Interview: Patrick Bigler erzählt, wie das Wagi-Museum vorangeht

Limmattaler des Jahres 2021 «Zurzeit ist es schwierig, an Geld zu kommen»: Schlieremer Wagi-Museum soll im Frühling eröffnen Im Interview erzählt Patrick Bigler, Limmattaler des Jahres und Betriebsleiter des Wagi-Museums, wie sich sein Sieg anfühlt, was die nächsten Schritte beim Museumsaufbau sind und mit wem er seinen Preis einlösen wird. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 31.12.2021, 04.00 Uhr

Sein Werk: Patrick Bigler, Limmattaler des Jahres 2021, im Erdgeschoss des Wagi-Museums in Schlieren, das im Frühling eröffnen soll. Valentin Hehli

Die Wagi, die ehemalige Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik in Schlieren, liegt der Limmattaler Bevölkerung nach wie vor am Herzen. Wie wichtig sie ihr ist, zeigte sich in der diesjährigen Abstimmung zum Limmattaler des Jahres 2021: 242 Stimmen holte Patrick Bigler im Rennen um den begehrten Titel. Damit gewann der Betriebsleiter des Wagi-Museums, das sich zurzeit noch im Aufbau befindet, mit 14 Stimmen Vorsprung auf die Zweitplatzierte Saskia Frei aus Oetwil. Dass er Limmattaler des Jahres werden würde, hätte er nicht erwartet. «Es war schwierig abzuschätzen, wer das Rennen machen würde», sagte er nach Bekanntgabe seines Siegs.

Konnten Sie Ihren Sieg schon realisieren?

Patrick Bigler: Ja, das Ganze hat sich mittlerweile etwas gesetzt. Ich habe sehr positive Reaktionen erhalten, nachdem bekannt wurde, dass ich Limmattaler des Jahres 2021 bin. Es haben sich sogar einige Fremde per E-Mail bei mir gemeldet, um mir zu gratulieren. Viele davon waren wohl ehemalige Wagianer, die mir für mein Engagement danken wollten.

Und wie fühlen Sie sich nun als Limmattaler des Jahres 2021?

Ich habe immer noch grosse Freude und bin stolz. Meinen Sieg sehe ich als stellvertretend für das ganze Wagi-Team an. Alle haben sich sehr gefreut, dass unsere Arbeit bei den Leuten Anklang findet. Darauf haben wir gemeinsam bei einem kleinen Fest angestossen. Es ist eine schöne Wertschätzung, dass das Thema Wagi noch präsent ist. Wir scheinen etwas richtig zu machen.

Werden Sie auf der Strasse oft auf Ihren Sieg angesprochen?

Ja, von Bekannten erhalte ich regelmässig Glückwünsche, wenn ich unterwegs bin. Von Fremden bin ich bisher allerdings noch nie angesprochen worden.

Sie haben einen Gutschein für eine Nacht im Seminar- und Wellnesshotel Stoos für zwei Personen gewonnen. Ist die Einlösung bereits geplant?

Ich habe vor, den Gutschein Anfang Frühling zusammen mit meiner Partnerin einzulösen. Sie ist immer sehr geduldig und unterstützt mich an den langen Tagen, die ich in der Wagi verbringe. So ein Wochenende wird uns sicher guttun und eine schöne Abwechslung zur Nebelsuppe im Limmattal bieten. Ich freue mich schon sehr darauf.

Patrick Bigler nimmt seinen Preis freudig von David Egger, Chefredaktor der «Limmattaler Zeitung», entgegen. Valentin Hehli

Welche Bedeutung hat Ihr Sieg für das Wagi-Museum?

Es wäre natürlich schön, wenn mein Sieg dem Museum neuen Aufschwung verleihen würde. Wir hoffen auf eine Eröffnung des Erdgeschosses im kommenden Frühling. Während des Aufbaus ist es schwierig, bei den Leuten zu sein. Nun sind wir durch den Titel wieder etwas bekannter geworden. Wir versuchen zwar, in den sozialen Medien präsent zu sein. Das ist aber nicht das Gleiche, wie wenn man die Leute persönlich sieht.

