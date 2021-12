Budget 2022: Schlieremer Parlament verhindert Steuerfusserhöhung

Schlieren Vergebliche Warnung vor Millionenverlust: Das Parlament verhindert die geplante Steuererhöhung Die Bürgerliche Mehrheit verhindert die geplante Steuerfusserhöhung von fünf Prozent. Obwohl die Meinungen von Anfang an feststanden, brütete das Schlieremer Parlament vier Stunden über dem Budget. Die Voten waren emotional bis gehässig. Lukas Elser Jetzt kommentieren 14.12.2021, 16.10 Uhr

Wohn- und Geschäftshäuser im Rietpark: Schlieren bleibt steuerfusstechnisch attraktiv. Christian Beutler / KEYSTONE

Für Schlieremer Haushalte und Firmen bringt das Jahr 2022 nichts Neues. Auch im dritten Jahr in Folge bleibt der Steuerfuss bei 111 Prozent. Und das, obwohl der Stadtrat im Oktober das Budget 2022 mit einer geplanten Erhöhung von fünf Prozent präsentiert hatte. Das Parlament verwarf diese am Montagabend allerdings. Eine Mehrheit stellte sich auch gegen die in der Sitzung von der GLP-Fraktion vorgeschlagene Erhöhung von drei Prozent.

Die bürgerliche Mehrheit setzte sich gegen Links und Mitte-Links durch: 18 der 34 stimmberechtigten Parlamentarier stimmten in der Aula der Schule Reitmen für die Beibehaltung des Steuerfusses. Selbst wenn sich die 6 Parlamentsmitglieder, die für 114 Prozent stimmten mit den 10 anderen, die 116 Prozent durchsetzen wollten, zusammengetan hätten, wären sie ihren Opponenten von der anderen Saalhälfte immer noch mit zwei Stimmen unterlegen gewesen.

Wichtigste, aber nicht längste Debatte des Parlaments

Bis dieses Resultat aber feststand, wurde ausgiebig diskutiert. Vier Stunden dauerte es, bis Parlamentspräsident Beat Kilchenmann (SVP) das Ende der Sitzung verkündete. Gemäss Parlamentarier Walter Jucker (SP) war die Länge aber noch moderat im Gegensatz zu früheren Jahren: «Bei einer anderen Gelegenheit haben wir acht Stunden diskutiert.»

Dass es sich bei dieser Parlamentssitzung dennoch um die wichtigste des Jahres handelte, zeigte sich an den Details. So wurden vorgängig fast 200 Fragen zum Budget eingereicht – ein Rekord. Vor wenigen Jahren waren es noch die Hälfte. Die Relevanz des Abends machte sich aber auch anderswo bemerkbar: So waren neben dem vollzähligen Stadtrat auch eine Vielzahl von Kadermitarbeitern der Stadtverwaltung zugegen. Das gewöhnliche Publikum hingegen wurde coronabedingt ausgeschlossen.

Einstimmigkeit beim Budget, Differenzen beim Steuerfuss

Dass es der Stadtrat mit seinem Antrag schwer haben würde, zeichnete sich bereits im Rahmen der Debatte der Rechnungsprüfungskommission (RPK) ab. Wie RPK-Präsident Boris Steffen (SVP) anfangs der Parlamentssitzung ausführte, empfahl die Kommission zwar einstimmig, das vorgelegte Budget anzunehmen. Bei der Festlegung des Steuerfusses sprachen sich dagegen vier zu zwei Mitglieder gegen die Fünf-Prozent-Erhöhung des Stadtrats aus.

Die Meinungen schienen von Anfang an gemacht. Das Votum von Finanzvorsteherin Manuela Stiefel (parteilos) vermochte die Versammelten nicht zu überzeugen. Sie konnte noch so davor warnen, dass das Parlament bei einer Beibehaltung des Steuerfusses ein um drei Millionen höheres Defizit in Kauf nehme. Und dass damit die Verschuldung ansteige und man den finanziellen Spielraum der Stadt einschränken würde. Es nutzte alles nichts.

Die Protestaktion von SVP und FDP

Für Stiefels Gegner war ein unveränderter Steuerfuss eine Sache des Prinzips. Für die SVP und FDP war ihr Gegenvorschlag sogar ein Wink mit dem Zaunpfahl. In ihren Augen hatte der Stadtrat seine Aufgaben nicht gemacht. Er hätte haushälterischer mit den staatlichen Finanzen umgehen sollen, hiess es. Damit die Exekutive endlich ihr Verhalten ändere, müsse sie jetzt unter Druck gesetzt werden, so die Überlegung der bürgerlichen Ratshälfte. Boris Steffen sagte als Vertreter der SVP:

«Wir sind unzufrieden. Das Volk will keine Steuererhöhung.»

