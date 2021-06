Schlieren Bob Gramsma über die Auswirkungen von Covid-19 auf die Kunstbranche: «Der Fokus verlagert sich hin zum Lokalen» Der schweizerisch-niederländische Künstler Bob Gramsma arbeitet seit rund 20 Jahren auf dem Schlieremer Gaswerk-Areal. Mit seinen Skulpturen will er den leeren Raum sichtbar machen. Alex Rudolf 04.06.2021, 21.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bob Gramsma in seinem Schlieremer Atelier: Sein bisher grösstes Werk steht in den Niederlanden und trägt den Titel «Riff, PD#18245». Bild: Alex Spichale

Die Stiftung Landis & Gyr verlieh Ihnen jüngst ein Werkstipendium in der Höhe von 20'000 Franken. Was bedeutet dies für einen Künstler wie Sie?

Bob Gramsma: In erster Linie sind solche Preise eine wichtige Wertschätzung. Ich hatte das Glück, in meiner Karriere öfters gefördert zu werden und besonders als junger Künstler öffnen Auszeichnungen einem manche Türen.

Bob Gramsma wurde schon mehrmals gefördert. Alex Spichale

Auch erhielten Sie jüngst ein Arbeitsstipendium anlässlich Covid-19 von der Stadt Zürich. Kommt diese Unterstützung gelegen in Anbetracht der Pandemie?

Ja, sicher. Die Kunstbranche ist seit einigen Jahren im Umbruch. Einige kleine und mittelgrosse Galerien gingen zu oder fusionierten. Mit der Pandemie fielen zudem alle Messen ins Wasser, was die Branche dazu brachte, neue Ideen zu generieren. Der Fokus verlagert sich hin zum Lokalen.

Also ist die Pandemie gut für Sie?

Das kann man so natürlich nicht sagen. Aber es ergab sich auch Positives. Beispielsweise geriet dank Corona eines meiner Werke in den Fokus der Öffentlichkeit. So wurden verschiedene niederländische Museumsdirektoren im Rahmen einer TV-Serie gefragt, besondere Kunstwerke im öffentlichen Raum, also sicher vor Covid-19, ins Rampenlicht zu stellen. Einer wählte mein Werk «Riff, PD#18245», das später in der Sendung «Nu te zien» auf NPO 2 im niederländischen Fernsehen gezeigt wurde.

Dabei handelt es sich um eines Ihrer aktuellsten und wohl auch grössten Werke. Sie erstellten es anlässlich des 100. Jahrestags des sogenannten Zuiderzee-Gesetzes in den Niederlanden.

Genau. 1918 wurde dieses Gesetz erlassen. Dadurch konnte die riesige Meeresbucht Zuiderzee mit dem Bau des Abschlussdeiches von der Nordsee getrennt werden. Es entstand das heutige IJsselmeer, das nun Süsswasser trägt. Aufgrund der Eindeichungen und Trockenlegungen entstanden neue Ländereien, wie beispielsweise die Provinz Flevoland. Mein rund 7 Meter hohes und 37 auf 13 Meter grosses Werk nimmt dieses Thema auf.

Bob Gramsmas Werk «Riff, PD#18245». zvg

Die begehbare Skulptur mit der glatten Oberfläche macht das Meer sichtbar, das sich vor den Arbeiten dort befand.

Auf eine Weise, ja. Erst rammten wir 18 Pfähle in den Boden und bildeten ein Fundament, worauf eine Stahlkonstruktion erstellt wurde. Diese schütteten wir mit 15'000 Kubikmeter der umliegenden Erde zu und gruben anschliessend von oben jene Form, die nun sichtbar ist. Danach verfestigten wir die Grube mit Spritzbeton und legten die Skulptur frei. So entstand eine invertierte skulpturale Nachbildung der geformten Leere.

Riff 18245 sorgte in den Niederlanden für hohe Wellen. Allein der Bau dauerte rund ein Jahr. Bob Gramsma

Jene, die nicht in die Niederlande reisen können, haben die Gelegenheit, einige Ihrer Arbeiten im Kunstmuseum St. Gallen zu besuchen. Im Rahmen der Ausstellung Città irreale steuerten Sie ein Projekt bei.

Genau. Diese Arbeit entstand bereits zu Beginn der Nullerjahre, als ich mit dem Stipendium des Bundesamtes für Kultur nach New York eingeladen wurde. Es zeigt den umgebauten Passagierraum einer MD-11, der vom mobilen Transitraum zum immobilen Erker mutiert ist.

Reisen und Flugzeuge sind während Corona in weite Ferne gerückt: Wie hat die Pandemie ihre Arbeit beeinflusst?

Meine Arbeiten kreieren oft Orte der Begegnung. Diese Orte waren bereits vor Corona oftmals im Freien, was mir natürlich zugute kommt. Ich gehe davon aus, dass sich der Mensch in drei Bereichen bewegt: dem privaten, dem geschäftlichen und jenem ausserhalb - also etwa im Restaurant oder im öffentlichen Raum. Dieser dritte Raum wurde mir durch die Pandemie stärker bewusst.

In Bob Gramsmas Atelier fühlt sich auch diese Katze zuhause. Alex Spichale

Was steht als nächstes für Sie an?

Neben der Entwicklung neuer Arbeiten nehme ich an einem Wettbewerb teil, bei dem es wiederum um Kunst und Öffentlichkeit geht. Diesmal erweitere ich den Fokus von der Sichtbarmachung der Leere und des Verborgenen wie etwa beim Projekt in den Niederlanden hin zur Erfahrung und Begehbarkeit des Inneren. Mehr kann ich leider nicht erzählen, da der Wettbewerb anonym ist.