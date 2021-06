Das Stürmeierhuus in Schlieren erhält einen neuen Chef

Schlieren Chefwechsel im «Stürmi»: Dominik Reinmann ist neuer Betriebsleiter im Traditionsrestaurant Dominik Reinmann übernimmt das Schlieremer Stürmeierhuus von Thomas Unger. Der neue Betriebsleiter setzt auf Beständigkeit und Zuckerwatte. Lydia Lippuner 28.06.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Wirte im Kräutergarten: Dominik Reinmann (links) übernimmt das Stürmeierhuus von Thomas Unger (rechts). Chris Iseli Traditionsreiches Haus: Das Stürmeierhuus ist rund 500 Jahre alt. Chris Iseli Mehr als ein Restaurant: Das Stürmeierhuus wird seit sechs Jahren von der Stiftung Arbeitskette gepachtet. Die Stiftung trainiert und fördert psychisch beeinträchtigte Menschen. Chris Iseli Hier wird gutbürgerliche Kost serviert: Der grösste Verkaufsschlager vom Stürmeierhuus ist das Fondue chinoise. Es wird rund 3000-mal pro Jahr serviert. Chris Iseli

Thomas Unger steht in der Wirtsstube des Schlieremer Stürmeierhuus. Soeben betritt ein Jugendlicher das Restaurant. Unger ruft dem Lernenden beinahe zeitgleich mit Dominik Reinmann ein «Hallo» zu. Ein weiterer Mitarbeiter betritt den Raum. «Es ist gerade Schichtwechsel», erklärt Unger. Auch in der Leitung des Traditionshauses gibt es einen Wechsel.

Unger gibt die Betriebsleitung des Stürmeierhuus nach sechs Jahren ab und wird Leiter mehrerer Hostelbetriebe. Dominik Reinmann übernimmt das Stürmeierhuus ab Juli. Er ist ein bekanntes Gesicht im «Stürmi». Drei Jahre lang war er als Stellvertretender Betriebsleiter angestellt. Im letzten Jahr kündete er, um eine neue Stelle in der Nähe seines Wohnorts Liestal anzutreten. Als die Stiftung Arbeitskette, die das Stürmeierhuus von der reformierten Kirchgemeinde Schlieren pachtet, ihn anfragte, ob er als Betriebsleiter zurückkommen wolle, habe er nicht lange gezögert. Er sagt:

«Für ein gutes Team und einen guten Arbeitsort nehme ich auch einen längeren Arbeitsweg auf mich.»

Im Stürmeierhuus, das rund 500 Jahre alt ist, wurden schon viele wichtige Entscheide für Schlieren gefällt. Das wissen die beiden Wirte. Die Schlieremer Vereinslandschaft werde von wenigen Leuten gesteuert, die in einigen Vereinsvorständen sitzen, sagt Unger. Es sei wichtig, diese Personen zu kennen, denn oftmals kämen sie an verschiedenen Tagen mit ganz unterschiedlichen Gruppen zum Essen vorbei.

Unger weiss mittlerweile, was es auf der Karte braucht, damit den Schlieremer Gästen das Wasser im Mund zusammenläuft. Er sagt: «Man muss hier mit den Menus nicht in irgendwelche Sphären abheben.» Auch der Stadtrat habe Freude an bürgerlicher und regionaler Kost. Der grösste Verkaufsschlager des Stürmeierhuus ist das Fondue chinoise. Es wird rund 3000 Mal pro Jahr serviert. Und dann gibt es noch einen heimlichen Favoriten: «Wir servieren Zuckerwatte», sagt Reinmann. Sie sorge für strahlende Augen und rote Zungen bei jüngeren, aber oft auch bei älteren Kunden.

Personal hat weniger Druck als in anderen Restaurants

Mehr als das Essen beeinflussen aber die Mitarbeitenden den Erfolg des Restaurants. Das falle im Stürmeierhuus besonders ins Gewicht, da hier die jährlich rund 30'000 Gäste von psychisch beeinträchtigten Personen bekocht und bewirtet werden. Im Rahmen eines Förderplans trainiert und betreut die Stiftung Arbeitskette die Lernenden mit IV-Leistungen und fördert ihre Eingliederung in die Wirtschaft. Das könne aber dazu führen, dass die Gäste länger auf eine Bestellung warten müssten. «Die Gäste brauchen jeweils ein wenig Verständnis, wenn einmal der Wurm drin ist», sagt Unger. Das Konzept habe aber auch positive Seiten, ergänzt Reinmann. «Unsere Mitarbeiter sind herzlicher. Sie haben nicht denselben Druck wie das Personal in anderen Restaurants.» Und die Gäste seien dankbar, dass sie hier keine Massenabfertigung erhalten. «Im ‹Stürmi› ist der Gast nicht nur auf dem Papier König und das Essen nicht nur auf der Karte regional», hält Unger fest.

Obwohl das Restaurant einen sozialen Auftrag hat, müssen die Betriebsleiter aber auch betriebswirtschaftlich denken und handeln. «Wir sind diesbezüglich stolz darauf, aufgrund unseres grossen Engagements eine Eigenwirtschaftlichkeit von 70 Prozent vorweisen zu können», sagt Unger. Vor diesem Hintergrund sei das letzte Jahr sehr nervenaufreibend gewesen. «Von aussen sah es aus, als hätten wir weniger zu tun. Dabei mussten wir mehr für weniger Gäste machen», sagt Unger. Mit den Banketten sei dabei ein wichtiges Standbein weggebrochen. Trotzdem musste das Stürmeierhuus dank Kurzarbeit bislang niemanden entlassen.

Der Trick liege in der Beständigkeit

Reinmann gewinnt der Pandemie auch Positives ab. «Wir konnten uns mehr Gedanken machen und Neues überlegen», sagt er. Die Sommer-Karte sei beispielsweise während der Pandemie entstanden. Dort finde man nun einen Burger mit hausgemachtem Brot. «Wir wollen proaktiv sein», sagt er. Deshalb informiert er die Gäste auf Instagram und Facebook. In diesen Sozialen Netzwerken seien heute auch alteingesessene Kunden anzutreffen. Reinmann will die Gastronomie im Stürmeierhuus aber nicht umkrempeln. Er sagt:

«Der Trick liegt in der Beständigkeit. Gewisse Leute wären vor den Kopf gestossen, wenn wir alles erneuern würden.»

Das Stürmeierhuus solle so bleiben, wie es die Schlieremer kennen würden. Ein Restaurant mit bodenständiger Küche und ein Ort, an dem das Personal genug Zeit hat, eine Zuckerwatte zu drehen.