Der Stadtrat habe dieses Vorzeichen nicht ernst genommen – und deshalb fühle auch er sich als Politiker nicht mehr ernst genommen. Als Zeichen des Protests hat seine Partei deshalb auch keinerlei Änderungsanträge gestellt. Schliesslich müssten die Verantwortlichen nur einfach ihren Auftrag richtig erfüllen, so Steffens Meinung. Oder wie es FDP-Kollege Markus Weiersmüller ausdrückte:

«Der Stadtrat weiss nämlich selbst am besten, wo er sparen kann.»

Er zielte dabei vor allem auf das in seinen Augen überbordende Wachstum beim Verwaltungspersonal: «Netto werden 950 Stellenprozente geschaffen.»

Sprachloser Stadtpräsident

Solche Bemerkungen erzürnten den Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger (SP). Am Ende der Debatte sagte er sichtlich genervt: «Ich weiss nicht, was ich von Ihren Voten halten soll.» Und dann entfuhr ihm ein: «Von Ihren Voten halte ich nicht viel», was wiederum in den Reihen des Stadtrats für ein leicht nervöses Schnaufen sorgte.

Wie Finanzvorsteherin Stiefel ermahnte auch er die Stimmberechtigten im Saal: «Es ist unsere Intention, Leistungen zu kürzen, aber irgendwann ist Ende der Pipeline.» Auf Vorwürfe wie den von Hans-Ulrich Etter (SVP), der die vorgeschlagene Steuerfusserhöhung als «Wischiwaschi-Lösungen» betitelte, oder den von Olivia Boccali (Mitte), die den Vorschlag des Stadtrats als «unzumutbar» bezeichnete, sagte Bärtschiger gereizt: «Und Sie haben keine Lösungen gebracht. Nix.»

Schliesslich schlug er aber einen versöhnlicheren Ton an: «Es ist nicht lustig, hier vorne zu stehen und die Steuern zu erhöhen. Aber wir müssen es.» Denn die Investitionen, die dadurch ermöglicht würden, zögen wiederum Investitionen von Firmen nach sich. Dann doppelte er nach:

«Würgen Sie die Chance um Gottes Willen nicht ab.»

Unterstützt wurde Bärtschiger von GLP, Grünen und SP. Ihre Voten waren nicht viel weniger emotional: Manuel Kampus (Grüne) sagte in Richtung SVP:

«Ihre Steuerpolitik ist unseriös. Wir leben leider nicht irgendwo an der Goldküste oder am Zürisee oben.»

Parteikollege Dominik Ritzmann warf der Rechten eine einseitige Sparpolitik vor und meinte: «Ein Steuerfuss von 111 Prozent ist unverantwortlich.» Und Songül Viridén (GLP) bezichtigte die Rechte, diese habe nur deshalb keine Anträge gestellt, weil man Angst habe, wiederum vor dem Bezirksrat zu landen. Dieser musste das Budget 2020 der Stadt Schlieren im Nachhinein um einen sechsstelligen Betrag korrigieren, weil das Parlament unrechtmässige Kürzungen vorgenommen hatte.

Zum Schluss wird die Sitzung effizient

Nach der Steuerfussdebatte verlief die Sitzung relativ zügig. Weil gar keine finanzrelevanten Anträge gestellt wurden, brauchte der Stadtrat nicht lange, um das ursprünglich von ihm vorgesehene Budget auf den vom Parlament bestimmten Steuerfuss anzupassen.

So wurde das bereinigte Budget in der Vorabstimmung mit 25 zu 0 Stimmen bei 9 Enthaltungen angenommen. Und schliesslich genehmigten die Parlamentsmitglieder auch das Budget an der Schlussabstimmung mit 24 zu 3 Stimmen bei 7 Enthaltungen. Dieses weist einen Steuerfuss von 111 Prozent bei einem Ertrag von 168,5 Millionen Franken, einem Aufwand von 177,2 Millionen Franken und dem daraus resultierenden Aufwandüberschuss von 8,7 Millionen Franken vor. Gegenüber dem ursprünglichen Budget fällt der Steuerertrag wegen der wegfallenden fünf Steuerprozent um 2,7 Millionen Franken tiefer aus.

Diese Budgetanträge wurden gestellt: Der Antrag der Grünen, den Posten Standortförderung um 27’000 Franken zu kürzen, wurde mit 30 zu 4 Stimmen abgelehnt.

Das Parlament verwarf den Antrag des Quartiervereins, 2,7 Millionen Franken von der Gasversorgung in den allgemeinen Haushalt zu verschieben, mit 32 zu 2 Stimmen.

Mit 20 zu 12 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt wurde auch ein Antrag der SP. Sie schlug vor, die einst aus dem Budget gestrichenen 10’000 Franken für Hilfsaktionen im Ausland wieder darin aufzunehmen.

Auch der zweite Antrag der SP wurde abgelehnt – mit 26 zu 8 Stimmen. Die Partei wollte im Voranschlag 20’000 Franken zur Umsetzung des Postulats «Schweizerdeutsch an der Schule» aufnehmen.

