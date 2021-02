Streitgespräch Das Ringen um den Schlieremer Bahnhofplatz geht in die heisse Phase Es geht um die städtebauliche Visitenkarte Schlierens: den Bahnhofsbereich. Hier treffen die Bedürfnisse von Pendlern, Restaurant- und Ladenbetreibern wie auch Anwohnern aufeinander. Die Gemeinderäte Walter Jucker (SP) und Markus Weiersmüller (FDP) debattieren vor der Abstimmung darüber, ob hier eine Begegnungszone oder eine Tempo-30-Zone entstehen soll. Alex Rudolf 23.02.2021, 17.36 Uhr

Walter Jucker (SP) und Markus Weiersmüller (FDP) debattieren über die Zukunft des Bahnhofgebiets.

Noch ist es ruhig an diesem sonnigen Nachmittag beim Schlieremer Bahnhof. Die Geräuschkulisse wird aber nach und nach grösser, bunter und schliesslich leicht störend. Erst hört man die vorbeirauschenden S-Bahnen und spielenden Kinder, dann fährt ein Sattelschlepper vor, der den Grossverteiler beliefert. Diesem Treiben schauen die Gemeinderäte Walter Jucker (SP) und Markus Weiersmüller (FDP) zu, während sie auf den Start ihres Streitgesprächs warten. Es geht um viel. Denn in knapp anderthalb Wochen entscheidet das Schlieremer Stimmvolk darüber, ob der Bahnhofsbereich künftig zur Begegnungszone mit maximal erlaubtem Tempo von 20 Kilometern pro Stunde wird oder ob die Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h angesetzt wird.

Herr Weiersmüller, Sie setzen sich beherzt für die Umsetzung des Gegenvorschlags, der Tempo-30-Zone, ein. Weil Bereiche für Fussgänger und Autos getrennt sind, erhöhe dies die Verkehrssicherheit. Ihr heutiger Kontrahent im Gespräch, Walter Jucker, war während zwölf Jahren Chef Verkehrsinstruktion bei der Zürcher Kantonspolizei: Werfen Sie ihm vor, er habe von seinem Metier keine Ahnung?

Markus Weiersmüller: Diesen Vorwurf mache ich keineswegs, denn Walter Jucker war zweifellos ein ausgewiesener Polizist. Hier geht es jedoch primär um die Politik der SP. Unter anderem mit dem Schlieremer SVP-Gemeinderat Thomas Grädel haben auch wir Sicherheitsexperten in unserem Komitee. Grädel ist Leiter des Bereichs Sicherheit der Stadt Kloten und für eine Tempo-30-Zone. Der Tenor lautet: Eine Begegnungszone wäre gefährlich, weil sie unübersichtlich ist.

Auch Profis können sich irren. Herr Jucker, können Sie nachvollziehen, dass eine Trennung der Verkehrsteilnehmer als sicherer erscheint?

Walter Jucker: Ich bin überzeugt davon, dass in Begegnungszonen weniger Unfälle passieren als in Tempo-30-Zonen. Je höher das Tempo, desto nachweislich gravierender sind die Folgen von Unfällen.

Aktuell kommt es trotz Tempo 50 im Bahnhofsbereich kaum je zu Unfällen.

Walter Jucker: Dem ist glücklicherweise so. Dennoch ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die Anhaltestrecke, also der Bremsweg und die Reaktionszeit kombiniert, grösser sind bei Tempo 30. Da es in Tempo-30-Zonen keine Fussgängerstreifen gibt und die Fussgänger keinen Vortritt haben, kommt es zu brenzligen Situationen. Besonders abends um 17 Uhr, wenn hier bis zu 1000 Pendler verkehren.

Zur Person Walter Jucker, SP-Gemeinderat Der pensionierte Kantonspolizist mit Spezialgebiet Verkehrssicherheit und Prävention sitzt seit 2014 im Schlieremer Gemeindeparlament und präsidierte dieses 2019/2020. Der 67-Jährige vertritt das Initiativkomitee «Begegnungszone Bahnhofsgebiet Schlieren». Jucker lebt seit 1982 in Schlieren, ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Zur Person Markus Weiersmüller, FDP-Gemeinderat Seit 2010 sitzt der Betriebsökonom im Gemeindeparlament und war eine der treibenden Kräfte hinter der «Volksinitiative für eine verkehrsberuhigte und überschaubare Gestaltung der Strassen im Bahnhofsbereich». Der 48-Jährige ist gebürtiger Schlieremer, lebt in fester Partnerschaft und ist Vater eines einjährigen Buben.

