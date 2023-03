Schlieren Damit wegen all der Bakterien die Badi nicht geschlossen werden muss, erhält sie eine neue Reinigungsanlage Im letzten Sommer war die Wasserqualität so schlecht, dass das Planschbecken der Schlieremer Badi geschlossen werden musste. Jetzt soll eine neue UV-Anlage Abhilfe schaffen. Lukas Elser 16.03.2023, 05.00 Uhr

Die Schlieremer Badi im Moos ist schön, aber manchmal auch schmutzig. Das soll sich jetzt ändern. Bild: Bettina Hamilton-Irvine/Archiv

Seit die Schlieremer Badi im Moos vor zwölf Jahren saniert und in ein Biobad verwandelt wurde, geriet es wiederholt in die Negativschlagzeilen. Grund dafür waren erhöhte Werte bei den Fäkalbakterien im Wasser. Auch im Hitzesommer 2022 befanden sich die Werte der Wasserqualität in einem kritischen Bereich, wie der Stadtrat in einem aktuellen Beschluss schreibt. Das Kinderplanschbecken musste in der letzten Saison sogar ausser Betrieb genommen werden.