Ein Besuch bei den Labormäusen im Schlieremer Wagiareal

Schlieren Der Leiter des Labortierzentrums sagt: «Wir brauchen die starke Tierschutz-Lobby, um uns weiterzuentwickeln» Im Schlieremer Wagi-Areal leben Tausende Mäuse. Wird die Volksinitiative zum Tierversuchsverbot am 13. Februar angenommen, bedeutet dies das Ende für die Forschung im Labortierzentrum.

Süsse Knopfaugen schauen in eine unsichere Zukunft: Die Mäuse im Schlieremer Wagi-Areal werden oft für die Forschung an Krebs, Alzheimer und Demenzerkrankungen gezüchtet. Lydia Lippuner Genau überwacht: Ein Code-System erlaubt dem Labor, zu wissen, zu welchem Zeitpunkt sich die Mäuse in welchem Stadium befinden. Lydia Lippuner In einem solchen Käfig leben bis zu fünf Mäuse. Lydia Lippuner Damit den Labortieren Schmerzen erspart bleiben, erhalten sie eine Narkose. Lydia Lippuner Die Tiere leben in einheitlichen Käfigen und erhalten dasselbe Futter. Lydia Lippuner Sie sorgen sich um das Tierwohl der Labortiere im Wagi-Areal: Michaela Thallmair leitet seit 2018 die universitäre Abteilung Tierwohl und 3R an der Universität Zürich und Gregor Fischer leitet alle Labortierhaltungen der Universität Zürich. Lydia Lippuner

Fünf schwarze Mäuse turnen in einem kleinen Käfig. Über und unter ihnen stehen Dutzende andere von der Aussenwelt abgetrennte Käfige, in denen die Labormäuse fressen oder in einem kleinen Plastikhäuschen eine Ruhepause einlegen. Manche haben ein Loch im Ohr, eine Erinnerung daran, dass da eine Biopsie vorgenommen wurde.

Im Labortierzentrum an der Wagistrasse in Schlieren leben rund 45'000 Tiere, an denen zu medizinischen Zwecken geforscht wird. Viele dieser Tiere, hauptsächlich Mäuse, sterben im Rahmen von Tierversuchen, vereinfacht gesagt, damit die Menschen länger und auch mit Erkrankungen besser leben können. Sollte die Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» am 13. Februar angenommen werden, müsste das Zentrum geschlossen werden.

Denn dann wären jegliche Tier- und Menschenversuche sowie der Import von Produkten, die mittels Tierversuchen hergestellt wurden, in der Schweiz verboten. Was in einem solchen Fall mit den Mäusen, Ratten und Kaninchen im Wagi-Areal genau geschehen würde, ist offen. Eines ist für Gregor Fischer, vom Laboratory Animal Services Center (LASC) der Universität Zürich, aber klar: «Die Annahme der Initiative wäre eine Katastrophe für die Bevölkerung und die Medizin. Das würde aufgrund von unvermeidbaren Engpässen in der medizinischen Grundversorgung Menschenleben fordern.» Fischer leitet alle Labortierhaltungen der Universität Zürich.

Ohne strikte Hygiene keine Forschungsresultate

Betritt man das Labor, muss man einen blauen Anzug, eine Kopfbedeckung, Hausschuhe und Einweghandschuhe tragen. Dies sei der minimalste Hygienestandard. In anderen Stockwerken des Labors müssen die Mitarbeitenden erst duschen, bevor sie die Räumlichkeiten betreten dürfen. Sauberkeit und Hygiene sind Begriffe, die während der Führung durch das Labor häufig fallen. Sie seien das A und O für den Ausgang der Versuche. «Ohne Hygiene wären die Resultate der Tierversuche nicht validierbar», sagt Fischer. Denn dann würden die Versuchsergebnisse verfälscht. Das wäre ein ethischer Super-GAU für das Labor, denn so hätten die Versuche an den Tieren ihre Bestimmung nicht erfüllt und müssten wiederholt werden.

Dass ein Teil der Labortiere Schmerzen, Stress und Belastungen ausgesetzt ist, steht ausser Frage. Dieses Übel führt oft zu Skepsis gegenüber den Tierversuchen. Das spürt Fischer seit Jahren. Da seine beiden Kinder nun im Teenageralter seien, müsse er auch zu Hause explizite Fragen dazu beantworten. «Könnte ich meinen Kindern nicht offen in die Augen sehen und den Sinn meiner Arbeit erklären, hätte ich aufgehört», sagt Fischer. Dass Fischer seinen Job erklären, ja teilweise sogar verteidigen muss, sieht er aber nicht als Angriff, sondern als Unterstützung für seine Arbeit. «Wir brauchen die starke Tierschutz-Lobby, um uns weiterzuentwickeln», sagt er.

