Schlieren Das neue Wagi-Museum macht einen grossen Schritt in die Zukunft Ende September öffnet das Wagi-Museum im ehemaligen Schlieremer Fabrikareal voraussichtlich seine Türen. Obwohl schon jetzt viele interessante Entdeckungen warten, haben Betriebsleiter Patrick Bigler und der Verein Wagi Schlieren in den nächsten Jahren grosse Pläne. Florian Schmitz 13.08.2022, 05.00 Uhr

Betriebsleiter Patrick Bigler freut sich darauf, das neue Museum bald auch der breiten Bevölkerung zeigen zu können. Valentin Hehli

Zwischen modernen Hochhäusern, Shoppingcenter und alten Fabrikgebäuden lässt der alte Triebwagen schon von weitem erahnen, worum es in dem unscheinbaren Gebäude an der Wagistrasse 15 geht. Das Erbe der Schweizerischen Wagons- und Aufzügefabrik AG (SWS), im Volksmund Wagi genannt, wird hier auf rund 800 Quadratmetern Museumsfläche präsentiert. Bis 1985 produzierte das international für seine Schienenfahrzeuge und Lifte bekannte Unternehmen in Schlieren und trug den Namen der Stadt mit dem ikonischen Firmenlogo in die Welt hinaus.

Den 1963 in Schlieren gebauten Triebwagen holte der Verein Wagi Schlieren, der hinter dem Museum steht, vor einem Jahr mit einem spektakulären Transport aus dem Bündnerland zurück. Auch im Museum warten viele alte Wagi-Schmuckstücke auf ihre Entdeckung, von alten Kutschen aus den Anfangszeiten über die Kabine eines Trams aus Lausanne bis zum vorderen Teil eines ehemaligen Saalwagens der Rhätischen Bahn, der 1940 bis 1943 von der obersten Armeeleitung unter General Henri Guisan für Inspektionsfahrten in Graubünden genutzt wurde.

Infotafeln geben einen vertieften Einblick in die vielen Kapitel der reichhaltigen Wagi-Geschichte. Eine Ecke im Museum ist dem Flugzeug- und Flugzeugkomponentenbau gewidmet. In einer anderen wird ein 1950 gebauter Zugwagen-Prototyp mit Pneus und zehn Achsen beleuchtet. Auch wie die SWS 1955 die Technik für Personenwagen in Indien lieferte und massgeblich am Aufbau der Wagonsfabrik in Chennai beteiligt war, wird erzählt. Diese zählt heute mit rund 13'000 Mitarbeitenden zu den grössten Wagonsbaufirmen der Welt.

Selbst gestaltete Kulissen verbreiten Wagi-Atmosphäre

Das Museum wirkt lebendig und glänzt mit viel Liebe zum Detail. Die aufwendig gestalteten Kulissen versetzen die Besuchenden direkt in die Schlieremer Industriegeschichte. Sie seien allesamt selbst gestaltet und von der Pape Werbe AG in Weiningen gedruckt worden, sagt Patrick Bigler, Betriebsleiter und Vorstandsmitglied bei Wagi Schlieren, bei einem Besuch der «Limmattaler Zeitung».

«Der Kulissenbau soll sich wie ein roter Faden durch die ganze Ausstellung ziehen. Wir wollen nicht nur Objekte aufstellen, sondern Geschichten erzählen und Erlebnisse schaffen.»

Die moderne, multimediale Inszenierung soll nicht nur die Kulissen mit Geräuschen, Lichtern und technischen Spielereien aufwerten, sondern dank vieler interaktiver Bildschirme und moderner Erlebnisse wie einem Zugsimulator in einem Führerstand die gesamte Museumserfahrung beleben. «Interaktivität ist uns sehr wichtig. Wir wollen auch ein jüngeres Publikum ansprechen», sagt Bigler.

Obwohl schon viele Gruppen und einige Schulklassen das Museum über gebuchte Termine besucht haben, ist es aktuell offiziell noch geschlossen. Am 28. September ist es voraussichtlich so weit: Mit der Teileröffnung wird das Wagi-Museum auch der breiten Öffentlichkeit einen Einblick in die Firmengeschichte ermöglichen. Eine Teileröffnung ist es deshalb, weil die Ausstellungsflächen an diesem Termin noch nicht alle fertig sein werden, erklärt der Schlieremer, der 2021 von den Leserinnen und Lesern der «Limmattaler Zeitung» für seinen Einsatz und stellvertretend für den Verein Wagi Schlieren zum Limmattaler des Jahres gewählt wurde.

Ende Dezember 2021 erhielt Patrick Bigler den Preis für die Auszeichnung Limmattaler des Jahres von David Egger, dem Chefredaktor der «Limmattaler Zeitung». Valentin Hehli

Im neuen Museum kann man sich auch verpflegen

Zunächst soll das Museum an ein bis zwei Tagen pro Woche geöffnet werden. «Wir wollen uns langsam an den Vollbetrieb herantasten», sagt er. Damit das Personal langsam eingearbeitet werden und der Verein Erfahrungen mit dem Alltagsbetrieb sammeln könne. Aktuell werden noch Interessierte gesucht, die am Eintritt, bei der Museumsaufsicht oder in der Gastronomie mithelfen wollen. Im Gegensatz zum früheren Museumsprovisorium bietet die neue Heimat nämlich ein kulinarisches Angebot. «Die Beiz ist das Stellwerk im Museum», sagt Bigler. Ein weiterer Vorteil in den neuen Räumen ist die moderne, barrierefreie WC-Anlage.

