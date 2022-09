Das Cabaret Rotstift und die "Schlieremer Chind" am Hofi

Schlieren Das Cabaret Rotstift lieferte den Zustupf für die Klassenlager der Hofi-Schüler Der 2008 verstorbene Schlieremer Lehrer und Cabaret-Rotstift-Mitglied Werner von Aesch legte mit den «Schlieremer Chind» den Grundstein für die musikalische Tradition des Schlieremer Schulhauses Hofacker. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 17.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die «Schlieremer Chind» gemeinsam mit Chorleiter und Cabaret-Rotstift-Mitgründer Werner von Aesch (vorne singend mit Gitarre), aufgenommen bei der Ruine Schönenwerd. Keystone

Das Schulhaus Hofacker in Schlieren war lange Jahre die Heimat der «Schlieremer Chind». Mit seinen Auftritten und Plattenaufnahmen wurde der vom bekannten Schlieremer Lehrer, Sänger und Kabarettisten Werner von Aesch gegründete und geleitete Kinderchor schweizweit berühmt.

1957 entstand unter von Aeschs Leitung und der Mithilfe von Hans Jecklin, dem Generalvertreter der Columbia-Schallplatten, der erste Tonträger der «Schlieremer Chind». In den darauffolgenden Jahren erschienen unzählige Singles, Langspielplatten und Musikkassetten mit Kinder- und Mundartliedern sowie Märchen und fantastischen Geschichten. Der Schülerchor verkaufte mehrere Hunderttausende Tonträger.

2011 gab es einen Auftritt am Schlierefäscht

1985 übergab von Aesch die «Schlieremer Chind» seinem Sohn Martin von Aesch. Neue Lieder und auch Musicals entstanden. Anlässlich des «Schlierefäscht» im September 2011 präsentierte der Chor die Produktion «Schaurig schöni Liedli» auf der Bühne.

Werner von Aesch war in den 1950er-Jahren auch Mitgründer des legendären Cabarets Rotstift, das bis ins Jahr 2002 bestand und seine neuen Programme jeweils im Singsaal des Hofi uraufführte. Mit Geld aus ihren Auftritten füllten von Aesch und seine Kabarettistenkollegen, darunter ab 1977 auch der damalige Weininger Lehrer und Autor Heinz Lüthi, die sogenannte Roftstift-Kasse. Aus dieser durfte jede Lehrperson des Hofi für Klassen- und Skilager einen finanziellen Zustupf entnehmen.

Das Cabaret Rotstift verabschiedete sich 2002 denn auch mit einer letzten Vorstellung am Ort ihres ersten Auftritts, dem Singsaal im Schulhaus Hofacker, vom Publikum.

Musikalisch geht es weiter

Singen hat auch heute noch einen grossen Stellenwert am Hofi: So hat Lehrerin Sara Birnstiel den Hofichor aufgebaut, und die Lehrerinnen Leslie Hörtig, Fabia Schmid und Selina Voser nahmen 2020 mit zwei Klassen am Singing Christmas Tree am Weihnachtsmarkt am Werdmühleplatz in Zürich teil. Überdies führen die Schülerinnen und Schüler des Hofi im Rahmen des «Schlierefäscht» alle vier Jahre eine Projektwoche durch, die mit einer Aufführung, einem Konzert oder einem anderen speziellen Beitrag gekrönt wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen