Schlieren Chräbeli sind die Verkaufsschlager in der Weihnachtszeit: Ein Blick hinter die Kulissen der Bäckerei Neuhof Die Konditorinnen der Schlieremer Biobäckerei Neuhof sind in der Adventszeit mit Weihnachtsguetzli backen beschäftigt. Der Stress bei der Herstellung von Mailänderli und Co. ist dieses Jahr kleiner. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Vier Bleche mit je 70 Spitzbuben produzieren die Konditorinnen normalerweise aufs Mal. Mathias Förster

«Das Geheimnis ist, den Mailänderliteig vor dem Bestreichen in den Tiefkühler zu tun», sagt Damaris Schole, während sie durch die Backstube geht. Die 27-Jährige ist Produktionsleiterin in der Konditorei der Schlieremer Biobäckerei Neuhof. An diesem Morgen stellen sie und Bäckerin-Konditorin Irina Teles gemeinsam verschiedene Weihnachtsguetzli her, die danach im Laden an der Kesslerstrasse oder in den Filialen des «Bachser Märt» erhältlich sind. Von kurz vor sechs am Morgen bis etwa drei Uhr dauert ihre Schicht.

Der Mailänderliteig, der bereits am Vortag gemacht wurde, geht zuerst mehrmals durch eine Teigausrollmaschine. Dann verleiht Teles ihm mit einer speziellen Rolle die typischen Rillen, bevor er im Tiefkühler verschwindet. Schole ist mit einem Chräbeliteig beschäftigt, der während zehn Minuten maschinell schaumig geschlagen werden muss. «Der Teig muss ganz frisch sein, weil er Eier enthält», sagt sie. Hinzu kommen Mehl und Anis, bevor die beiden Konditorinnen die klebrige Masse formen.

Produktionsleiterin Damaris Schole schiebt die Spitzbuben in den Backofen. Mathias Förster

Ein Sack Mehl ist zwölf Franken teurer geworden

«Chräbeli kommen bei unserer Kundschaft am besten an», sagt Schole. Doch auch die Säcke mit gemischten Weihnachtsguetzli seien beliebt. In der Bäckerei Neuhof sind neben den Mailänderli und Chräbeli auch Spitzbuben in Glockenform, Brunsli, Zimtsterne und Totenbeinli im weihnachtlichen Angebot. Obwohl der Advent mitsamt dem anschliessenden Dreikönigstag für die Bäckerei die intensivste Zeit des Jahres ist, halte sich der Stress dieses Jahr in Grenzen. «Wir merken, dass die Leute wegen der steigenden Preise weniger kauffreudig sind», sagt sie.

Die steigenden Preise machen sich auch bei den Backzutaten bemerkbar. «Wir dachten zuerst, wir hätten einen Vorteil, weil wir Schweizer Biomehl verwenden», sagt Schole, die seit zwei Jahren in der Bäckerei Neuhof arbeitet. Ein Sack Mehl sei aber trotzdem zwölf Franken teurer geworden. Ebenfalls gestiegen sind die Benzinpreise. Das ist ein Problem, da die Bäckerei auch Bioläden und Anbieter wie den Onlineshop Farmy mit ihren Produkten beliefert.

Der Chräbeliteig ist eine klebrige Sache. Mathias Förster Die Konditorinnen formen den Teig zu langen Würsten und machen daraus dann die Guetzli mithilfe eines Messers. Mathias Förster Chräbeli sind bei der Kundschaft der Bäckerei Neuhof besonders beliebt. Mathias Förster Bei den Läckerli ist es wichtig, die Masse direkt nach dem Backen zu bestreichen... Mathias Förster ...und in Stücke zu schneiden. Mathias Förster Die Spitzbuben der Bäckerei Neuhof sind wie Glocken geformt. Mathias Förster Die Weihnachtszeit ist für die Konditorinnen die stressigste. Mathias Förster Mithilfe eines Spritzsacks verteilt Damaris Schole die Konfitüre auf den Guetzli. Mathias Förster Währenddessen ist Irina Teles mit den Mailänderli beschäftigt. Mathias Förster Sie sticht zahlreiche Herzen aus. Mathias Förster Die Bäckerei Neuhof verwendet ausschliesslich Biozutaten. Mathias Förster

Die fertig geformten Chräbeli verbringen eine Nacht auf dem Blech, bevor sie wenige Minuten in den Backofen wandern. Dasselbe gilt für Brunsli und Zimtsterne. Nun sind Läckerli an der Reihe, eine weitere Spezialität der Bäckerei. «Diese gibt es zwar das ganze Jahr, in der Adventszeit sind sie aber besonders beliebt», sagt Schole. Der Teig wurde bereits in der Vorwoche gemacht, dann musste er ruhen, um den Geschmack zu entfalten. «Wegen der vielen kandierten Früchte ist er sehr lange haltbar.» Nach dem Backen des ausgewallten Teigs ist wichtig:

«Man muss ihn direkt glasieren und in Stücke schneiden. Später ist er zu hart dafür.»

Die Aufgabe ist nicht sonderlich beliebt: Teles sticht lieber die Glocken für die Spitzbuben aus. «Der Teig ist einfach zu heiss», sagt die 32-Jährige, die seit vier Jahren in der Bäckerei Neuhof arbeitet, und lacht. Die gebürtige Portugiesin ist eine richtige Allrounderin. «Wenn nötig helfe ich auch in der Bäckerei», sagt sie. Zudem hat sie administrative Aufgaben.

Auch der Spitzbubenteig muss zuerst durch die Teigausrollmaschine. Vor dem Backen erhält die Hälfte der Glöckchen ein Loch. Nach dem Backen werden sie mit Puderzucker bestreut, die anderen verziert Schole mit Hilfe eines Spritzsacks mit Konfitüre. «Wir machen normalerweise vier Bleche mit je 70 Spitzbuben aufs Mal», sagt sie, während sie die Guetzli zusammensetzt.

Bäckerin-Konditorin Irina Teles wallt den Mailänderliteig mit Hilfe einer Maschine aus. Mathias Förster

Sie machen sogar den Fondant der Crèmeschnitte selber

Inzwischen ist der Mailänderliteig im Tiefkühler bereit. Teles bestreicht ihn mit Eigelb, lässt ihn noch kurz antauen und ist dann ganz ins Zählen vertieft, als sie Herzformen aussticht. Während die Konditorinnen mit Wallen, Formen und Backen beschäftigt sind, klingelt immer wieder das Telefon. «Da wir ein kleiner Betrieb sind, überschneiden sich unsere Aufgaben», sagt Schole. Die Grösse der Bäckerei hat noch weitere Auswirkungen: «Unsere Lieferanten kommen nur einmal pro Woche», sagt sie. «Darum müssen wir gut vorausplanen.»

Gar nicht so einfach bei einem Betrieb, der ausschliesslich Biozutaten verwendet – möglichst viele davon aus der Schweiz. «Wenn uns etwas ausgeht, finden wir das Produkt meist nicht einfach im Detailhandel», sagt Schole. Und da gewisse Dinge gar nicht als Bioprodukte erhältlich seien, werde viel selber hergestellt, so zum Beispiel der Fondant auf der Crèmeschnitte. Das bedeute zwar viel Aufwand. «Dafür lernt man den Wert des Ergebnisses umso mehr schätzen und erfährt, woher die einzelnen Zutaten kommen.»

