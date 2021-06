Schlieren Ziel ist es, T-Rex zu besiegen – Schlieremer Paar erfindet Abenteuerspiel Nach über 1000 Stunden Arbeit wollen Jessica Dolman und Marc Tanner ihr selbstgemachtes Spiel professionell fertigen lassen. Deshalb hat das Paar aus Schlieren ein Crowdfunding auf der Onlineplattform «wemakeit» gestartet. Hans-Caspar Kellenberger 04.06.2021, 03.52 Uhr

Marc Tanner und Jessica Dolman aus Schlieren haben in den vergangenen drei Jahren das Spiel «Saurvival» entwickelt. Sandra Ardizzone

Drei Jahre und über 1000 Stunden Arbeit: Marc Tanner (33) und Jessica Dolman (29) haben in ihrer Freizeit gemeinsam das Spiel «Saurvival» entwickelt. Der verheissungsvoll klingende Name geht auf die beiden Wörter Dinosaurier und «Survival», zu Deutsch «überleben», zurück.

In die Welt der Dinosaurier eintauchen

Im Spiel geht es darum, in einer Welt voller Dinosaurier zu überleben. Es vereint Elemente aus klassischen Abenteuer-Videospielen wie «Zelda» oder «Pokémon». Der Spieler findet eine offene Welt vor und kann auf dem Spielbrett dahin laufen, wo er will. Auch kann er Saurier, die ihm über den Weg laufen, einfangen. Diese helfen dann tatkräftig mit, den Tyrannosaurus Rex, oder umgangssprachlich T-Rex, zu besiegen. Am besten wird der Mix aus Karten- und Brettspiel von 4 Personen gespielt, die dann im 2 gegen 2 gegeneinander antreten.

«Saurvival» ist ein Mix aus Karten- und Brettspiel. Sandra Ardizzone

«Saurier sind faszinierend. Ich bin Primarlehrer und hatte das Thema auch mit meinen Schülern bearbeitet. Ich war mit ihnen im Dinosaurier-Museum in Aatal», sagt Marc Tanner. Der 33-Jährige unterrichtete bis im vergangenen Sommer in Geroldswil. Nun ist er Hausmann, um auf die beiden Kinder aufzupassen und das Crowdfunding für die professionelle Herstellung des Spiels aufzubauen.

Jessica Dolman arbeitet Teilzeit in der Softwareabteilung einer Firma in Zürich-Oerlikon. Im vergangenen Sommer wurde das zweite Kind des Paares geboren. Das Spiel, das die beiden entwickelt haben, begeistert zwar hauptsächlich Erwachsene, aber auch ältere Kinder finden Freude daran. «Unsere Freunde kamen zum Spieleabend und wollten ‹Saurvival› immer wieder spielen», sagt Dolman. «Genau, und meine Viertklässler haben den Einstieg ins Spiel mit etwas Unterstützung auch geschafft, als ich es in die Schule mitgebracht habe», sagt Tanner. Ein Spiel für die ganze Familie also.

«Wir haben dadurch selbst viel über die Saurier gelernt», sagt Tanner. Das Paar informierte sich wie gross, schwer und wie angriffslustig die jeweiligen Urzeit-Echsen nach dem heutigen Wissensstand waren. «Der Velociraptor hatte grosse Klauen – darum ist ‹Killerklaue› eine Fähigkeit, wenn man seine Karte im Spiel zieht. Viele bekannte Saurier aus der Paläontologie sind dabei. «Die meisten Menschen kennen Triceratops und Stegosaurus», sagt Dolman.

Jeder Dinosaurier im Spiel hat seine eigenen, von wissenschaftlichen Erkenntnissen abgeleiteten Fähigkeiten. Die Urzeit-Echsen sind dem Spieler freundlich gesinnt. Sie helfen dabei, den im Urwald lauernden T-Rex zu besiegen. Sandra Ardizzone

Auf langen Spaziergängen ist die Idee entstanden

Die Idee, ein Spiel zu erfinden, kam dem Paar während langen Spaziergängen entlang der Limmat. Ende 2018 begannen die zwei Schlieremer dann mit der Umsetzung. Ein halbes Jahr später hatten die beiden schon Karten gestaltet und Regeln ausformuliert. Danach entwickelten sie das Spiel immer wieder weiter.

«Durch die Anpassungen gibt es im Spiel heute unzählige Wege und Möglichkeiten. Ich glaube auch deshalb wollen es unsere Freunde immer wieder spielen»,

sagt Tanner. Je nachdem, welche Karten man aufdeckt oder tauscht, entwickelt sich das Spiel in eine komplett andere Richtung.

Insgesamt sind im Spiel 248 Karten integriert. 165 davon sind einzigartig. Jeden Saurier gibt es nur einmal. Das Paar hat bis heute über 1000 Stunden Arbeit in die Spielgestaltung investiert. Jegliche Arbeiten, von der Recherche bis zur physischen Erstellung des Spiels, haben die zwei Schlieremer in ihrer Freizeit erledigt.

In ihrem Video stellen Marc Tanner und Jessica Dolman ihr Abenteuerspiel «Saurvival» vor. Quelle: Youtube

«Als unsere Freunde ein so positives Feedback gaben, fanden wir es schade, das Spiel nicht noch mehr Menschen zugänglich zu machen», sagt Dolman. Die Eigenproduktion war sehr teuer, sodass Tanner und Dolman das Spiel jeweils auch wieder zu einem hohen Preis verkaufen hätten müssen. So kam das Paar auf die Idee, das Spiel professionell herstellen zu lassen.

Ziel des Spiels ist es, den T-Rex zu besiegen. Sandra Ardizzone

Die serielle Herstellung des Spiels gelingt somit nur mit der Hilfe einer Produktionsfirma. Die beiden Schlieremer haben einen Anbieter gefunden. «Die meisten Produktionsfirmen machen nichts unter einer Auflage von 1000 Spielen», sagt Tanner. «Eine haben wir jedoch gefunden, die für uns schon ab 350 Stück produzieren würde.» Das Ziel des Crowdfunding – das noch bis zum 4. Juli läuft – ist bei 12’000 Franken angesetzt. Spenden kann man auf der Plattform «wemakeit.com».

Das Crowdfunding für die professionelle Gestaltung von «Survival» läuft noch bis zum 4. Juli. Hier ist der Link, der zur Crowdfunding-Seite «wemakeit.com» führt: https://wemakeit.com/projects/saurvival. Über das Spiel kann man sich ausserdem auf der Website: www.saurvival.com informieren.