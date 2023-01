Potenzmittel, gefälschte Schuhe und Drogen beschäftigen Zöllner

Schlieren Das beschäftigt die Zöllner: Potenzmittel, gefälschte Schuhe und Drogen per Mausklick Im Schlieremer Briefzentrum Mülligen werden täglich 150'000 Sendungen aus dem Ausland kontrolliert. Anlässlich des internationalen Tages des Zolls zeigen sie, was geschmuggelt wird. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

An diesem Förderband führen die Zöllnerinnen und Zöllner Stichproben durch. Severin Bigler

Auf dem schwarzen Teppichfussboden liegt eine Softair-Pistole, ein Springmesser und ein geöffneter Brief mit über einem Dutzend Schuss Munition. Die Zöllnerinnen und Zöllner haben diese Gegenstände aus der Päckliflut, die täglich im Briefzentrum Mülligen in Schlieren ankommt, herausgefischt. «Die illegalen Sendungen aus dem Ausland haben mit dem wachsenden Online-Handel zugenommen» sagt Tanja Brunner. Die 51-jährige ist Chefin des Zolls Zürich und arbeitet bereits seit 30 Jahren als Zöllnerin.

Anlässlich des internationalen Weltzolltag, der am 26. Januar stattfindet, geben die Zöllner in Schlieren einen Einblick in ihre Arbeit. Sie haben mit viel Schmuggelware zu tun. Denn anders als der Name vermuten lässt, werden im Briefzentrum täglich rund 150'000 kleine Pakete aus dem Ausland verzollt, die grösseren Pakete landen im Paketzentrum in Urdorf.

«Die illegalen Sendungen aus dem Ausland haben mit dem wachsenden Online-Handel zugenommen» sagt Tanja Brunner, Chefin des Zolls Zürich. Severin Bigler

Brunner steht vor dem Förderband, über das alle internationalen Sendungen rollen. Hier verläuft die symbolische Grenze zur Schweiz. Wie an der Landesgrenze führen die Mitarbeitenden Stichproben durch. Brunner nimmt deshalb ein Päckchen nach dem anderen in die Hand. Sie fühlt, schüttelt, hört, riecht und liest. Um die illegalen Sendungen zu erkennen, braucht sie eine Mischung aus Erfahrung und Bauchgefühl. «Dieses Päckli kontrolliere ich, weil die Beschriftung komische Informationen enthält», sagt sie. Ein anderes eckiges Päckchen kommt in den Gitterwagen, weil Brunner vermutet, dass der Warenwert höher als der auf der Etikette angegeben ist. Die Pakete aus dem Ausland werden von Postmitarbeitenden in drei Kategorien eingeteilt: Einige sind abgabefrei, andere abgabepflichtig oder abklärungspflichtig.

Zöllner müssen Trends und Bauchgefühl beachten

Wird ein Paket bei der Stichprobe herausgeholt oder von den Pöstlern als abklärungspflichtig deklariert, wird es erst von einem Postmitarbeitenden geröntgt und geöffnet; danach begutachtet ein Zöllner den Inhalt. Auf dem Tisch der heute geöffneten Pakete liegt ein Karton mit Melatonintabletten, einem schlaffördernden, rezeptpflichtigen Arzneimittel, daneben ein Stichmesser und ein Dopingmittel. Im Paket mit dem Doping liegen auch nicht verbotene Nahrungsmittelergänzungen. «Manchmal kommt eine ganze Sammellieferung», sagt Brunner. Ihr Team muss gut geschult sein, um die unterschiedlichen Produkte zu erkennen und zu wissen, was gerade im Trend ist.

Severin Bigler / © CH Media Severin Bigler / © CH Media Severin Bigler Viele Medikamentenfälschungen gelangen per Post zu ihren Empfängern. Severin Bigler / © CH Media Severin Bigler

Aktuell führen potenzsteigernde Pillen die Rangliste der nicht erlaubten Medikamentensendungen an. «Es ist einfacher und anonymer, sich die Pillen über das Internet zu verschaffen, statt zum Arzt zu gehen», sagt Brunner. Doch es sei erschreckend, was den Erektionsförderern, die meist von Asien oder Osteuropa in die Schweiz gelangen, alles beigefügt werde. Die beiden Pakete vor ihr mit den blauen und orangenen Pillen werden direkt an Swissmedic weitergeschickt, diese tritt daraufhin mit den Bestellern in Kontakt. In anderen Schmuggelfällen, beispielsweise bei Munition- oder auch bei Drogenlieferungen, erhält die Staatsanwaltschaft die sichergestellten Päckli.

