Schlieren: Brustzentrum mit Label der Krebsliga zertifiziert

Schlieren Ein grosser «Meilenstein»: Brustzentrum mit Label der Krebsliga zertifiziert Das Brustzentrum Zürich Plus erhält von der Krebsliga Schweiz ein vier Jahre gültiges Qualitätssiegel. LiZ 08.06.2022, 17.30 Uhr

Das Brustzentrum Plus Zürich erfüllt alle nötigen Qualitätskriterien und wurde dafür mit dem Q-Label der Krebsliga Schweiz zertifiziert. Im Bild: Eine Mitarbeiterin des Brustzentrums zeigt eine Brustprothese. Archivbild: Sandra Ardizzone

Anfang 2021 sind das Spital Limmattal und die Brust-Zentrum AG in Zürich Seefeld eine Partnerschaft eingegangen. Seither führen sie unter dem Namen Brustzentrum Zürich Plus gemeinsam ein Brustzentrum an ihren beiden Standorten.

Diese Zusammenarbeit trägt nun erste Früchte, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Nach einem anspruchsvollen, intensiven Auditverfahren sei das Brustzentrum Zürich Plus von der Stiftung Sanacert Suisse mit dem Q-Label der Krebsliga Schweiz zertifiziert worden. Dieses ist vier Jahre lang gültig.

«Das Qualitätssiegel stellt einen Meilenstein in der noch jungen Partnerschaft der beiden Leistungserbringer dar», heisst es in der gemeinsamen Mitteilung weiter.

Interdisziplinär und auf dem neusten Stand der Wissenschaft

Das Brustzentrum Zürich Plus biete den Erkrankten aufgrund der engen interdisziplinären Zusammenarbeit mit Spezialisten verschiedener Fachgebiete eine Rundumbetreuung aus einer Hand. Sie würden vom ersten Sprechstundentermin bis zum Abschluss der Therapie eng begleitet.

Das Brustzentrum Zürich Plus biete das gesamte Spektrum medizinischer Therapien und Behandlungen, stets auf dem neusten Stand der Wissenschaft. Dies sowohl in der Diagnostik als auch bei konservativen und operativen Behandlungsmethoden sowie in der Nachbehandlung.

100 Qualitätskriterien erfüllt

Um das Label der Krebsliga Schweiz zu erlangen, muss ein Brustzentrum rund 100 Qualitätskriterien erfüllen. Entscheidend sei zum Beispiel, dass Behandlung und Betreuung von einem interdisziplinären Team durchgeführt werden, dem Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Facharztdisziplinen sowie der Psychologie und Pflege angehören, heisst es auf der Website der Krebsliga.