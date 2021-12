Daniel Frey (FDP) stellt sich Fragen zur Pischte 52 in Schlieren

Schlieren Daniel Frey hat eine Frage zur Pischte 52 – und hat deshalb einen Vorstoss eingereicht Der Schlieremer Gemeinderat Daniel Frey (FDP) ist über einen Satz in einer Mitteilung des Stadtrats gestolpert – und will nun, dass der Stadtrat noch mehr Klarheit schafft. Lukas Elser 14.12.2021, 17.36 Uhr

«Wie würdest du die Pischte 52 gestalten?», fragt die Stadt Schlieren. Wieso stellt die Stadt diese Frage überhaupt, wenn doch klar ist, dass die Pischte 52 so nicht bestehen bleibt? Das fragt sich Parlamentarier Daniel Frey (FDP). Severin Bigler

Der Schlieremer Parlamentarier Daniel Frey (FDP) hat eine Kleine Anfrage zum bis 2023 andauernden Projekt Pischte 52 eingereicht. Mit diesem will die Stadt Erkenntnisse und Ideen für die künftige Nutzung des im Sommer 2018 stillgelegten Teil der Badenerstrasse sammeln. Frey bezieht sich in seiner Anfrage auf eine jüngst erfolgte Mitteilung des Stadtrats. Dieser vermeldete, dass die Stadt den Kauf der alten Badenerstrasse im Zentrum von Schlieren zum Preis von 2,7 Millionen Franken endgültig abschliessen konnte.

Offenbar ist Frey darin über einen Satz des Stadtrats gestolpert: «Bereits ist klar, dass der grossflächige Strassenabschnitt am Rand des Stadtparks in der heutigen Form und Ausgestaltung keinen weiteren Bestand haben wird.» Vor diesem Hintergrund will Frey vom Stadtrat wissen: «Wieso wird das Projekt Pischte 52 als Versuch über die künftige Nutzung trotzdem noch weitergeführt, wenn doch klar ist, dass das Gebiet künftig nicht mehr in dieser Form weiter besteht?»

Die «Limmattaler Zeitung» hat mehrfach über die Zukunft der alten Badenerstrasse berichtet. Mitte November zog die Stadt bei der Einweihung des Trinkbrunnens vor Ort eine erste Zwischenbilanz. Am Anlass bekräftigte Stadtingenieur Hans-Ueli Hohl: «Durch die Testphase erhalten wir Erkenntnisse, zu denen wir sonst nicht gelangt wären.» Gerade weil die Zukunft des Areals unklar ist, will die Stadt bis zum Ende des Projekts Pischte 52 möglichst viele und vielfältige Ideen umsetzen, die auch in die künftige Gestaltung einfliessen könnten.

Temporär war die Pischte 52 unter anderem auch schon zu einem kleinen Ferienparadies mit Sandstrand geworden. Die verschiedenen Events sorgten teilweise für Kritik wegen Lärm, zudem wurde auch schon moniert, dass es bei dem Areal immer wieder zu Fällen von öffentlichem Urinieren gekommen sei. Entsprechend wünschen sich manche ein möglichst frühes Ende des Projekts Pischte 52 herbei.