Das hat die Zöllner beschäftigt Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) hat 2021 viele Schmuggelwaren an der Grenze abgefangen. So stellte das BAZG insgesamt 962 Kilogramm an Marihuana, Heroin, Kokain, Amphetamin und Designerdrogen sicher. Zudem hat das BAZG 2021 9421 Sendungen mit Heilmitteln und 788 Sendungen mit Dopingmitteln den zuständigen Behörden gemeldet. Ein Grossteil dieser Sendungen enthielten Erektionsförderer. Weiter beschlagnahmten die Zöllner 4’451 Sendungen mit verbotenen Pflanzen, Früchten, Gemüse, Schnittblumen, Schnittgrün oder Samen aus Drittländern. Nebst dem, dass das Amt Schmuggelwaren aufdeckt, ist es auch für die Zollabgaben zuständig. So nahm die Behörde 2021 mit 23,5 Milliarden Franken einen bedeutenden Teil der Bundeseinnahmen ein. Die Gesamteinnahmen übersteigen den Vor-Pandemie-Wert des Jahres 2019 um eine halbe Milliarde. Auch in weiteren Bereichen gab es 2021 mehr zu tun als im Vorjahr: So hielten Mitarbeitende des Amtes 18 858 Personen an, die sich rechtswidrig in der Schweiz aufgehalten hatten.

Mit dem zunehmenden Online-Handel haben auch die Drogensendungen per Post zugenommen. Am meisten werde Cannabis verschickt, aber auch Kokain und synthetische Drogen seien nach wie vor hoch im Kurs. «Mich erstaunt mittlerweile nichts mehr», sagt Marcel Siravo, Stellvertretender Chef des Zolls Zürich. Vor ihm liegt ein Pack Amphetamin, Cannabis und vakuumverpackte psychedelische Pilze. Siravo arbeitet bereits seit Jahrzehnten beim Zoll. Er habe ein Gespür dafür, in welcher Sendung Drogen sein könnten. Genaue Hinweise, worauf er achte, will er keine geben.

Aus dem Darknet direkt nach Hause: Drogen per Post sind seit einigen Jahren hoch im Kurs. Severin Bigler

Die Treffsicherheit seines Teams ist jedenfalls hoch: Siravo sticht mit einem Zahnstocher in ein Päckli, indem er Amphetamine vermutet. Jeder Verdacht wird geprüft. Er geht ins Nebenzimmer und lädt die Probe ins Laborgerät. Die Analyse zeigt: Die Probe enthielt Amphetamin und Koffein. Der Adressat dieses Briefes wird folglich statt den Drogen einen Brief des Staatsanwalts erhalten. «Es ist gut zu wissen, dass meine Arbeit einen Teil der Drogen von der Strasse fernhält», sagt Siravo. So werde die Bevölkerung geschützt.

200 Kilo Markenfälschung werden monatlich vernichtet

Die Zöllner sorgen auch für die wirtschaftliche Sicherheit. Deshalb gibt es einen eigens für Markenfälschungen vorgesehenen Raum im Briefzentrum. Das sei ein weiterer florierender Zweig des Online-Handels: «Als ich in den Beruf einstieg, hatten wir einmal in der Woche eine Markenfälschung. Heute sind es Dutzende pro Tag», sagt Brunner. Vor ihr liegt eine mutmasslich gefälschte Gucci Tasche aus Asien, eine Rolex-Uhr für 30 Franken und eine Jacke, die gleich zwei gefälschte Logos vereint.

Mittlerweile werden in Schlieren monatlich 200 Kilo mutmassliche Markenfälschungen entdeckt und auf Antrag des Rechteinhabers vernichtet. Dabei merkt das Team die verschiedenen Trends. «Als der Gucci-Film herauskam, haben die Gucci-Fälschungen sprunghaft zugenommen», sagt Brunner. Zudem schwanken die Lieferungen auch je nach Jahreszeit. Um die vielen Weihnachtspäckli aus dem Ausland zu kontrollieren, habe Brunner mehr Personal am Standort Schlieren benötigt.

Auch gefälschte Markenkleider sind beliebt. Severin Bigler

Weil das Online-Shopping ein riesiger Wachstumsmarkt ist, nahm der Aufwand der Zöllnerinnen und Zöllner im Briefzentrum in den letzten Jahren generell zu.

«Dabei realisieren viele nicht, dass sie eine Fälschung bestellen», sagt Brunner. Zudem denken wohl einige nicht daran, dass Sendungen aus dem Ausland durch die Hände der Zöllnerinnen und Zöllner gehen. Dabei sei es nicht einfach, die Täterschaft zu entlarven. Denn anders als bei den Schmugglern an der Landesgrenze steckt hinter dem Absender auf dem Brief meist ein Dickicht verschiedener IP-Adressen, das nur schwer zu durchschauen ist. Brunner präzisiert, man habe im Briefzentrum also nicht direkt den Täter vor Augen, sondern nur seine Ware. «Diese kann aber dazu verwendet werden, Schaden anzurichten.» Die Aufgabe von Brunners Zoll-Team sei nun, diesen auf wirtschaftlicher, medizinischer und persönlicher Ebene zu verhindern.

