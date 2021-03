Schlieren «Das ist kein Misstrauen gegenüber dem Stadtrat»: Parlament begrenzt Unterstützung für Wagi-Museum auf fünf Jahre Eigentlich waren sich der Stadtrat und das Parlament einig. Die jährlich 70'000 Franken für den Betrieb des Wagi-Museums sind gerechtfertigt, da das Museum das Erbe der weltbekannten Wagons- und Aufzügefabrik für kommende Generationen erlebbar macht. Das Parlament will aber eine striktere Kontrolle. Alex Rudolf 16.03.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aufgrund von Umbauarbeiten und dem Umzug an den neuen Standort auf dem Wagi-Areal bleibt das Museum noch bis September 2021 geschlossen. Bild: Severin Bigler

Die Macher des Schlieremer Wagi-Museums rund um den Gründer und heutigen Betriebsleiter Patrick Bigler wurden an der Parlamentssitzung vom Montag mit Lob überschüttet. Das Team habe richtig Feuer im Hintern, hiess es etwa. Und: Ein solches Museum mit nationaler Ausstrahlung sei unglaublich wichtig für Schlieren. Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) bemerkte gar, dass das Wagi-Museum das Potenzial habe, zu einem Kleinod der Museumswelt zu werden.

Einstimmig sprach das Parlament schliesslich einen jährlichen städtischen Beitrag von 70'000 Franken für die nächsten fünf Jahre. «Diese Finanzspritze ist für uns ein Meilenstein und die einstimmige Unterstützung aus dem Parlament ist sehr erfreulich», sagt Bigler auf Anfrage. Mit dem Geld soll ein neuer, besucherfreundlicher Ort auf dem Wagi-Areal bezogen werden.

Obschon das Votum deutlich ausfiel, entwickelte sich eine teils gehässige Diskussion um den vom Stadtrat beantragten Kredit. Wäre es nach ihm gegangen, wäre dieser zeitlich unbefristet gewesen. Die Diskussion zeigte exemplarisch auf, woran es der Schlieremer Politik mangelt: dem offenen Austausch.

Relativ kurzfristig ging beim Büro des Gemeinderates ein Antrag der FDP ein, in dem sie die zeitliche Begrenzung der Zahlungen auf fünf Jahre verlangte. «Wir sind dagegen, jährlich wiederkehrende Ausgaben auf unbegrenzte Dauer zu sprechen», erklärte Fraktionschef John Daniels (FDP). Dies stiess Bärtschiger sauer auf:

«Die FDP bringt mit dem Antrag ihr Misstrauen gegenüber dem Museum und gegenüber dem Stadtrat zum Ausdruck.»

So schwinge der Vorwurf an die Museumsmacher mit, das Projekt nicht zum Fliegen bringen zu können. «Und dem Stadtrat werfen Sie vor, dies nicht zu bemerken», so Bärtschiger. Denn solche Leistungsvereinbarungen würden ohnehin alle vier Jahre überprüft. «Sie misstrauen dem Stadtrat und glauben nicht, dass er seinen Job macht.» Daniels beschwichtigte und sagte, dass es sich keinesfalls um Misstrauen handle: «Wir wollen lediglich, dass die Sache nach fünf Jahren nochmals genau angeschaut wird.» Dominic Schläpfer (FDP) fügte an, dass der Stadtrat die Gewaltentrennung einer Demokratie wohl mit Misstrauen verwechsle.

Gaby Niederer (Quartierverein) glaubte nicht, dass der vorliegende Antrag eine ausreichende Kontrollfunktion des Stadtrates vorsieht. Sie bat daher den Stadtrat, eine Vertretung in den Vereinsvorstand zu entsenden. «Dies sichert Transparenz gegenüber der Bevölkerung und schafft Vertrauen.» Bärtschiger erklärte, dass es nicht möglich sei, einen Stadtrat in jeden Vorstand zu entsenden, mit dem eine Leistungsvereinbarung bestehe. Zudem wäre man dort ohnehin in der Unterzahl, woraufhin Niederer den Antrag zurückzog.

Die Linke sprach sich gegen eine Begrenzung aus

Kushtrim Aziri (SP) verwies als Sprecher der Rechnungsprüfungskommission (RPK) darauf, dass diese den stadträtlichen Antrag mit sechs zu einer Stimmen befürworte. Im Namen seiner Fraktion wies er darauf hin, dass das Museum mit seinen rund 600 Ausstellungsobjekten und zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitern das Erbe des traditionsreichen Unternehmens aufzeigen wolle: «Dazu kann man nur schwer Nein sagen.»

Ratstelegramm Neue Gesichter im Gemeinderat Die Nachfolge des kürzlich zurückgetretenen Gemeinderats Roger Seger (früher SP, heute parteilos) ist gefunden. Alle weiteren acht Personen, die auf der SP-Liste von den Wahlen 2018 übrig blieben, kamen für die Nachfolge nicht in Frage, da sie entweder nicht mehr daran interessiert waren oder nicht mehr in Schlieren wohnhaft sind. Daher wählte der Stadtrat Anfang März Diarta Aziri (SP) zur neuen Gemeinderätin. Moritz Berlinger (SVP) tritt aus dem Gemeindeparlament aus, da er aus der Stadt Schlieren wegzieht. Seine Nachfolge im Gemeinderat wird an der nächsten Sitzung bekanntgegeben. Thomas Mörkers (EVP) Sitz im Wahlbüro wird frei. Aus dem Gremium tritt auch Clinsy Pazhepurackel (CVP) zurück. Eine Nachfolge wird derzeit gesucht.

Dominik Ritzmann (Grüne) sprach sich ebenfalls für die zeitlich unbegrenzten Beiträge aus. «Wir denken auch, dass eine solche Ausstellung mehr als ein Konsumgut darstellt und Geschichte wichtig ist.» Seine Partei sei dezidiert gegen eine zeitliche Begrenzung der Zahlungen, da die Museumsmacher langfristig planen können müssen.

Beat Kilchenmann (SVP) stellte nicht in Frage, dass die Stadt einen Beitrag leisten solle. Denn andere potenzielle Geldgeber wie Stiftungen würden oftmals nur Beiträge sprechen, wenn auch die Standortgemeinde eine solche Institution mittrage. Man sei aber klar für eine zeitliche Begrenzung der Gelder: «Wir haben den Auftrag sparsam mit den Steuergeldern umzugehen. Zwar kann die Leistungsvereinbarung jährlich aufgekündigt werden, doch halten wir es für sinnvoll, die Zuwendungen zu einem fixen Datum nochmals zu überprüfen.»

Markus Weiersmüller (FDP) wies die Vermutung von Bärtschiger zurück, dass man den Museumsmachern misstraue. «Schliesslich ist es möglich, dass wir nach fünf Jahren merken, dass das Wagi-Museum mehr Geld benötigt und sprechen anstelle der jährlich 70'000 Franken neu 90'000 Franken», sagte er. Man wisse schlichtweg nicht, wie die Sache in fünf Jahren aussehe. Auch die CVP und die Grünliberalen sprachen sich für eine zeitliche Beschränkung aus.

Die FDP änderte den Antrag vor der Abstimmung noch leicht ab und verzichtete auf die Nennung eines konkreten Datums, an dem die Finanzen des Museums kontrolliert werden sollten. Schliesslich sprach sich das Parlament mit 22 zu 9 Stimmen für die Fünfjahresbeschränkung aus, woraufhin der Antrag für die Museumsgelder mit 31 zu 0 Stimmen angenommen wurde.