Initiative für ein Tier- und Menschenversuchsverbot

kurz erklärt Die Stimmbevölkerung entscheidet am 13. Februar über die Initiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt». Die Initianten fordern ein Verbot von Tierversuchen und der Forschung am Menschen. Zudem dürften auch Produkte, die unter Anwendung von Tierversuchen entwickelt wurden, nicht mehr importiert werden. Sogenannte Menschenversuche werden ebenfalls verboten. Die Befürworter sagen, es sei unentschuldbar, wenn nicht zustimmungsfähige Tiere und Menschen für Experimente missbraucht werden. Die Gegner monieren, dass die Initiative verhindere, dass Menschen und Tiere in der Schweiz künftig von medizinischen Fortschritten profitieren können.

Tiermedizin profitiert ebenfalls von den Versuchen

So habe sich die Branche bereits stark verändert: Tierversuche in der Schweiz werden heute in vier Schweregrade eingeteilt, wobei Schweregrad null beispielsweise die Beobachtung des Verhaltens der Tiere beinhaltet und bei Schweregrad drei sind die Tiere schweren Schmerzen oder schwerer Angst ausgesetzt. Bei Versuchen, die in die Kategorie drei fallen, werden häufig Ratten oder Mäuse eingesetzt. Das LASC berücksichtigt zudem die sogenannten 3R-Prinzipien. Die Abkürzung steht für replacement, reduction, refinement. Das heisst, dass der Versuch, wenn möglich, durch eine Alternative ersetzt wird (replace), die Belastung für die Tiere minimiert wird (refine) und die Tierzahl verringert wird (reduce).

Die Auswirkung dieser Prinzipien zeigt sich bereits in der Statistik: Wurden in den 80er-Jahren schweizweit noch zirka zwei Millionen Tiere zu Versuchszwecken gezüchtet, sind es jetzt noch rund 556'000. Um das Leid der Tiere so gering wie möglich zu halten, stehen im LASC Anästhesiegeräte bereit, die den Nagern die Schmerzen während der Operation, Injektion oder Untersuchung nehmen sollen. Zudem läuft in den Laborräumen leise Radiomusik, diese diene auch zur Beruhigung der Tiere. Dass dabei nur Klassik laufen müsse, sei ein Märchen.

In Schlieren dienen die Tierversuche insbesondere der Krebs-, Alzheimer- und Demenzforschung. Fischer sagt:

«Wir sehen in vielen Projekten das Potenzial, die Resultate in die klinische Praxis zu bringen und das motiviert uns.»

Das gelte nicht nur für die Humanmedizin, auch die Tiermedizin sei mittlerweile weit fortgeschritten und komme nicht ohne Tierversuche aus.

Michaela Thallmair leitet seit 2018 die universitäre Abteilung Tierwohl und 3R an der Universität Zürich. Auf ihrem Tisch landen alle Forschungsanträge zu Tierversuchen, sie erhält aber auch Anträge von Forschenden, die an alternativen Methoden zu Tierversuchen forschen. Thallmair stand jedoch auch schon auf der anderen Seite. Vor einigen Jahren führte sie Tierversuche durch, um ein Medikament für Patienten mit einer Rückenmarksverletzung zu entwickeln. Ihre Theorie habe sich an den Tieren bestätigt und sie habe gute Forschungsresultate erhalten, doch sei die Pharmafirma wegen der geringen Anzahl Patienten mit Rückenmarksverletzung kurzfristig abgesprungen. Somit gelangte das Medikament nicht auf den Markt. «Die Resultate sind aber nicht vergebens, dieses Wissen wird wieder angewandt», sagt Fischer.

Eine Maus kann bis zu mehrere Millionen Franken kosten

Tierversuche sind kostspielig. So habe eine Labormaus in Schlieren einen Wert zwischen 20 Franken und mehreren Millionen Franken, wenn man die gesamte Forschungsarbeit miteinberechnet. Extrem hohe Kosten entstünden dann, wenn ein Tier genetisch verändert werden müsse. Das passiert beispielsweise, wenn man das Tier so modifiziert, dass das Immunsystem dem eines Menschen gleicht oder das Tier so verändert wird, dass es sich mit einer Krankheit wie etwa Covid-19 überhaupt erst infizieren kann.

Am Ende seien Tierversuche eine persönliche Güterabwägung eines jeden Einzelnen. Es geht laut Fischer darum, abzuwägen, ob der Lebens­standard und die medizinische Versorgung oder die Abneigung gegen Tierversuche schwerer wiegen. Das eine sei mit dem anderen nicht vereinbar, sagt Fischer. Denn auch wenn eine Maus kein Mensch ist und man deshalb nicht alle Resultate eins zu eins auf den Menschen übertragen könne, so entstehe zurzeit noch kein Medikament und keine Impfung, ohne dass ein Tier als Versuchsobjekt hinhalten muss. Dabei entsteht ein Grobfilter, der vieles erst möglich macht. «Dank dieser Forschung bleiben den Menschen rund 70 Prozent der Nebenwirkungen erspart», sagt Fischer.