Markus Weiersmüller: Beide Temporegime sind unglaublich sicher und es gibt in Schlieren ein Beispiel einer bewährten Tempo-20-Zone: jene an der Sägestrasse. Der Bahnhofsbereich ist aber nicht der richtige Ort dafür. So müssen wir Fussgänger nicht nur vor Autos schützen, sondern auch vor den Gefahren, die von E-Bikes, Kickboards, Inlineskates und E-Trottinetts ausgehen. Ohne schützende Trottoirs ist dies schwierig.

Bei einer möglichen Tempo-30-Zone würden drei Kreuzungsbereiche blau eingefärbt (links). Da Fussgänger in Begegnungszonen Vortritt geniessen, wäre in diesem Fall (rechts) keine Signalisation notwendig.

Walter Jucker: Um dies zu erreichen, müssten Sie übergeordnete Gesetzgebung ändern. Denn Inlineskater sowie Kickboard- und Velofahrer, die jünger als zwölf Jahre alt sind, dürfen bereits heute in 30er-Zonen auf dem Trottoir und auf der Strasse fahren. Bei Ihrem Vorschlag teilen sie sich dort den Platz mit Fussgängerinnen und Fussgängern, was einer der Nachteile von Tempo 30 ist.

Wäre Tempo 20 also gar sicherer, Herr Weiersmüller?

Markus Weiersmüller: Nein, denn ein elfjähriges Kind ist nicht jener Verkehrsteilnehmer, der mit 35 Kilometern pro Stunde zwischen den Passanten hindurchflitzt.

Aber in der Begegnungszone hätte man mehr Platz?

Markus Weiersmüller: Mehr Platz? Keineswegs. So plant man ja eine grosszügige Möblierung des Strassenraums mit Sitzbänken und Bäumen. Diese bilden übrigens eine weitere Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer.

Walter Jucker: Herr Weiersmüller hat wohl andere Pläne als ich, denn ich sehe auf der Tempo-20-Fahrbahn nirgends Sitzbänke.

Sitzbänke befinden sich zwar eher am Rand, aber auf der heute vorhandenen Fahrbahn. Zurück zum Thema: Begegnungszonen sind keine neue Erfindung. Diejenige beim Bahnhof Horgen erfreut sich beispielsweise grosser Beliebtheit.

Markus Weiersmüller: Gemeinsam mit Verkehrsspezialisten hatten wir Gemeindeparlamentarier die Möglichkeit, die Situation rund um den Bahnhof Horgen genau anzuschauen. Es stellte sich heraus: Die beiden Situationen lassen sich überhaupt nicht vergleichen. In Horgen queren nur vereinzelt Fussgänger die Begegnungszone, die eine Einbahnstrasse ist. Der Grossteil benützt eine Passerelle. Busse halten zudem direkt am Bahnhofsgebäude, was die Pendlerströme ebenfalls klein hält.

Walter Jucker: Da gebe ich Ihnen recht. Aber jene Begegnungszone beim Bahnhof Chur weist eine ähnliche Ausgangslage auf, wie wir sie in Schlieren haben. Dort halten gar Postautos direkt am Bahnhof. Man schwärme noch heute von der Flaniermeile als Visitenkarte der Stadt, sagte FDP-Stadtpräsident Urs Marti mir gegenüber. Eine Rückkehr zum alten Regime wäre bei der Bevölkerung chancenlos, meint er.

Tempo 30 wird als Kompromiss gepriesen: Insgesamt drei Kreuzungen würden mit einer farblichen Signalisierung am Boden hervorgehoben und auf die Trottoirebene erhöht. Es gäbe keine Stufen und Brennpunkte wären klar signalisiert. Herr Jucker, warum sagt Ihnen dies nicht zu?

Walter Jucker: Gerade die farbliche Hervorhebung des Kreuzungsbereichs beim Gegenvorschlag halte ich für gefährlich. Jedes Kind lernt im Verkehrsunterricht, dass eingefärbte Stellen auf der Strasse bei Nässe für Velofahrende rutschig sein können. Zudem suggeriert es den Fussgängern, dass sie dort vortrittsberechtigt sind, was nicht stimmt.

Markus Weiersmüller: Heute gibt es zahlreiche Möglichkeiten, solche Einfärbungen gerillt oder körnig aufzutragen. Diese bieten auch bei Nässe einen ähnlichen Haftwert wie unbemalter Asphalt. Einfärbung und Ebenerdigkeit bieten sehr viel mehr Sicherheit: etwa für Menschen mit seiner Seh- beziehungsweise Gehbeeinträchtigung.

Walter Jucker: Gerillte oder gekörnte Lösungen bieten nur eine ungefähr gleichwertige Bodenhaftung. Und nochmals zum Vortritt: Passiert in diesen drei Kreuzungsbereichen ein Unfall mit Fussgängern, haben diese Schuld, weil sie keinen Vortritt hatten. Versicherungsrechtlich trägt der Automobilist ebenfalls eine Haftung, weil er der stärkere Verkehrsteilnehmer ist. Im Gegensatz zu einer Begegnungszone, wo die Rechte eindeutig geklärt sind, ist die Situation bei Tempo 30 für alle schlechter.

So könnte das Gebiet um den Schlieremer Bahnhof aussehen, wenn Tempo 30 (linke Visualisierung) oder Tempo 20 (rechte Visualisierung) umgesetzt wird.

Aber Fussgänger stehen Automobilisten wohl vermehrt im Weg, wenn sie überall Vortritt haben.

Walter Jucker: Eben nicht. In der Signalisationsverordnung steht klipp und klar, dass Fussgänger zwar die ganze Verkehrsfläche benützen dürfen und gegenüber Fahrzeugen Vortritt haben, aber Fahrzeuge nicht unnötig behindern dürfen. Automobilisten haben auch Rechte.

Markus Weiersmüller: Von dem Moment an, in dem Sie ein Auto besteigen, schaffen Sie eine abstrakte Gefahr und tragen bei Unfall Kausalitätshaftung. Autofahrer müssen also ihre Unschuld beweisen, egal, was wo passiert.

Sprechen wir über die Einbettung des neuen Bahnhofregimes ins städtische Verkehrsnetz: Solange die Engstringerkreuzung nicht ausgebaut ist, bildet sich zu Stosszeiten Stau rund um den Stadtplatz. Herr Weiersmüller, befürchten Sie nicht, dass der Bahnhofsbereich bei Tempo 30 als Schleichweg zwischen Goldschlägi- und Zürcherstrasse benutzt wird?

Markus Weiersmüller: Nein, denn die Einführung von Tempo 30 ist eine geeignete Massnahme zur Verhinderung von Schleichverkehr. Neben Schwellen bei den Fussgängerübergängen wird es auch mehrere Spurverengungen geben. Dennoch müssen wir achtsam sein, den Bahnhofsbereich nicht zu einem Schleichweg verkommen zu lassen. Aber nochmals: Der Bahnhof mit angrenzenden Migros-, Post- und Denner-Filialen muss für Autos erreichbar sein.

Diese sind auch bei Tempo 20 erreichbar.

Walter Jucker: Ja, selbstverständlich. Es ist doch zu 100 Prozent klar, dass die Bahnhof- und Güterstrasse bei Tempo 30 zu einem Schleichweg werden. Welcher Automobilist würde von der Goldschlägi- über das Lichtsignal auf die Badenerstrasse hin zum zweiten Lichtsignal beim Geissweidplatz über den stauanfälligen Stadtkreisel auf die Zürcherstrasse fahren? Wohl keiner, wenn er einfach über den Bahnhofsbereich kann.

Markus Weiersmüller: Da muss ich vehement widersprechen: Besonders jene, die regelmässig durch Schlieren fahren, werden immer einen Schleichweg finden. Obwohl wir im Bahnhofsbereich heute die Höchstgeschwindigkeit 50 und relativ wenige Hindernisse haben, gibt es wenig Schleichverkehr. Wir Befürworter von Tempo 30 wollen die Sicherheit erhöhen und nicht den Autofahrern das Leben unnötig erschweren.

