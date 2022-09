Die Geschichte des Schlieremer Gasometers reicht bis 1893 zurück. In diesem Jahr verleibte sich die Stadt Zürich durch Eingemeindung elf Vororte ein und wurde damit zur Grossstadt. Die eigenen Energiereserven reichten damit aber nicht mehr aus, um den gewachsenen Energiehunger zu stillen.



Deshalb liess Zürich drei Jahre später im dafür ideal gelegenen Schlieren die damals «gesamtschweizerisch grösste Energieanlage» errichten, wie es in einer Broschüre heisst, die die Stiftung Gasometer Schlieren zur Einweihung des neuen Gasometer-Schutzschirms am 1. Oktober veröffentlichen wird. Die Anlage, die pro Tag 25'000 Kubikmeter Gas produzieren konnte, ging 1898 in Betrieb.



Als Tanklager für das aus Steinkohle gewonnene Gas dienten vier Teleskop-Gasometer, die nach und nach erstellt wurden. Mit dem Aufkommen von Erdgas jedoch wurden die einst über 100 in der Schweiz stehenden Gaswerke überflüssig. Und so wurde die lokale Gasproduktion in Schlieren 1974 eingestellt.



Etwa ein Vierteljahrhundert später wurde einer der vier Zeitzeugen, der 124-jährige und 34 Meter hohe Gasometer 1, unter Schutz gestellt, die restlichen drei Gasometer jedoch abgerissen. Inzwischen gehört Gasometer 1 dem Kanton, der das Denkmal 2001 der heutigen Stiftung Gasometer für 25 Jahre im Baurecht übertrug.



In der Broschüre heisst es über den Zustand von Gasometer 1: «Der Kessel ist in bauzeitlicher Substanz einschliesslich Messvorrichtungen, Behälterheizung und deren Armaturen erhalten.» Gasometer 1 gelte als herausragender Zeuge der Technik- und Sozialgeschichte des Kantons.



Da es sich um den letzten verbliebenen Teleskop-Gasbehälter in der Schweiz handelt, hat er heute den Status eines Denkmals von nationaler Bedeutung erlangt. Im gesamten deutschsprachigen Europa sind neben dem in Schlieren nur noch zwei weitere der einst weitverbreiteten Teleskop-Gasbehälter erhalten geblieben, in Schöneberg und Mariendorf in Berlin. (lue)