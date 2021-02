Schlieren Stimmberechtigte entscheiden: Sollen Fussgänger oder Autos beim Bahnhof Vortritt erhalten? Am 7. März entscheidet Schlieren darüber, wie schnell beim Bahnhof künftig gefahren werden darf. Während SP, Grüne und GLP auf Aufenthaltsqualität setzen, priorisieren die Bürgerlichen eigene Bereiche für die Verkehrsteilnehmer. Alex Rudolf 09.02.2021, 05.00 Uhr

Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten. Entweder am Bahnhof entsteht eine Tempo-30-Zone (links) oder eine Begegnungszone (rechts). Visualisierungen: Stadt Schlieren

Das historische Bahnhofsgebäude kommt seit seiner Sanierung wieder frisch daher und bald erstellen die SBB ein Rondell, das einen Kiosk beherbergt. Über die letzte offene Frage rund um das künftige Gesicht des Schlieremer Bahnhofplatzes entscheidet die Stimmbevölkerung am 7. März. Sie bestimmen, ob eine grosse Tempo-30-Zone oder eine kleinere Tempo-20-Zone entstehen wird.

So würde der Blick in die Bahnhofstrasse bei Tempo 30 aussehen. Bild: zvg/ Stadt Schlieren

Das Verfahren mutet derweil komplex an. Neben einer Umsetzungsvorlage wird dem Stimmvolk ein Gegenvorschlag unterbreitet. Der Grund hierfür ist, dass den beiden Gestaltungsvorschlägen jeweils eine Initiative zugrunde liegt. SP, Grüne und GLP sammelten Unterschriften für Tempo 20 und die SVP, CVP und FDP für Tempo 30. Es wurde jedoch vereinbart, die Initiativen dem Stimmvolk gleichzeitig vorzulegen. Die Stadt entschied sich im Einverständnis mit den Initiativkomitees für die Variante Umsetzungsvorlage und Gegenvorschlag. Für den Fall, dass beide Vorschläge angenommen werden, entscheiden die Stimmberechtigten in einer Stichfrage, welchen sie bevorzugen.

So würde eine Tempo-20-Zone laut Visualisierung aussehen. Bild: zvg/ Stadt Schlieren

Mit diesem Volksentscheid endet ein jahrelanges Hin und Her. Im Dezember 2017 schlug der Stadtrat dem Gemeindeparlament vor, auf der Güterstrasse eine Begegnungszone mit Tempolimit 20 zu erstellen (siehe Grafik; rot-gestrichelter Bereich ohne den kleinen Teil auf der Bahnhofstrasse). Solche Zonen zeichnen sich auch dadurch aus, dass keine Trottoirs existieren, also Fussgänger immer Vortritt haben. Das Parlament stutzte diesen Vorschlag jedoch: Von der vom Stadtrat vorgeschlagenen Zone zwischen der Einmündung Grabenstrasse und der Güterstrasse 15 zwackte das Parlament rund 100 Meter ab und beschloss, die Begegnungszone nur bis auf Höhe Neue Fossertstrasse (siehe Grafik; blau eingezeichnete Querstrasse auf Höhe des Bahnhofssymbols) zu bewilligen. In der Folge sammelten SP, Grüne und GLP Unterschriften für die ursprünglich angedachte Begegnungszone bis zur Güterstrasse 15 (Kohler-Areal) und bezogen auch gleich die Bahnhofstrasse mit in ihre Vorlage ein.

Dann traten die Bürgerlichen auf den Plan und wehrten sich gegen das eigentlich bereits beschlossenen Konzept der Begegnungszone. Dieses trenne die Zonen der verschiedenen Verkehrsteilnehmer nicht ausreichend, was für die Autofahrer zu einem Spiessrutenlauf und für Fussgänger zur Gefahr werden könne. SVP, FDP und CVP lancierten die Idee einer Tempo-30-Zone, in welcher das Trottoir den Fussgängern und die Fahrbahn den Autos vorbehalten ist. Überqueren dürfen Fussgänger die Strasse überall, doch haben sie keinen Vortritt. Weil es in Tempo-30-Zonen keine Fussgängerstreifen gibt, schlagen die Initianten vor, gewisse Flächen bunt zu markieren, damit die Strasse dort sicher überquert werden kann.

Beide Varianten kosten pro Quadratmeter gleich viel

Auf den ersten Blick erscheint es, als würde die Begegnungszone auf einer deutlich kleineren Fläche zu Veränderungen führen. Denn der Tempo-30-Vorschlag soll auf der Güterstrasse bis zur Goldschlägistrasse, der Bachstrasse, der Neuen Fossertstrasse, der Bahnhofstrasse und auf der Graben- bis zur Zürcherstrasse umgesetzt werden. Doch heisst es in der Weisung, dass besagte Strassen, die nicht im Perimeter der Begegnungszone liegen, auch mittelfristig zu Tempo-30-Strassen werden sollen, wenn die Stimmberechtigten sich für Tempo 20 entscheiden.

Trotz der unterschiedlichen Flächen beider Projekte liegen die Kosten pro Meter Strasse etwa gleich auf, wie der Stadtrat in der Weisung schreibt. In absoluten Zahlen würde Tempo 20 rund 1,1 Millionen Franken und Tempo 30 rund 2,2 Millionen Franken kosten.

Den anstehenden Herausforderungen an dieser zentralen Lage werde mit einer Begegnungszone sehr gut Rechnung getragen, schreibt der Stadtrat und empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern Tempo 20. Das Gemeindeparlament sprach sich mit 17 zu 15 Stimmen dafür aus, den Gegenvorschlag, also Tempo 30, zu empfehlen. Die Gründe für die Unterstützung seien aber nicht bei der Geschwindigkeit zu suchen, heisst es in der Weisung. So sei die Sicherheit schon heute mit erlaubten 50 Kilometern pro Stunde gegeben. «Mit Trottoirs sind die schwächsten Verkehrsteilnehmenden geschützt, indem sie ihren eigenen Bereich haben.»

Die Minderheit des Gemeinderates argumentiert, dass nur mit einer Begegnungszone die Personenströme, die zwischen Bahnhof und Stadtplatz verkehren, sinnvoll zu bewältigen seien. In einer Begegnungszone herrsche zudem eine höhere Aufenthaltsqualität.