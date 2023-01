Schlieren: Sie will die philippinische Küche bekannter machen

Schlieren Chicken Adobo und Lumpia: Sie startet eine kulinarische Offensive für die Philippinen Lili Pfenninger verhalf mit ihren Gerichten dem Badener Filipino-Restaurant Papa Oro's zum Erfolg. Nun erfüllt sich die 56-Jährige mit ihrem eigenen Lokal in Schlieren einen Traum. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lili Pfenninger will die Limmattaler mit dem Essen und der Kultur aus ihrer philippinischen Heimat überzeugen. Hier präsentiert die 56-Jährige aus Würenlos Barbecue Chicken. Severin Bigler

«Als ich das erste Mal Rahmschnitzel für meinen Mann kochte, war es um ihn geschehen. Er fragte mich sofort, ob ich seine Frau werden will», sagt Lili Pfenninger und lacht. Mittlerweile sind sie und ihr Mann Erich seit über 30 Jahren verheiratet. Die guten Rezepte scheinen ihr also nicht ausgegangen zu sein.

In den Genuss von Pfenningers Kochkunst kommt nun neu auch die Limmattaler Bevölkerung. Am 7. Januar eröffnete sie mit Unterstützung ihres Mannes und der beiden erwachsenen Kinder Sarah und Samuel an der Zürcherstrasse 44 in Schlieren ihr eigenes Restaurant mit dem Namen «Lili's Filipino Food & Variety». Damit erfüllt sich für die 56-Jährige aus Würenlos ein lang gehegter Wunsch. «Es war schon seit einiger Zeit mein Traum, mich selbstständig zu machen.»

Erstaunlich zurückhaltende Süsse: Philippinische Fruchtsäfte gibt es in «Lili’s Filipino Food & Variety». Severin Bigler

Pfenninger engagierte sich von 2017 bis 2019 für das philippinische Restaurant Wilmas Kitchen, das im Raum Baden mehrere Standorte hat. «Ich erlernte dort das Handwerk und fand meine persönliche Geschmacksnote.» Einen Schlüsselmoment erlebte sie bei einem Einsatz mit einem Foodtruck beim Kinderparadies Trampolino in Dietikon. «Die Kundinnen und Kunden wiederholten etliche Male, wie sehr ihnen mein Essen schmeckt. Einige haben sogar meine Hand gehalten. Ich spürte richtig, wie sehr ich sie damit berührte.» Für Pfenninger war von da an klar:

«Kochen ist meine Berufung.»

Nachdem sie als Chefköchin von 2019 bis Ende 2022 im philippinischen Restaurant Papa Oro's in Baden wirkte und dem Lokal mit ihren Gerichten zum Erfolg verhalf, sei es an der Zeit gewesen, ihr eigenes Ding durchzuziehen, findet Pfenninger.

Ohne Essig und Kalamansi geht nichts

Tag und Nacht habe sie auf allen möglichen Plattformen nach einem geeigneten Lokal gesucht. Fündig wurde Pfenninger schliesslich in Schlieren. Wo früher Pizzas und Paninis über die Theke gingen, tischt sie heute Spezialitäten aus ihrer philippinischen Heimat auf. Dazu gehört etwa das Nationalgericht Chicken Adobo: ein Eintopf aus Pouletfleisch, das in Sojasauce und Zuckerrohressig mit Pfeffer, Lorbeer, Knoblauch und Ingwer gegart wird. Essig sei aus der philippinischen Küche kaum wegzudenken, sagt Pfenninger. Genau so essenziell ist überdies die Kalamansi, eine Kreuzung aus Mandarine und Kumquat – aussen grün wie eine Limette, innen kräftig orange. «Sehr viele Speisen werden damit verfeinert und mariniert», sagt Pfenninger.

