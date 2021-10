Brand - Feuer zerstört Dachstock von Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in Schlieren ist in der Nacht auf Samstag der Dachstock eines Mehrfamilienhauses zerstört worden. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Der Sachschaden am Gebäude dürfte sich auf über eine halbe Million Franken belaufen.

Lydia Lippuner 03.10.2021, 13.48 Uhr