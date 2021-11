Schlieren: Stadtrat erhöht Lohn der Verwaltungsmitarbeitenden

Schlieren Der Stadtrat erhöht den Lohn der Verwaltungsmitarbeitenden Unter anderem gewährt er seinem Personal 50'000 Franken für besondere Leistungen. Lukas Elser 24.11.2021, 16.07 Uhr

Die städtischen Angestellten erhalten mehr Geld. Severin Bigler

Die Schlieremer Verwaltungsangestellten werden per 1. Januar 2022 etwas besser bezahlt. So hat der Stadtrat kürzlich drei Anpassungen in Sachen Lohn beschlossen.