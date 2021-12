Schlieren Das Hotel Tivoli erhält einen modernen Anstrich – und passt sich den veränderten Bedingungen in Schlieren an Das einzige Hotel von Schlieren richtet sich noch mehr auf Geschäftsleute aus. Hotelmanagerin Filiz Di Liberto erzählt, wieso sie dabei praktisch nur Männer im Fokus hat. Lukas Elser Jetzt kommentieren 15.12.2021, 18.00 Uhr

Die neuen Zimmer sind auf Geschäftskunden ausgerichtet. Severin Bigler Die Hotellobby des «Tivoli». Severin Bigler Die Lobby zeigt den alten Stil des Hotels. Severin Bigler Das Team: Laura Borleis, Assunta Sorice, Tanja Nikolic und Geschäftsführerin Filiz Di Liberto. Severin Bigler

Schlieren wandelt sich rasant. Diese Entwicklung will man beim Hotel Tivoli nicht verschlafen. Deshalb hat Geschäftsführerin Filiz Di Liberto dem Haus an der Zürcherstrasse ein neues Erscheinungsbild verpasst.

Die 41-Jährige präsentierte der «Limmattaler Zeitung» eines der neuen Zimmer des einzigen Hotel der Stadt. Stolz sagt sie, dass sie die gesamte Neueinrichtung des Hotels selbst geplant hat.

«Die grossen Hotelketten haben alle ihren Innenarchitekt und ihren Creative Designer. Im Tivoli entspringt alles meinen Kopf»,

sagt die aus Basel stammende Mutter von drei Kindern.

Passt der Stuhl zum Bett?

Hinter jedem Detail stecke Leidenschaft. So habe sie mehrere Stunden nur darüber nachgedacht, ob das Holz des aus Holland bestellten Stuhls auch zum Eichenholz der restlichen Möbel passe. Es sei ihr sehr wichtig gewesen, sagt sie, dass alles harmonisch zusammenpasse und als Einheit daherkomme. So musste sich denn auch das Königsblau des Hochflorteppichs in der verspielten Verzierung der Bettdecke widerspiegeln.

Die Farbe Blau bestimmt das Geschäftshotel. Severin Bigler

Die Frage, weshalb sie gerade Blau ausgewählt hat, stellt und beantwortet Di Liberto gleich selbst: «Die Zimmer durften keine zu weibliche Note haben. Denn 90 Prozent unserer Gäste sind Männer.» Ihre Stammkundschaft bestehe zu einem Teil aus Handwerkern, zum anderen aus Geschäftsleuten, wobei diese Klientel einen immer grösseren Teil einnehme.

«Schlieren hat sich in den letzten fünfzehn Jahren enorm verändert. Früher hatten wir vor allem Handwerker hier, doch das Roche-Zentrum, die Biotechfirmen, die vielen Start-ups und die Eventhalle JED bringen uns ganz viele Businesskunden.» Das sei auch einer der Gründe für die Erneuerung des Hotels gewesen. Di Liberto will sich dem neuen Kundensegment anpassen und rüstet deshalb jetzt 36 ihrer 60 Zimmer auf einen gehobeneren Standard um.

Auch beim «Tivoli» musste der Gürtel enger geschnallt werden

Obwohl sie am Betrieb einige Einsparungen vornehmen und das Hotel in der Anfangszeit schliessen musste, habe sie die Coronakrise bis jetzt vergleichsweise gut überstanden. Mittlerweile verzeichne das Hotel auch schon wieder ordentliche Geschäftsergebnisse. Den Omikron-Effekt spürt sie allerdings bereits, sagt Di Liberto. So verzeichne das Haus derzeit weniger Reservierungen als in früheren Jahren, weil viele Weihnachtsanlässe abgesagt worden seien.

Ein Teil des Teams: Laura Borleis, Assunta Sorice, Tanja Nikolic und Geschäftsführerin Filiz Di Liberto. Severin Bigler

Von der Eventhalle JED erwartet die Betriebswirtin hingegen etwas weniger Einfluss auf ihr Geschäft: «Unsere Hauptkunden sind nach wie vor Personen, die ihr Zimmer eine ganze Woche mieten.» Das JED bringe zwar einige zusätzliche Kunden, allerdings würden die das Hauptgeschäft nicht beeinflussen, da sie meistens nur für eine Nacht bleiben würden.

Das Haus hat einiges zu erzählen

Di Liberto hatte den Familienbetrieb 2010 ihrem Bruder abgekauft, der das Hotel fünf Jahre zuvor von der Familie Stark erworben und wenig später saniert hatte. Bekanntlich war das «Tivoli» ursprünglich gar kein Hotel. Das Haus, das der Zürcher Architekt Theo Hotz 1950 im Zentrum von Schlieren errichtet hatte, war in seinen Anfangsjahren ein Kino mit Tearoom und einige Wohnungen.

Das «Tivoli» wurde vor mehr als 70 Jahren an der Zürcherstrasse erbaut. Severin Bigler

Doch weil das Geschäft mit den bewegten Bildern in Schlieren scheiterte, wurde der Kinosaal in ein Hotel umfunktioniert, wie Philipp Meier im Jahrheft 2005 von Schlieren schrieb. So fand das Tivoli in den 1960er-Jahren zu seiner heutigen Bestimmung.

Davon konnten es auch die Pläne des Kantons nicht abhalten. Dieser wollte das Haus vor knapp zwanzig Jahren zu einem Durchgangszentrum für 120 Flüchtlinge machen. Doch die Idee scheiterte unter anderem am heftigen Protest der Schlieremer.