Darum geht es am 7. März Zwei Initiativen stehen zur Auswahl Die Schlieremer Stimmberechtigten haben am kommenden Abstimmungssonntag die Qual der Wahl. Sie können entscheiden, ob beim Bahnhof eine Begegnungszone (Tempo 20) oder eine Tempo-30-Zone erstellt werden soll. Erstere, auch Umsetzungsvorlage genannt, würde sich auf der Güterstrasse zwischen der SBB-Personenunterführung West und der Einmündung Grabenstrasse erstrecken. Auch die Bahnhofstrasse ist Teil des Perimeters. Für Fahrzeuge würde Höchstgeschwindigkeit 20 gelten und Fussgängerinnen und Fussgänger hätten stets Vortritt. Trottoirs gäbe es keine, da eine ebene Fläche erstellt würde, die mit Sitzbänken und zusätzlichen Bäumen ausgestattet wäre. Weniger Sitzgelegenheiten und Bäume gäbe es beim Tempo-30-Vorschlag (Gegenvorschlag). Bei diesem würden wieder Trottoirs für Fussgänger erstellt, auf der Strassenfläche hätten wie bisher die Autos Vortritt. Zum bei der Begegnungszone betroffenen Perimeter kämen die Bach-, Neue Fossert-, Bahnhof- und Grabenstrasse hinzu, die ebenfalls zu Tempo-30-Zonen würden. Ende 2017 beschloss das Schlieremer Gemeindeparlament eine gegenüber der vom Stadtrat vorgeschlagenen Version verkürzte Begegnungszone auf der Güterstrasse zwischen Neuer Fossertstrasse und Einmündung Grabenstrasse. SP, Grüne und GLP waren damit unzufrieden und reichten eine Initiative ein, in der eine grosse Begegnungszone verlangt wurde. Dies wiederum veranlasste SVP, FDP und CVP, die Tempo-30-Initiative zu lancieren. Aus praktischen Gründen kommen nun beide Vorlagen gleichzeitig als Umsetzungsvorlage und Gegenvorschlag vors Volk. (aru)

Laut Befürwortern der Begegnungszone gewinnt das Gewerbe wegen der erhöhten Aufenthaltsqualität und für jene der Tempo-30-Zone gewinnt das Gewerbe wegen guter Erreichbarkeit für Autos und Zulieferer: Warum hört man so wenig von den Gewerblern selber?

Walter Jucker: Die Gründe dafür sind sicher politisch. Die ansässigen Gewerbler wissen, dass ihre Kundschaft aus beiden Lagern kommt. Man will wohl niemanden verärgern.

Markus Weiersmüller: Das denke ich auch. Viele Gewerbetreibende sind auf das Wohlwollen der Stadt angewiesen und mit ihr wollen sie es sich nicht verscherzen. Der Stadtrat sprach sich ja bekanntlich für Tempo 20, das Parlament für Tempo 30 aus. Hinter vorgehaltener Hand sagten mit einige Ladenbesitzer aber, dass sie für unsere Vorlage stimmen werden.

Walter Jucker: Bei uns gingen gar anonyme Spenden ein. Erfahrungsgemäss ist das Gewerbe anfänglich stets gegen Neues. Anderswo will man die Begegnungszonen aber nach einiger Zeit keineswegs wieder aufheben. Erinnern wir uns an die Einführung des Fahrverbots am Zürcher Limmatquai. Damals herrschte grosser Widerstand, heute ist eine Rückkehr zum alten Verkehrsregime beinahe undenkbar.

Markus Weiersmüller: Das stimmt nicht. Von Seiten der Zürcher City-Vereinigung ist mehrfach zu vernehmen, dass diese Massnahme zu Ungunsten des Gewerbes war.

Der Abstimmungskampf geht in die heisse Phase. In einem Video, das auf Facebook zirkuliert, verspricht Ihr Komitee, Herr Weiersmüller, dass die Tempo-30-Zone umfangreicher wird als die Begegnungszone. In der städtischen Weisung heisst es aber, dass bei Annahme der Begegnungszone mittelfristig auch auf der Bach-, Neuen Fossert-, Graben- und Bahnhofstrasse Tempo 30 eingeführt werden soll. Der Umfang wäre also derselbe. Kämpfen Sie mit falschen Argumenten?

