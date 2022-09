Das Ortsmuseum Schlieren feiert seine grosse Wiedereröffnung

Schlieren Das Ortsmuseum feiert seine grosse Wiedereröffnung – und zeigt den Schlieremer Wandel mit Fotos aus den letzten 15 Jahren Ab dem kommenden Samstag stehen die Türen des Schlieremer Ortsmuseums wieder für die Bevölkerung offen. Das feiert das Museum mit einer Ausstellung zum Forschungsprojekt «Fotografische Langzeitbeobachtung Schlieren 2005-2020». Muriel Daasch 02.09.2022, 05.00 Uhr

Das Färbi-Areal mit Blick nach Westen im Jahr 2007. zvg Das Färbi-Areal mit Blick nach Westen im Jahr 2009. zvg Das Färbi-Areal mit Blick nach Westen im Jahr 2015. zvg Die Brandstrasse im Gebiet Rietbach mit Blick nach Westen im Jahr 2005. zvg Die Brandstrasse im Gebiet Rietbach mit Blick nach Westen im Jahr 2019. zvg

Nach einer zweitägigen Kurzausstellung im letzten Mai feiert das Ortsmuseum Schlieren nun am kommenden Samstag um 15 Uhr mit einer neuen Ausstellung seine grosse Wiedereröffnung. Thematisiert wird dabei der Wandel, den die Stadt Schlieren in den letzten 15 Jahren durchlebt hat.

Bei der Ausstellung handelt es sich um eine Bilderdokumentation aus einem Forschungsprojekt der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) mit dem Titel «Fotografische Langzeitbeobachtung Schlieren 2005-2020». Ausgangspunkt für das Projekt war das Stadtentwicklungskonzept STEK I von Metron AG vom Jahr 2005.

Im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass die Ergebnisse dieser Langzeitbeobachtung in einem Buch veröffentlicht werden sollen, das nun im nächsten Jahr erscheinen soll. Die Stadt Schlieren zahlt der ZHdK dafür einen Förderbeitrag von 20'000 Franken. Bereits im Jahr 2015 hatte der Stadtrat beschlossen, das Forschungsprojekt finanziell zu unterstützen, da es für die Stadt von grossem Nutzen ist.

Die Ausstellung soll bis im Dezember 2023 bestehen bleiben

Der Leiter des Projekts Ulrich Görlich freut sich, dass die Fotografien nun erstmals seit Abschluss des Projekts im Ortsmuseum Schlieren der Bevölkerung präsentiert werden. «Das Projekt gehört hierher, das ist ganz klar», sagt er. Gemeinsam mit seiner Kollegin Meret Wandeler hat der pensionierte Hochschullehrer der ZHdK das Fotoprojekt geplant und auch umgesetzt.

Die Engstringerstrasse bei der Einmündung in die Ringstrasse im Schlieremer Zentrum mit Blick nach Südwesten im Jahr 2005. zvg

Nach der Vernissage am Samstag wird das Ortsmuseum Schlieren wieder zu seinen gewohnten Öffnungszeiten zurückkehren. Künftig wird das Ortsmuseum seine Türen also wieder jeden zweiten und vierten Samstag im Monat öffnen.

Die Ausstellung zur fotografischen Langzeitbeobachtung wird dabei voraussichtlich bis im Dezember 2023 bestehen bleiben. Auf beiden Etagen verteilt können die Besucherinnen und Besucher insgesamt 186 Fotografien bestaunen. «Damit zeigen wir einen repräsentativen Ausschnitt aus dem umfangreichen Bildarchiv von 1500 Fotos», sagt Görlich.

Ihm und seiner Kollegin sei es bei der Auswahl wichtig gewesen, möglichst viele Fotos in die Ausstellung miteinzubinden, damit viele verschiedene Aspekte zum Vorschein kommen. «Mit nur 50 Bildern wäre die starke Veränderung zu wenig zum Ausdruck gebracht worden», sagt er. Aus Platzgründen hätten sie sich aber trotzdem auf eine bestimmte Anzahl beschränken müssen.

Sehenswert für Neuzugezogene und Alteingesessene

Im Rahmen des Projekts haben sie 63 ausgewählte Standorte in ganz Schlieren alle zwei Jahre unter identischen Bedingungen fotografiert. «Diese Übersichtsaufnahmen zeigen die Veränderungen im räumlichen Zusammenspiel von Gebäuden, Strassen und Grünflächen», sagt Görlich. Um die Veränderungsprozesse der verschiedenen Orte und Motive vergleichen zu können, wurden bestimmte Aufnahmeparameter wie die Kamerahöhe, die Blickrichtung, die Lichtverhältnisse oder auch die Jahreszeit festgelegt.

Die Engstringerstrasse bei der Einmündung in die Ringstrasse im Schlieremer Zentrum mit Blick nach Südwesten im Jahr 2019. zvg

Parallel zu dieser Übersicht haben Görlich und Wandeler alle fünf Jahre themenbezogene Serien von Detailaufnahmen fotografiert. Der Fokus habe dabei auf einzelnen Objekten gelegen, die charakteristisch für die Nutzung und Atmosphäre der verschiedenen Raumtypen stünden.

So wurden beispielsweise Ladenfronten, Hauseingänge, Spielplätze, Garageneinfahrten, Bushaltestellen oder Vorgärten mit der Kamera eingefangen. Diese Detailaufnahmen sollen von der Aneignung, der Gestaltung sowie der Ästhetik der Lebensräume erzählen.

Die Ausstellung im Ortsmuseum richtet sich laut Görlich sowohl an Neuzugezogene als auch an Menschen, die schon seit längerer Zeit in Schlieren leben. «Leute, die die Stadt schon lange kennen, werden sich durch die Bilder daran erinnern, wie bestimmte Orte früher aussahen und was sich alles verändert hat. Wir wollen also bewusst die Erinnerung der Einwohnerinnen und Einwohner ankurbeln», sagt er.

Personen, die dagegen erst seit kurzem in Schlieren wohnen, wüssten gar nicht, wie die Stadt vor ein paar Jahren aussah, was die Ausstellung auch für diese Gruppe sehr spannend mache.

Teilweise seien es radikale Veränderungen, die vor allem durch den direkten Fotovergleich zur Geltung kommen würden. «Für uns ist es ein schönes Gefühl, der Schlieremer Bevölkerung nun unser Werk vorstellen zu dürfen und wir freuen uns auf die Reaktionen der Besucher», sagt Görlich.