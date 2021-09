Mauersegler in Schlieremer Abbruchhaus, Birdlife interveniert

Schlieren Damit die Mauersegler nicht der Abrissbirne zum Opfer fallen: Birdlife verlangt Einsicht in baurechtlichen Entscheid für die geplante Schindler-Überbauung Die Zürcher Naturschutzorganisation will ein Wort bei der Erneuerung der Siedlung auf dem Schindler-Areal mitreden. Offenbar ist sie damit nicht alleine. Lukas Elser 01.09.2021, 20.00 Uhr

Ein Mauersegler wurde beim Schindler-Areal gesichtet.

Symbolbild: Bruno Kissling

Die Schindler Pensionskasse hat Grosses vor: Das Schindler Areal an der Zürcherstrasse in Schlieren will sie komplett modernisieren. Acht Gebäude sollen abgerissen werden, darunter zwei 34 Meter hohe Wohntürme.

Ersetzt werden sollen sie durch sechs grössere Bauten inklusiv Kindergarten, einen öffentlichen Park mit Verweilmöglichkeiten, Spielplätzen und ganz viel Grün. Schliesslich soll die Wohnungszahl von 142 auf 232 steigen. Schindler lässt sich das alles rund 92 Millionen Franken kosten.

Die alten Häuser auf dem Schindler-Areal werden abgerissen. Lukas Elser

Bevor die Bagger auffahren können, müssen sich die Verantwortlichen aber erst mit ein paar Vögeln beschäftigen. Nachdem kürzlich die Baueingabe erfolgt ist, hat die Naturschutzorganisation Birdlife Zürich nämlich Einsicht in den baurechtlichen Entscheid verlangt, wie man dort auf Anfrage bestätigt.

Seit Jahren werden Mauersegler auf dem Schindler-Areal gesichtet

«Wir haben den baurechtlichen Entscheid angefordert, weil in den Häusern, die abgerissen werden sollen, offenbar seit Jahren Gebäudebrüter gesichtet wurden», sagt Kathrin Jaag von Birdlife Zürich. Die Problematik ist aktuell auch im Schlieremer Gemeinderat ein Thema. Gemeinderat Dominik Ritzmann (Grüne) ist kürzlich mit einer Kleinen Anfrage in Sachen Gebäudebrüterinventar an den Stadtrat gelangt.

Bei den Tieren, die sich auf dem Schindler-Areal niedergelassen haben, handle es sich um Mauersegler, sagt Jaag. Sie würden regelmässig in der Siedlung nisten. Als sogenannte Gebäudebrüter unterstehen sie per Gesetz besonderen Tierschutzbestimmungen: Einerseits sind ihre Nistplätze geschützt. Andererseits dürfen sie während der Brutzeit, die im Frühjahr beginnt, unter keinen Umständen gestört werden.

Die Nistplätze sind geschützt. Keystone

Für die Bauherrin heisst das, dass sie die betroffenen Häuser in dieser Zeit auf keinen Fall abbrechen darf. Ist ein Abbruch ausserhalb der Brutzeit geplant, muss zuvor eine Interessenabwägung stattfinden.

Jaag will sich nichts vormachen:

«Mir ist kein Fall bekannt, bei dem die Interessenabwägung zu Ungunsten der Bauherrin ausgefallen ist.»

Die Bauherrin ist aber verpflichtet, im Fall von gefährdeten Nistplätzen Ersatz zu schaffen: «Sie muss dafür sorgen, dass möglichst in der Nähe des alten Nistplatzes neue bereitgestellt werden», sagt Jaag. In vielen Fällen könnten mit relativ einfachen Mitteln und unter geringem Aufwand Nistkästen am Gebäude angebracht werden.

Alle zwei bis drei Jahre muss man die künstlichen Nistplätze putzen

Ihr Kollege Mathias Villiger, Bereichsleiter Naturschutz bei Birdlife Zürich, ergänzt: «Die Erstellungskosten sind im Gesamtrahmen niedrig. Und viel Aufwand geben die Nistplätze auch nicht: Man muss sie, je nach Zugänglichkeit, alle zwei bis drei Jahre putzen.»

Auch Fassadenverschmutzungen durch die Vögel kämen sehr selten vor:

«Einzig ein paar Kegeli fallen zu Boden.»

Und: «Wenn die Bauherrin bereits in der Planungsphase genügend Zeit für die Massnahmen einkalkuliert, sollte es weder an den Kosten noch am Pflegeaufwand scheitern», sagt Villiger.

Arbeiter montiert einen Nistkasten an einem Dach.

Symbolbild: Urs Lindt

Die Bauherrin hat von der Problematik offenbar erst durch die «Limmattaler Zeitung» erfahren: «Die Schindler Pensionskasse hat noch keine Kenntnis davon, wer alles den baurechtlichen Entscheid verlangt hat und um welche Themen es dabei geht», heisst es dort auf Anfrage. Sobald die Angelegenheit offiziell sei, werde man sich dem Thema annehmen.

Und sie verspricht: «Es ist für die Schindler Pensionskasse klar, dass sie alle Vorgaben erfüllen wird, die mit der Baubewilligung für ihr Projekt verbunden sind.»

Nach Publikation der Baueingabe hatten Interessierte einen Monat Zeit, um Einsicht in den baurechtlichen Entscheid bei der Stadt Schlieren zu verlangen. Nur wer den baurechtlichen Entscheid rechtzeitig verlangt hat, ist rekursberechtigt.

Die Frist für diese Einsicht ist mittlerweile abgelaufen. Die «Limmattaler Zeitung» weiss, dass neben Birdlife mehrere Nachbarn Einsicht in die Baueingabe verlangt haben. Um welche Personen es sich dabei handelt, ist nicht bekannt: Die Schlieremer Stadtverwaltung teilte der Zeitung auf Anfrage mit, dass sie «aufgrund der gesetzlichen Vorgaben» keine diesbezüglichen Auskünfte geben dürfe.