Markus Weiersmüller: Keineswegs. Wir beziehen uns mit dieser Aussage darauf, dass beim Gegenvorschlag alles zum gleichen Zeitpunkt und aus einem Guss umgesetzt wird. Auch weiss man nicht, wie sehr man den Aussagen des Stadtrates Glauben schenken kann. Es wurden bereits Dinge in Aussicht gestellt, die anschliessend aus Spargründen oder Veränderungen der Prioritäten niemals umgesetzt wurden. Nimmt man die Begegnungszone an, weiss man nicht, was man am Ende überhaupt erhält.

Walter Jucker: Der Umbau der angrenzenden Strassen wird bei einer Annahme der Begegnungszone sehr rasch erfolgen. So existiert ein pendentes Postulat des ehemaligen Quartierverein-Gemeinderates Jürg Naumann, in welchem er für besagte Strassen Tempo 30 verlangt. Zudem steht es in der Weisung. Eine Planänderung ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Lautstark fährt gerade ein Lastwagen an uns vorbei und hält auf der Güterstrasse vor der Migros-Parkside, um sie zu beliefern.

Markus Weiersmüller: Sehen Sie, wie eng hier die Verhältnisse sind? Hier noch Bäume zu pflanzen und Sitzgelegenheiten zu erstellen, ist doch komplett hohl.

Walter Jucker: Die Stadt machte mit dem Sattelschlepper der Migros Testfahrten. Diese ergaben, dass die Gestaltung des Bahnhofsbereichs mit Tempo 20 keinerlei Problem für die Anlieferer darstellt.

Markus Weiersmüller: Im Gegenteil. Vergangenes Jahr besichtigten Vertreter unseres Komitees und eine Vertretung des Schlieremer Bauamtes genau diesen Strassenabschnitt. Als wir die Ausgestaltung des Strassenbereichs besprachen, fuhr wie gerade eben ein Sattelschlepper vor. Diese Person aus der Stadtverwaltung war erstaunt, wie schlecht solch grosse Fahrzeuge bereits heute zufahren können, und erkannte, dass die Migros-Rampe nicht mehr erreicht werden kann, wenn die Begegnungszone kommt.

Walter Jucker: Ich vertraue den Angestellten der Stadt Schlieren, die diese Sattelschlepper-Tests vorgenommen und detailliert protokolliert haben. Übrigens gibt es auch bei Ihrem Vorschlag, Herr Weiersmüller, Strassenverengungen und neue Bäume. Stimmten also die städtischen Angaben der Testfahrten nicht, wäre auch die Gestaltung von Tempo 30 problematisch. Unsere Stadtangestellten machen einen seriösen und guten Job.

Unterschiedliche Auffassungen: Walter Jucker (SP) und Markus Weiersmüller (FDP) haben andere Pläne für das Schlieremer Bahnhofsgebiet.

Wären nicht Ihre beiden Initiativen eingereicht worden, hätten die Arbeiten an einer verkürzten Begegnungszone auf der Güterstrasse zwischen Bahnhof- und Neuer Fossertstrasse schon längst begonnen. Herr Jucker, war es politisch ungeschickt, die Initiative einzureichen? Immerhin besteht die Möglichkeit, dass gar keine Begegnungszone kommt.

Walter Jucker: Das glaube ich nicht. Denn die vom Parlament beschlossene, verkürzte Begegnungszone hätte nicht die Effekte gehabt, die wir erreichen wollten: namentlich mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität sowie mehr Sicherheit.

Eine letzte Frage an Sie beide: Können Sie der jeweils anderen Vorlage auch Positives abgewinnen?

Walter Jucker: Eine 30er-Zone ist noch immer besser als die aktuelle 50er-Zone. Obwohl der Bereich als Schleichweg genutzt würde, würde die Situation leicht verbessert.

Markus Weiersmüller: Die Begegnungszone ist ein radikaler Vorschlag, dem ich nichts Positives abgewinnen kann.