Schlieren «Wir können es nicht erwarten»: Das fünfte Oldtimer-Frühlingstreffen steht vor der Tür Am Oldtimertreffen der Garage Brogli und des TCS-Mobilitätszentrums Zürich in Schlieren könnten bis zu 200 Fahrzeuge zusammenkommen – darunter auch ein nachgebauter Opel Manta A. Virginia Kamm 11.05.2022, 12.48 Uhr

Beim dritten Oldtimer-Frühlingstreffen 2019 war dieser MGA mit Jahrgang 1956 ein echter Hingucker. Archivbild: Céline Geneviève Sallustio

Am Samstag, 21. Mai, kommen wieder zahlreiche Auto- und Motorradliebhaberinnen und -liebhaber auf dem Areal der Garage Brogli AG und des TCS-Mobilitätszentrums Zürich an der Wagistrasse in Schlieren zusammen. Es ist schon das fünfte Limmattaler Oldtimer-Frühlingstreffen, das die Gastgeber gemeinsam auf die Beine stellen. Von 9 bis 17 Uhr warten auf die Gäste zahlreiche Oldtimer aus der ganzen Schweiz.

Willkommen sind auch Schaulustige, die selber nichts mit Oldtimern am Hut haben. «Der Anlass ist für alle, die Freude daran haben, nicht nur für Insider», sagt Flavio Impusino, Kundendienstberater der Garage Brogli und Kommandant der Feuerwehr Schlieren, auf Anfrage. Die Garage, die mit einer eigenen Abteilung auf die Restauration und den Unterhalt von Oldtimern spezialisiert ist, wird selber etwa drei eigene historische Fahrzeuge ausstellen. Ein besonderes Schmuckstück wird dabei ein eigenhändig nachgebauter Opel Manta A der Walter-Röhrl-Edition sein.

Flavio Impusino arbeitet bei der Schlieremer Garage Brogli. Claudio Thoma

Das Treffen findet erstmals wieder ohne Corona-Einschränkungen statt

«Es wäre toll, wenn wir am Treffen 150 bis 200 Oldtimer zeigen könnten», sagt Impusino. In diesem Bereich hätten sich die Zahlen in den vergangenen Jahren bewegt. Wie viele Oldtimer zu sehen sein werden, wird sich allerdings erst am Anlass selber zeigen: Eine Anmeldung ist nämlich nicht nötig. Zugelassen sind alle Fahrzeuge mit Jahrgang 1997 und älter.

Weil Fachsimpeln hungrig macht, ist auch für die Verpflegung gesorgt: So wird es am fünften Oldtimer-Frühlingstreffen einen Grillstand, Getränke und Kaffee geben. Für besondere Freude dürfte auch sorgen, dass der Anlass dieses Jahr erstmals wieder ohne coronabedingte Massnahmen stattfinden kann, nachdem er 2020 ganz ausgefallen ist und 2021 nur mit Einschränkungen durchgeführt werden konnte. Letztes Jahr sei die maximal erlaubte Anzahl von 200 Besucherinnen und Besuchern erreicht worden, sagt Impusino. Daher hoffen die Organisatoren auch dieses Jahr auf viele Gäste.

Impusino sagt:

«Wir sind schon voll mit den Vorbereitungen beschäftigt und können das Oldtimertreffen nicht erwarten.»

Was für grosse Autohäuser die Auto Zürich oder der Autosalon Genf sei, sei für die Garage Brogli das Oldtimer-Frühlingstreffen, das auch ihren Saisonstart markiere. Ein Vorteil dürfte dieses Jahr das insgesamt gute Wetter der vergangenen Wochen sein, da so viele Oldtimer-Fans ihre Fahrzeuge schon eingelöst und auf Vordermann gebracht hätten. Das Ziel der Organisatoren sei, ein gemütliches Beisammensein unter Gleichgesinnten zu ermöglichen und die Oldtimer auch für die Bevölkerung zugänglich zu machen. «In der Garage versorgt bringen die Fahrzeuge ja niemandem etwas», sagt Impusino.

Das fünfte Oldtimer-Frühlingstreffen findet am 21. Mai von 9 bis 17 Uhr auf dem Areal der Garage Brogli AG und des TCS-Mobilitätszentrums Zürich statt. Der Eintritt ist frei.