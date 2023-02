Schlieren: Boba Kigns Bubble Tea geniessen vor allem junge Leute

Schlieren «Sie sind doch der vom Bubble-Tea-Laden» – Marcel Bodmers und Somsri Tuancha-ems «Boba King» ist bei jungen Leuten sehr beliebt Marcel Bodmer und Somsri Tuancha-em betreiben seit Sommer 2022 im Lilie Shoppingpoint in Schlieren ihren Bubble-Tea-Laden Boba King. Boubacar Sarr Jetzt kommentieren 21.02.2023, 10.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marcel Bodmer (links) und Somsri Tuancha-em (rechts) haben immer wieder Ideen für neue Bubble-Tea-Sorten. Mathias Förster

«Wir haben mal Bubble Tea getrunken, fanden es fein, und dachten uns: Wieso nicht einen Laden eröffnen? Es ist schliesslich sehr beliebt.» So entstand laut Inhaber Marcel Bodmer vergangenen Sommer der Bubble-Tea-Laden Boba King im Einkaufszentrum Lilie Shoppingpoint in Schlieren. Somsri Tuancha-em, die für alles Operative im Laden zuständig ist, serviert die verschiedensten Sorten. Bodmer lässt ihr dabei jegliche Freiheit und kümmert sich darum, dass administrativ alles gut läuft.

Der Bubble Tea von «Boba King» basiert auf Matcha

Die Bubble-Tea-Sorten von «Boba King», welche die süsseren Boba-Perlen enthalten, die im Mund aufplatzen, sind vor allem bei Kindern beliebt. Mathias Förster

Bubble Tea kann sowohl warm als auch kalt in den unterschiedlichsten Sorten genossen werden. Im «Boba King» serviert Tuancha-em verschiedene Milk-Tea- und Fruit-Tea-Sorten, die sie teilweise selbst kreiert und neu erfindet. Die Bubble-Tea-Version von «Boba King» basiert auf Matcha aus Japan, also pulverisiertem Grüntee. «Matcha ist sehr gesund», so Bodmer.

In der klassischen Ausführung mit Milchtee sind Milchpulver, Assam Black Tea, Eis und sogenannte Boba-Perlen enthalten. Diese bestehen bei Varianten mit Milch typischerweise aus Tapiokastärke. Die Frucht-Bubble-Tea-Varianten bestehen dagegen aus Fruchtsirup, Yasmin-Grüntee und den süsseren Boba-Perlen, die im Mund aufplatzen. Letztere seien bei Kindern besonders beliebt, sagt Bodmer.

Bubble Tea ist nur eine von vielen Ideen

Aber nicht nur das beliebte Getränk, sondern auch die anderen kulinarischen Angebote werden basierend auf Matcha zubereitet. «Wir möchten flexibel sein und mehr verkaufen als nur Bubble Teas», sagt Bodmer. So sind auf der Speisekarte auch Desserts wie Tiramisu, Crêpes und Bubble-Waffeln sowie Thai-Spezialitäten wie Papaya-, Krevetten- und Beefsalat zu finden. Andere Getränke wie Softdrinks, Café Latte und zahlreiche Teesorten finden sich ebenfalls auf der Karte wieder.

Für eine Pause kann man sich im «Boba King» auch auf einem Sofa entspannen. Mathias Förster

Seit Ende Januar kann man im «Boba King» noch besser entspannen und eine Pause machen. Neben den Esstischen gibt es eine Spielecke für Kinder. «Ab und zu geht die Mutter Einkäufe machen und der Vater bleibt währenddessen mit dem Kind hier im Laden», sagt Bodmer. Auf einem anthrazitfarbenen Sofa kann man es sich bequem machen und der ruhigen Hintergrundmusik lauschen.

Bestellungen für Veranstaltungen wie Geburtstage nehmen Marcel Bodmer und Somsri Tuancha-em ebenfalls an. Mathias Förster

Die Atmosphäre eignet sich auch, um Mangas und Comics zu lesen, die in einem Holzregal zu finden sind. «Man muss den Leuten etwas bieten und flexibel sein», so Bodmer. «Die Ideen überlasse ich Somsri, sie ist der kreative Motor hinter allem.»

In Zukunft sollen noch mehr Ideen in die Tat umgesetzt werden. Zum Beispiel Bubble-Tea-Cocktails kombiniert mit unterschiedlichen Spiritusgetränken für die Erwachsenen, die er anbieten möchte, sobald dem «Boba King» der Alkoholausschank bewilligt wird. Etwas anderes, das Bodmer und Tuancha-em bereits umgesetzt haben, ist: Bestellungen für Geburtstagspartys entgegennehmen.

Im Sinne der Nachhaltigkeit bietet «Boba King» nachfüllbare Bubble-Tea-Flaschen an, die man an der Theke jederzeit auffüllen kann. Mathias Förster

«Das Geschäft läuft von Monat zu Monat besser. Weil Bubble Tea grösstenteils ein Erfrischungsgetränk ist, wurden wir im Sommer öfters besucht als im Winter, wobei seit Januar wieder mehr Leute kommen», sagt Bodmer. Der Bubble Tea sei vor allem bei jungen Leuten sehr beliebt, sodass oft Kinder und Jugendliche an der Theke seien. Bodmers und Tuancha-ems Leidenschaft für Bubble Tea widerspiegelt sich in den fröhlichen Gesichtern der Leute und motiviert sie, ihnen noch mehr zu geben. So bieten sie unter anderem wiederverwendbare Bubble-Tea-Becher an, die an der Theke jederzeit aufgefüllt werden können. Diese sind umweltfreundlicher.

Bodmer erzählt zudem, dass er ab und zu auf der Strasse erkannt werde: «Manchmal laufe ich durch Schlieren und ein Kind sagt zu mir: ‹Sie sind doch der vom Bubble-Tea-Laden.›»