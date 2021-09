Schlieren Bürgerrechtskommission will nicht mehr einbürgern – macht das bald der Stadtrat? Die Bürgerrechtskommission der Stadt Schlieren wird voraussichtlich aufgelöst. Der Stadtrat hat eine Vermutung der Parlamentarierin Sarah Impusino (Mitte) bestätigt. David Egger 22.09.2021, 20.30 Uhr

Wer bestimmt in Zukunft in Schlieren darüber, wer den roten Pass mit dem weissen Kreuz erhält? Das ist noch völlig offen. Gaetan Bally/Keystone

Es werde gemunkelt, dass die Schlieremer Bürgerrechtskommission in absehbarer Zeit aufgelöst werden soll, schrieb die Schlieremer Parlamentarierin Sarah Impusino (Mitte) in einer Kleinen Anfrage. Sie wollte wissen, ob die Gerüchte stimmen. Nun hat ihr der Stadtrat geantwortet. Am Mittwochnachmittag hat er seine Antwort veröffentlicht. Darin heisst es: «Die Bürgerrechtskommission hat nach intensiven Diskussionen an ihrer Sitzung vom 6. Juli beschlossen, dem Stadtrat zu beantragen, die Gemeindeordnung der Stadt Schlieren anzupassen und die Bürgerrechtskommission schnellstmöglich aufzulösen.»