Auf dem Erdgeschoss wirkt das Museum schon weitgehend fertig. Nur der ramponierte Teil des Guisan-Saalwagens passt noch nicht ganz ins Bild. Die darin befindliche Küche, eine der ältesten noch erhaltenen Zugküchen der Welt, will der Verein restaurieren und dahinter einen Teil des Salons nach Originalplänen nachbauen, verrät Bigler.

«Wir wollen nicht nur das Fertige zeigen, sondern die Besucher mitnehmen auf die Reise in die Zukunft des Museums und die Hintergrundarbeit des Vereins sichtbar machen.»

Auf der oberen der zwei Museumsetagen, wo auch die Büros und ein Atelier untergebracht sind, erwartet den Besucher ein Bereich mit verschiedenen historischen Zugsitzen und dem Führerstandsimulator. Daneben zeigt ein grosses Modell das ehemalige Fabrikareal. Gebaut wurde es 1974 von Wagi-Lernenden für einen Tag der offenen Tür, erzählt Bigler. Einen Raum weiter arbeitet Vereinsmitglied Herbert Wirz an einem Modell des Saalwagens, der nach Fertigstellung ausgestellt wird. Im oberen Stock soll später zudem die menschliche Seite der Firmengeschichte erzählt werden mit Hilfe der über 12’000 Archivdokumente, die im Museum lagern. Auch eine grosse, fahrende Modellbahn ist geplant.

Bei der nächsten Ausstellungsfläche dreht sich alles um Aufzüge

Noch ist der zweite Stock nur über die Treppe erreichbar. Das Museum soll dereinst vollständig barrierefrei werden. Doch zunächst nimmt der Verein Wagi Schlieren die geplante Liftausstellung in Angriff. Dazu wird an einem Ende des Raums per Metallaufbau das Obergeschoss erweitert. Er hoffe, dass diese Arbeiten bis Ende Jahr erledigt werden, sagt Bigler. Aber das hänge auch immer von der Finanzierung ab. Denn der Verein hat so viel vor, dass alle Spendengelder laufend verplant werden.

Das Metall für den Aufbau habe dank einem grosszügigen Betrag der Stadt Zürich gekauft werden können, sagt er. Aktuell seien zwölf Finanzierungsgesuche bei Stiftungen pendent. Auch die Durchführung von Anlässen will Bigler als wichtiges finanzielles Standbein für das Museum aufbauen, bis Ende Jahr seien schon 22 Events gebucht. Zudem erwähnt er die bisher sechsmal durchgeführte Zaubershow, die jedes Mal ausverkauft gewesen sei.

Wenn die Finanzierung es ermögliche, soll neben die Treppe ein Lift gebaut werden, der optisch an den ikonischen Lifttest-Turm auf dem Fabrikareal erinnert. Aktuell liefen diesbezüglich bereits Gespräche mit Schindler und einem weiteren Anbieter. Längerfristig schwebt Bigler auch ein altes Portierhäuschen im Eingangsbereich und ein Tramsimulator in der Kabine eines Zürcher Tram 2000 vor.

Der Verein Wagi Schlieren ist am Wachsen

Der Besuch im neuen Museum zeigt, wie weit die Bewahrung des Wagi-Erbes seit der Gründung der Interessengemeinschaft Historic Schlieren 2007 gekommen ist. Die ersten Bemühungen, Wagi-Objekte zu sammeln und zu erhalten, wurden 2016 mit der Gründung des Vereins Wagi Schlieren neu lanciert. Mit Bigler als einem der Zugpferde entstand 2017 auf knapp 100 Quadratmetern ein provisorisches Museum. Trotz der viel grösseren Fläche im neuen Museum sei der Platz schon wieder knapp, sagt Bigler und lacht. «Das ist eine typische Museumskrankheit.»

Die vielen freiwilligen Stunden, welche die Aktivmitglieder leisten, seien unbezahlbar. Es sei schön, Menschen zu finden, die mit der gleichen Begeisterung voll mitziehen. Entsprechend lebendig gehe es aktuell im Museum zu, täglich seien zwei bis drei Leute aktiv und arbeiten weiter an der Ausstellung und dem Haus. Entgegen dem gesellschaftlichen Trend wachse der Verein stetig und zähle bereits über 200 Mitglieder.

Er habe zwar selbst keinen direkten Bezug zur Wagi gehabt und sei bei der Fabrikschliessung erst fünf Jahre alt gewesen, sagt der in unmittelbarer Nähe zum Areal aufgewachsene Bigler. Aber nachdem er in der Schule seine ersten Vorträge darüber gehalten habe, habe ihn die Wagi nie mehr losgelassen. Entsprechend glücklich schätzt er sich, heute als Museumsleiter ihr Erbe bewahren zu dürfen: «Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen.»