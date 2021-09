Limmi hat wieder mehr Covid-Patienten Personal ist stark belastet

Schlieren Das Limmi versorgt wieder deutlich mehr Covid-Patienten – momentan kann das Personal den Mehraufwand aber noch bewältigen Noch ist kein Covid-Zertifikat für den Besuch im Spital Limmattal nötig. Die Belastung des Personals und die Auslastung der Betten seien jedoch wieder hoch, heisst es von offizieller Seite. Lydia Lippuner 07.09.2021, 15.53 Uhr

Momentan sind auf der Intensivstation des Limmi alle acht Plätze belegt, vier der Patienten sind an Covid-19 erkrankt. (Symbolbild) Gaetan Bally

Einige Spitäler schlugen in den letzten Tagen Alarm, da sie aufgrund der vermehrten Ansteckungen mit dem Coronavirus am Limit laufen. Auch im Spital Limmattal wurden wieder deutlich mehr Corona-Erkrankte hospitalisiert. «Wie in den anderen Spitälern im Kanton Zürich ist bei uns die Auslastung auf der Intensivstation sehr hoch», sagt Spital-Mediensprecher Stefan Strusinski. Um die sichere Versorgung aller Patienten zu gewährleisten, passe man die Schutzmassnahmen und Operationstätigkeiten laufend an die Situation an. Was das konkret heisst, zeigt sich in verschiedenen Bereichen.

Personal: Die Situation ist eine erneute Belastungsprobe

Die erneuten Infektionen sind insbesondere für die Pflegenden und Ärzte eine Herausforderung. «Die hohe Auslastung in der momentanen vierten Welle ist für unsere Mitarbeitenden eine weitere Belastungsprobe. Die Behandlung von Intensivpatientinnen und Intensivpatienten ist generell sehr zeitintensiv», sagt Strusinski. So seien die acht Betten auf der Intensivstation meistens besetzt. «Dies ist jedoch mit oder ohne Covid-Patienten der Fall», sagt Strusinski. Momentan sei die Hälfte der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, davon seien drei geimpft und einer ungeimpft.

Trotz der hohen Auslastung habe noch keine notwendige Operation verschoben werden müssen, wie dies beispielsweise während der ersten Welle der Fall war. «Momentan können die Mitarbeitenden der Intensivstation mit tatkräftiger Unterstützung der anderen Abteilungen die Patientenströme noch managen», sagt Strusinski. Dabei profitiere das Personal auch von den bisherigen Erfahrungen aus der Pandemie. Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) beträgt die Auslastung der Intensivstationen zurzeit schweizweit rund 76 Prozent, 34 Prozent der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten besetzt.

Besucherinnen und Besucher: Noch besteht keine Zertifikatspflicht

Die hohe Auslastung der Intensivstationen führte dazu, dass die Besucherinnen und Besucher im Stadtspital Zürich ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen müssen. So weit geht das Limmi noch nicht. «Zurzeit besteht im Spital Limmattal für die Besuchenden keine Zertifikatspflicht», sagt Strusinski. Doch auch hier passe man die aktuelle Situation laufend den gegebenen Schutzmassnahmen des Bundes an.

Das Pflegezentrum hat bereits andere Richtlinien als das Spital. Hier gilt für die Besuchenden ab kommendem Montag, 13. September, eine Zertifikatspflicht. So müssen die Besuchenden gemäss der Corona-3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) ein gültiges Zertifikat vorweisen.

Gesundheit der Mitarbeitenden: Ungeimpfte müssen spucken

Auch wenn keine Impfpflicht für das Personal besteht, so seien die Mitarbeitenden des Spitals, des Pflegezentrums sowie des Rettungsdienstes doch angehalten, sich impfen zu lassen. Nicht geimpfte Mitarbeitende müssen die von der Gesundheitsdirektion Zürich angewiesenen regelmässigen, repetitiven Spucktests absolvieren. «Wir setzen uns natürlich im Einklang mit dem Vorgehen von Bund und Kanton für eine hohe Impfquote ein», sagt Strusinski. Bislang gelten laut BAG rund 52 Prozent der Bevölkerung als vollständig geimpft.

Balkan Rückkehrer: Kritik sei nicht zielführend gewesen

In den vergangenen Wochen kam es zu häufigen Medienberichten über Patienten aus dem Balkan, die sich mit Covid infizierten. Dies ist jedoch laut Strusinski eine unzulängliche Pauschalisierung, die das bestehende Problem nicht löst. «Ausserdem ist aufgrund unserer geografischen Lage und der Demografie in unserer Region der Anteil an Patientinnen und Patienten aus dieser und ähnlichen Regionen relativ gesehen immer hoch», sagt er. Zu den detaillierten Zahlen über die verschiedenen Nationalitäten wollte er sich deshalb nicht äussern.