Barbecue Chicken mit Reis. Zu den Gerichten werden auch gebratener Reis oder die philippinischen Pasta Pancit gereicht. Severin Bigler

Eine Auswahl an Gerichten, die es in «Lili’s Filipino Food & Variety» zu probieren gibt. Severin Bigler

Typisch für den Inselstaat in Südostasien ist auch das spanisch inspirierte Gericht Tocino. Dabei handelt es sich um Schweinefleisch, das mit Ananassaft mariniert wird und eine starke rötliche Farbe aufweist. «Diese erzeugt man mit Annatto-Samen, einem natürlichen Färbemittel», erzählt Pfenninger. Serviert werden auch die philippinischen Frühlingsrollen Lumpia. In «Lili’s Filipino Food & Variety» gibt es sie gefüllt mit gehacktem gewürztem Rindfleisch oder vegetarisch mit einer Füllung aus Rüebli, Kabis, Glasnudeln, Pilzen und Süsskartoffeln.

Vor kurzem eingezogen: Lili Pfenninger eröffnete am 7. Januar an der Zürcherstrasse 44 in Schlieren ihr eigenes Lokal. Severin Bigler

Neben Fleischgerichten legt Pfenninger auch Wert auf vegetarische und vegane Mahlzeiten. «Viele Leute verzichten heutzutage auf tierische Produkte. Ich bin darin geübt. Als ich klein war, kam bei uns fast jeden Tag Gemüse und Reis auf den Tisch», sagt Pfenninger, die auf der Insel Mindanao aufgewachsen ist. Als Beilage haben die Gäste die Wahl zwischen weissem Reis, gebratenem Reis oder dem philippinischen Nudelgericht Pancit.

Sie will ihre Landsleute inspirieren

Wer Lust auf exotische Desserts hat, ist in «Lili’s Filipino Food & Variety» ebenfalls an der richtigen Adresse. Kuchen aus der Yamswurzel und aus Reis stehen auf der Menukarte. Zudem bietet Pfenninger Cupcakes an, die von einer befreundeten Landsfrau gefertigt werden. «Mir ist es wichtig, dass ich mit meinem Laden andere Filipinos dazu ermutige, ihr kulinarisches Talent zu zeigen.»

Hausgemachte Cupcakes finden sich auf der Dessertkarte. Severin Bigler

Dass die Küche aus ihrer Heimat in der Schweiz bisher relativ unbekannt ist, findet Pfenninger schade. «Das ist mitunter ein Grund, warum ich das Restaurant eröffnet habe. Ich möchte die philippinische Küche und Kultur präsentieren. Wir können mit anderen asiatischen Kochnationen wie Thailand oder Korea mithalten, doch dafür müssen wir uns zu erkennen geben.»

Die perfekte Anfängerküche für asiatisches Essen

Der Vorteil von Filipino-Food ist, dass es aufgrund der westlichen Einflüsse während der spanischen und amerikanischen Kolonialherrschaft nicht so exotisch und vor allem kaum scharf sei. «Für den westlichen Gaumen ist die philippinische Küche also eigentlich die ideale Anfängerküche, was asiatisches Essen anbelangt», sagt Pfenninger.

Ein Blick ins neue Restaurant. Severin Bigler

Zum Restaurantbetrieb gehört auch ein Catering-Service. Geplant ist zudem eine Zusammenarbeit mit dem Lieferdienst Uber Eats. Wiederkehrende kulturelle Themenabende in der Gaststätte in Schlieren sollen das gastronomische Angebot abrunden. «Die Filipinos sind so gut integriert. Die eigene Kultur geht verloren. Das will ich mit diesen Anlässen ändern.» Der philippinischen Gemeinschaft im Limmattal einen Treffpunkt zu bieten, ist Pfenninger ein wichtiges Anliegen.

Der Start scheint der Gastgeberin geglückt zu sein. «Die ersten zwei Wochen verliefen gut. Viele Leute, die in der Umgebung wohnen und arbeiten, haben uns besucht», erzählt Pfenninger. Ihr Ziel ist es, sich in Schlieren zu etablieren. Dazu hat sie bis Anfang 2024 Zeit. Danach müssen das ganze Gebäude und weitere sieben umliegende Häuser, die zum Schindler-Areal gehören, einem 92-Millionen-Franken-Bauprojekt weichen. Pfenninger hofft, dass sie auch danach wieder ein Restaurant in der Umgebung findet, damit künftig niemand mehr auf die philippinische Esskultur im Limmattal verzichten muss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen