Wohnanteil und zur maximalen Gebäudelänge. Und was die Sportplätze betrifft, so stehen diese dem «Sportband» sowieso nicht im Weg. Das «Sportband» wird sich dereinst von der Swiss Life Arena, also dem neuen Eishockeystadion, über den Juchhof bis nach Schlieren zum nun geplanten Rackettsportzentrum erstrecken.

Gasi-Siedlung wird nicht tangiert

Auch zum Thema geschützte Gasi-Siedlung äussert sich der Stadtrat. Gemäss derzeitiger Gestaltungsplanpflicht müssen die geplanten Bauten zu den inventarisierten und schützenswerten Objekten in ihrer Nähe passen. Die ehemalige Arbeiterwohnsiedlung des Gaswerks nebenan figuriert im Inventar der Denkmalschutzobjekte von überkommunaler Bedeutung. In Rücksprache mit der Denkmalpflege kann der Stadtrat jedoch keine ästhetische Beeinträchtigung der Überbauung feststellen:

«Das eingeschossige Projekt fügt sich mit seiner Giebeldachbauweise und der schlichten, wohltuend zurückhaltenden Fassadengestaltung gut in die Umgebung ein.»

Es nehme Rücksicht auf die Architektursprache und die Konturen des Gaswerkareals. Zudem bleibe die Fläche «Ifang» gegenüber der Arbeiterwohnsiedlung unbebaut. Somit würde die Sicht auf die alten Häuser auch nicht unmittelbar verstellt.

Eine Auflage gibts dann doch noch

Eine Anmerkung hat der Stadtrat aber: Die Projektverantwortlichen müssten genauer aufzeigen, wie die Farbe von Dachflächen und Fassaden ausfallen werden. «Insbesondere der grelle Rotton scheint in Bezug zur Landschaft und im Bezug zum natürlichen Rotton der Klinkerfassaden der Arbeiterwohnsiedlung nicht angemessen», findet der Stadtrat und meint damit die Backsteinfassade der Gasi-Häuser.

Die Racket Sport AG muss der Stadt Schlieren für die Behandlung ihres Gesuchs 10'900 Franken zahlen. Stellung beziehen zum Vorentscheid will das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig. Der Zürcher Stadtrat hat bereits zugesichert, dass er das Projekt unterstütze. Definitiv entschieden wurde allerdings noch nichts.

Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Rackettsportzentrums könnte übrigens ziemlich leistungsfähig werden. Wird das ganze Dach belegt, wird für die Anlage mit einem durchschnittlichen Jahresertrag von 820'000 Kilowattstunden gerechnet. Wird nur die nach Süden ausgerichtete Dachfläche genutzt, sind es 430'000 Kilowattstunden. Zum Vergleich: Ein typisches Einfamilienhaus verbraucht zirka 4500 Kilowattstunden pro Jahr. Der Stadtrat äussert sich auch hierzu wohlwollend: «Es lässt sich auf dem projektierten Bau eine Fotovoltaikanlage erheblichen Ausmasses realisieren, welche einen beträchtlichen Anteil an die Produktion von erneuerbarem Strom auf dem Gemeindegebiet der Stadt Schlieren beitragen kann.»