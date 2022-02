Schlieren Dank Jamie Oliver an den Herd: Jetzt stellt Yannick Bormuth seine Kochkünste im Fernsehen unter Beweis Yannick Bormuth aus Schlieren nimmt an der neuen Kochshow «Masterchef Schweiz» teil. In der Sendung versucht der ETH-Student Spitzenkoch Andreas Caminada von seinen kreativen Gerichten zu überzeugen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 11.02.2022, 04.19 Uhr

ETH-Student Yannick Bormuth steht gerne in seiner Küche in Schlieren mit Blick auf den Goldschlägiplatz und kreiert neue Speisen. «Ich habe, glaube ich, noch nie etwas zweimal aufgetischt», sagt der Teilnehmer bei der neuen Kochsendung «Masterchef Schweiz» auf 3+. Severin Bigler

Das Messer gleitet langsam durch den Sellerieknollen. Yannick Bormuth schneidet das Gemüse in Tranchen, als wäre es ein Stück Fleisch. «Den Sellerieknollen habe ich drei Stunden lang im Ofen gegart. Die Scheiben kann ich jetzt wie ein Steak in der Pfanne anbraten. Das Nachtessen für heute Abend ist bereit», sagt der 26-Jährige mit einem Schmunzeln. Noch kocht er in seiner Küche in Schlieren, doch bald ist Bormuth am TV-Herd zu sehen. Ab dem 14. Februar beweist der Schlieremer sein kulinarisches Talent in der Kochsendung «Masterchef Schweiz» auf 3+.

Bormuth tritt gegen 19 andere Hobbyköchinnen und -köche an und versucht den Geschmack von Spitzenkoch Andreas Caminada zu treffen. Der Bündner wird die Gerichte der Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam mit dem Zürcher Sternekoch Nenad Mlinarevic und Foodbloggerin Zoe Torinesi verkosten und am Ende der zehnteiligen Staffel eine oder einen von ihnen zum «Masterchef» küren.

Die Jury: Sternekoch Nenad Mlinarevic, Spitzenkoch Andreas Caminada und Foodbloggerin Zoe Torinesi verkosten die Gerichte der Kandidatinnen und Kandidaten. Moderiert wird die Sendung «Masterchef Schweiz» von Moderator Nik Hartmann (ganz links). Martin Lustenberger

Aus Neugier meldete sich Bormuth für das international erfolgreiche Koch-Format an, das unter anderem bereits in Deutschland, den USA und Grossbritannien ausgestrahlt wird. «Ich wollte wissen, wie das Kochen vor der Kamera funktioniert.» Zudem habe es ihn gereizt, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und herauszufinden, auf welchem Niveau andere Schweizer Hobbyköche unterwegs seien. «Sie arbeiten auf einem sehr hohen Level. Viele meiner Mitstreiter haben bereits einen eigenen Stil entwickelt und wissen, wie sie Produkte und Techniken einsetzen», sagt Bormuth. Mithalten konnte der 26-Jährige aber allemal – schliesslich schaffte er es bei 200 Bewerberinnen und Bewerbern unter die 20 besten Hobbyköche.

Kochen als Ausgleich zum kopflastigen Alltag

Kochen ist Bormuths Leidenschaft und kreativer Ausgleich zu seinem kopflastigen Alltag an der ETH. Dort schliesst der Physiker gerade ein interdisziplinäres Masterstudium in Management, Technologie und Ökonomie ab. «Kochen ist ein tolles Hobby, weil es etwas Nützliches mit Freude verbindet. Es ist schön, dass man diese Freude beim Zubereiten und später auch beim Essen mit anderen teilen kann», erklärt Bormuth seine Faszination.

Zum Kochen kam er im Alter von 13 Jahren dank des englischen Fernsehkochs Jamie Oliver. «‹The Naked Chef› war die erste Kochsendung, die nicht so altbacken war. Jamie Oliver ging mit dem Zeitgeist und zeigte, wie man alltägliche Produkte neu entdecken kann», sagt Bormuth. Das inspirierte ihn, selbst den Kochlöffel zu schwingen. Über die Jahre kamen weitere Kochsendungen und vor allem -Dokumentationen hinzu. Bormuth stand immer öfter in der Küche und probierte Rezepte und Techniken aus. So lernte er sein kulinarisches Handwerk.

Kocht, seitdem er 13 Jahre alt ist. Yannick Bormuth aus Schlieren will sich den Titel «Masterchef Schweiz» holen. Severin Bigler

Vor allem die Produkte haben es ihm angetan. «Ich will immer das Beste aus regionalen und saisonalen Zutaten rausholen.» Gleichzeitig setzt er auf kulturellen Weitblick. «Ich benutze gerne Gewürze aus dem nahen Osten oder Produkte aus Japan», sagt Bormuth. Seine Gäste überrascht er mit neuen Kombinationen. «Ich habe glaube ich noch nie etwas zweimal aufgetischt.» Die Kunst für ihn ist, aus gewöhnlichen Zutaten ein Geschmackserlebnis zu zaubern. Das schafft er dank verschiedenen Zubereitungsweisen. «Wenn man beispielsweise Kohlrabi mit viel Hitze behandelt und ihn schwarz werden lässt, entlockt man ihm ein Aroma, das die Leute beim Essen umhaut», sagt Bormuth.

Mit Butter und Randen kocht er am liebsten

Zu seinen Lieblingszutaten gehören Butter, Randen und Estragon. «Butter ist vielfältig und man muss gar nicht viel davon einsetzen. Man kann damit Gemüse glasieren, Saucen abbinden oder Fleisch bräunen.» Randen sei ein unterschätztes Gemüse. «Wir essen die Rübe meist als Salat und vergessen dabei, dass man sie rösten, braten oder roh als Carpaccio zu sich nehmen kann.» Estragon kenne man aus der Sauce Béarnaise. Bormuth schwört auf das Kraut im Salat. «Das gibt ihm einen frischen Kick.» Convenience-Food, das stark verarbeitet ist, kommt Bormuth wiederum nicht auf den Teller.

Dass er jemals hauptberuflich am Herd stehen wird, bezweifelt der Hobbykoch. «Es ist schwierig, die Leidenschaft für das Essen und Kochen zu behalten, wenn man es tagtäglich macht.» Doch kulinarische Projekte, in welcher Form auch immer, würde er gerne umsetzen.

Wie weit Bormuth es in der Sendung «Masterchef Schweiz» schafft und ob er den Titel nach Schlieren holt, darf der 26-Jährige nicht verraten. Er sagt nur so viel:

«Es war eine sehr lehrreiche Erfahrung. Es braucht Humor und Persönlichkeit, um in der Hektik der Küche gut zu funktionieren. Und ganz wichtig, ich würze und salze nun viel überzeugter als vorher.»

Die erste Staffel von «Masterchef Schweiz» startet am 14. Februar um 20.15 Uhr auf 3+.

