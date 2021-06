Schlieren: Gartenhäuschen am Rainweg brannte

Schlieren Brand im Schrebergarten am Rainweg verursachte mehrere zehntausend Franken Sachschaden Beim Brand eines Gartenhauses ist am Sonntagabend in Schlieren ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand. David Egger 21.06.2021, 09.39 Uhr

Das Gartenhäuschen in Schlieren brannte lichterloh. Fabio Müller / Limmattaler Zeitung

Kurz vor 22 Uhr am Sonntagabend ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung über einen Brand in Schlieren ein. Als die Feuerwehr Schlieren eintraf, war das Gartenhaus bereits in Vollbrand. Auch ein Löschzug rückte aus, da sich das Gartenhaus in Gleisnähe befand – zwischen dem Rainweg und der Bahnlinie Urdorf-Altstetten.