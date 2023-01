Das Dreikönigskonzert in Schlieren führte ins Morgenland

Schlieren Das neue Jahr startete mit einem musikalischen Ausflug ins Morgenland Am traditionellen Dreikönigskonzert in Schlieren wurden die Besucherinnen und Besucher auf die Reise der drei Könige mitgenommen. Isabelle Piccand 09.01.2023, 16.43 Uhr

Florian Buchard, Philipp Neukom und Anthony Buchard entführten die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrem Konzert ins Morgenland. Isabelle Piccand

Das Dreikönigskonzert zum Neujahr in Schlieren hat Tradition. Dieses Mal wurden die rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich am Sonntag in der Grossen Reformierten Kirche einfanden, von den Brüdern Anthony und Florian Buchard (Trompeten) sowie Philipp Neukom (Orgel und Klavier) auf eine musikalische Reise ins Morgenland entführt. «Am diesjährigen Dreikönigskonzert spielen wir zehn Stücke, die die drei Reiseetappen der drei Könige repräsentieren», erklärte Organist und Pianist Neukom. «Der erste Teil soll den Weg nach Bethlehem mit aufregenden Liedern darstellen. Bei der Ankunft der Könige in Betlehem werden die Lieder dann entspannter», so Neukom.

Das Stück «Die Könige» von Peter Cornelius war für Neukom das Herzstück des Konzerts. Als Spezialeffekt begab sich dabei Trompeter Anthony Buchard in einen Nebenraum. So hörten sich die Klänge beinahe mystisch an. Zu guter Letzt wurden bei der Rückkehr der Könige die Lieder ausgelassener. Dabei passte das traditionelle Lied «When The Saints Go Marching In» perfekt. Die Freude an den feinen Trompetentönen war bei den Zuhörerinnen und Zuhörern spürbar. Eine Zugabe durfte nicht fehlen.

Nach dem Konzert sprach Stadtpräsident Markus Bärtschiger im Stürmeierhuus zu den Anwesenden. Isabelle Piccand

Viele Herausforderungen, aber auch Fragen

Nach der coronabedingten Pause fand nach dem Dreikönigskonzert endlich wieder das Königskuchenessen mit Glühwein im Stürmeierhuus statt. Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) betonte in seiner Neujahrsrede, dass das neue Jahr nicht nur viele Herausforderungen, sondern auch Fragen mit sich bringe. «Natürlich müssen wir gemeinsam an unserer Welt arbeiten, sie verbessern. Unbedingt. Wir müssen das Mögliche vollbringen, um das Unmögliche überhaupt berühren zu können. Frieden, eine intakte Umwelt und Gesundheit kommen nicht von alleine», sagte Bärtschiger. In diesem Sinne wünsche er allen ein hoffnungsvolles, gesundes, spannendes, aber trotzdem ruhiges 2023.