Wie geht der Aufbau des Museums voran?

Im Erdgeschoss muss noch ein barrierefreies WC gebaut werden. Zudem fehlen bauamtliche Notwendigkeiten wie die Notausgangsbeleuchtungen. Zurzeit ist es aber schwierig, an Geld zu kommen. Viele Stiftungen lehnen Anfragen momentan wegen der Coronapandemie ab. Für unseren Ausbau sind wir aber auf Kapital angewiesen. Darum kümmern wir uns zurzeit eher um kleinere Detailarbeiten, die grösseren Baustellen müssen warten. Wir sind aber guten Mutes und befinden uns in Verhandlungen mit dem Kanton als potenziellem Geldgeber. Die Leute vom Wagi-Team sind sehr motiviert und verbringen jeden Tag ein paar Stunden mit dem Aufbau. Eigentlich kam die Pandemie für uns gerade zum rechten Zeitpunkt, da wir so mehr Zeit für die Bauarbeiten zur Verfügung haben.

Wie sieht der weitere Zeitplan aus?

Bis Ende 2022 hoffen wir, auch das obere Stockwerk eröffnen zu können. Damit das Museum rollstuhlgängig ist, brauchen wir noch einen Lift. Wir hoffen, dass uns diesen die Schindler Aufzüge AG zur Verfügung stellen wird, die 1960 die Wagi übernommen hat.

Sind zurzeit weitere spektakuläre Anlieferungen von historischen Zugwagen geplant?

Nein. Wir haben zwar Angebote erhalten, zum Beispiel von den Rigibahnen, haben zurzeit aber leider keinen Platz dafür. Den Tessiner Triebwagen, der im August zur Sammlung gestossen ist, haben wir von innen mittlerweile so restauriert, dass er wieder aussieht wie im Originalzustand. Dafür haben wir zum Beispiel die originalen Sitzbänke wieder eingebaut. Zudem haben wir den Wagen mit Strom erschlossen. So konnten bereits einige private Apéros darin stattfinden.

Was steht 2022 beim Wagi-Team und dem Museum sonst noch auf dem Plan?

Zuerst wollen wir die finanziellen Hürden des Aufbaus mit der Hilfe von Stiftungen und dem Kanton meistern. Das wäre der Grundbaustein für die geplante Teileröffnung, auf die wir schon ganz heiss sind. Zudem freuen wir uns, dass wir mittlerweile ein Wirtepatent erhalten haben und die Wagi so zum Erlebnismuseum wird, wo man sich auch verpflegen kann. Im Sommer wollen wir dann mehr im Aussenbereich planen. Eine Idee ist zum Beispiel, Tessiner Wochen zu veranstalten und den Triebwagen vor dem Museumseingang als Grotto zu verwenden. Es wäre toll, wenn wir das umsetzen könnten.

Und wie geht es dem Verein Wagi Schlieren allgemein?

Sehr gut, der Verein wächst konstant. Dieses Jahr haben wir 76 neue Mitglieder gewonnen, insgesamt sind es nun 180. Etwa zehn davon sind sehr aktiv und helfen regelmässig beim Museumsaufbau mit. Zudem hilft unsere Wagengruppe seit 2019 sporadisch beim Club Bm 22-70 aus, der sich mit der Restaurierung und dem Unterhalt von historischen Schienenfahrzeugen beschäftigt. Die Mitglieder sind für uns gute Freunde geworden. Eine ähnliche Zusammenarbeit wollen wir 2022 mit dem Tram-Museum Zürich aufgleisen. So schaffen wir eine Win-win-Situation: Wir bieten dem Tram-Museum Manpower und unser Team hat Einsatzmöglichkeiten.

Zur Person Patrick Bigler ist 41 Jahre alt und in Schlieren aufgewachsen. Seit einigen Monaten lebt er mit seiner Partnerin in Oberrohrdorf im Kanton Aargau. Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für das Wagi-Museum arbeitet er im IT-Bereich und betreut Websites. Nach der Museumswiedereröffnung wird er Teilzeit, genauer zu 50 Prozent, als Betriebsleiter angestellt sein.

