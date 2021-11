Männerchor Schlieren: Viele Besucher an der Metzgete

Der Männerchor war überrascht, dass die Metzgete auf so viel Anklang stiess

Über 300 Gäste am Wochenende: Die Metzgete im Stürmeierhuus zog viele Besucherinnen und Besucher an. Neben dem Männerchor, der beide Abende gesanglich begleitete, trat am Samstag auch die Schwyzerörgeli-Gruppe und der Jodelklub auf.