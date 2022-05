Luxuriöses ZSC-Stadion: Nun gibts keine Ausreden mehr, den Titel zu verpassen

Die Festorganisatoren ist mitten in der Sponsorensuche für das Schlierefäscht, das vom 1. bis 10. September 2023 im Schlieremer Zentrum stattfinden wird. Wie Albert Schweizer auf Anfrage sagt, sind mittlerweile 60 Prozent des benötigten Betrags von 810000 Franken zusammen. «Wir sind zuversichtlich, dass wir das Ziel rechtzeitig erreichen werden», sagt der Standortförderer der Stadt Schlieren, der auch dieses Jahr für die Organisation der Sponsorengelder zuständig ist.



Die Stadt beteiligt sich ihrerseits mit einem Beitrag von 300000 Franken am Fest. Das Gemeindeparlament hat den Betrag im Sommer 2021 einstimmig genehmigt. Er gilt unabhängig von den Sponsorengeldern und ist im Beitrag der 810’000 Franken nicht enthalten.



Um den Geldgebern etwas zu bieten organisiert Schweizer diverse Sponsorenevents. Der erste hat am Mittwochabend stattgefunden. Die Stadt besichtigte das neue ZSC Stadion, die Swiss Life Arena in Altstetten.



Schweizer berichtet weiter, dass der Stadtrat mittlerweile das Festgelände genehmigt habe. Das Hauptgelände sei das gleiche wie in den Vorjahren. Damals fand das Fest im und um den Stadtpark statt. Er sagt auch, dass man inzwischen 2000 Quadratmeter Standflächen für Beizen und Marktstände habe vermieten können. Damit habe man das gesteckte Ziel in diesem Punkt erreicht. Er betont aber, dass weitere Flächen vermietet werden könnten: «Die Stadt nimmt weiterhin Anfragen entgegen.»



Die Programmpunkte des Fests will Schweizer dagegen noch nicht verraten. Traditionsgemäss würden diese jeweils erst ein Jahr vor dem Fest verkündet, also am 1. September 2022: «Wir wollen die Spannung hoch halten», sagt er. Ein Feuerwerk wird es dieses Jahr aus ökologischen Gründen wahrscheinlich nicht geben. (lue)