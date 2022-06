Schlieren Begegnungszone nimmt weitere Hürde: Parlament spricht zusätzliche 709’000 Franken für Tempo 20 am Bahnhof Fast einstimmig sagten die Schlieremer Volksvertreter Ja zu einem weiteren Kredit für die geplante Tempo-20-Zone in Schlieren. Nur einer verweigerte sich. Lukas Elser Jetzt kommentieren 28.06.2022, 16.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So könnte das Bahnhofsgebiet bald aussehen. zvg

Nun steht der Begegnungszone am Bahnhof Schlieren nicht mehr viel im Weg. Am Montag hat das Gemeindeparlament einen Kredit von 709'000 Franken für die Umsetzung der Tempo-20-Zone gesprochen. Das Volk hatte dem Projekt am 7. März 2021 zugestimmt. Jetzt muss noch die Kantonspolizei die Pläne bewilligen – und dann können sie öffentlich aufgelegt werden.

Im Gegensatz zur Abstimmungsvorlage vom März 2021 war der aktuelle Kreditantrag des Stadtrats nicht wirklich umkämpft. Das Parlament nahm das Geschäft mit nur einer Gegenstimme und einer Stimmenthaltung an. Das Verdikt des Souveräns gelte es zu akzeptieren, lautete der Tenor der einstigen Gegner der Tempo-20-Zone.

Zur Erinnerung: Dem Volk wurden im Frühjahr 2021 zwei Vorlagen unterbreitet. Neben der vom Stadtrat unterstützten Tempo-20-Zone von SP, GLP und Grünen konnten sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auch für eine Tempo-30-Zone entscheiden. Dieser Gegenvorschlag stammte aus der Feder der SVP, der FDP und der damaligen CVP (heute: Die Mitte). Die Entscheidung war knapp. So nahmen die Stimmberechtigten beide Vorschläge an – und dabei lagen die Ja-Anteile gerade einmal 1,5 Prozentpunkte auseinander. Bei Tempo 20 betrug er 57,9 Prozent, bei Tempo 30 lag er bei 56,4 Prozent. Am Schluss musste das Geschäft durch die Stichfrage entschieden werden. Hier gewann die Tempo-20-Vorlage mit einem Stimmen-Anteil von 54,2 Prozent.

Die Mängelliste der Gegner

Thomas Grädel (SVP). Zvg

Ganz auf ihre Kritik verzichteten die Gegner dann aber auch nicht. Thomas Grädel, der am Montag als einziger gegen den Kreditantrag des Stadtrats gestimmt hat, kritisierte nicht nur die hohen Kosten und das Projekt Langsamverkehr an sich. Auch meinte er in seiner Stellungnahme für die SVP-Fraktion vor der eigentlichen Abstimmung:

«Der Souverän hat sich täuschen lassen.»

Seiner Meinung nach wurde in der Wegweisung zur Abstimmung die Tempo-30 Zone im Gegensatz zur Tempo-20-Zone viel zu teuer budgetiert. So äusserte er sich beispielsweise zum Budgetposten Markierungen in der Höhe von 109'000 Franken: «So ein hoher Betrag, obwohl es in einer Tempo-30-Zone keine Fussgängerstreifen, keine Radstreifen, keine Mittellinie und keine Randleitlinie gibt.»

Daniel Laubi (Mitte). Zvg

In der Mitte-Fraktion war man sich parteiintern uneinig, weshalb Daniel Laubi im Gegensatz zu allen anderen Fraktionen – inklusive SVP – Stimmfreigabe empfahl. Sarah Impusino (Mitte) enthielt sich denn auch der Stimme. Aus Sicht von Laubi war das Abstimmungsbulletin zudem zu wenig transparent. So bemängelte er, dass der Stadtrat bei der Vorstellung des Geschäfts zuhanden der Stimmbürger nicht alle Kosten aufgelistet habe. Im beleuchtenden Bericht zum Geschäft waren zwecks besserer Vergleichbarkeit bei beiden Projekten (Tempo 20 und Tempo 30) die Kosten für die Mehrwertsteuer, Werkleitungen und Planung ausgeklammert. Im beleuchtenden Bericht war von einer Kostengenauigkeit von +/- 25 Prozent die Rede.

Befürworter weist Täuschungsvorwurf zurück

Dominik Ritzmann (Grüne). Zvg

Für Dominik Ritzmann (Grüne) wiederum sind in den Plänen zu viel Parkplätze eingezeichnet. Und Grädels Kritik, derzufolge sich das Volk habe täuschen lassen, erwiderte er so:

«Ich glaube nicht, dass das Volk so doof ist, wie sie denken.»

Gemäss derzeitiger Kostenschätzung wird die Begegnungszone total 2,35 Millionen Franken kosten. Der Stadtrat hatte in eigener Kompetenz bereits im April 1,64 Millionen Franken für das Projekt gesprochen.

Parlament genehmigt Jahresrechnung ohne Gegenstimme Das Schlieremer Parlament hat am Montag auch die Jahresrechnung 2021 mit 29 zu 0 Stimmen einstimmig genehmigt. Das war zu erwarten, fiel die Rechnung doch um rund 7,5 Millionen Franken besser aus als budgetiert. Ein Aufwand von rund 173,9 Millionen Franken steht einem Ertrag von rund 173,8 Millionen Franken gegenüber. Das ergibt ein Minus von etwas über 100’000 Franken. Demgegenüber rechnete das Budget 2021 noch mit einem Minus von 7,6 Millionen Franken. Die Beinahe-Punktlandung liegt am Finanzausgleich, der viel höher ausgefallen ist als erwartet. So erhält die Stadt für den Jahresabschluss 2021 einen um 7,5 Millionen Franken höheren Ressourcenzuschuss.



Ungeachtet dieses positiven Ergebnisses bemängelte der Präsident der Rechnungsprüfungskommission, Boris Steffen (SVP), den bei niedrigen 56,7 Prozent liegenden Selbstfinanzierungsgrad der Stadt. Idealerweise liege dieser bei 100 Prozent. Einigkeit bei der Einschätzung Grosso modo waren sich die Parlamentsmitglieder bei der Interpretation des aktuellen Ergebnisses einig. So sprach Dominik Ritzmann (Grüne) beim kantonalen Zuschuss von «lediglich einem Glücksfall». Auch die im Februar neu ins Parlament gewählte Hanna Locherer (GLP) erachtete es als «etwas bedenklich», dass das Ergebnis nur aufgrund des Ressourcenzuschusses nun so ausgefallen sei.



Wie die Parlamentarier auf diese Ausgangslage reagieren – ob sie an der Budgetdebatte im Dezember für eine Steuererhöhung, eine Steuersenkung oder eine Beibehaltung des Steuerfusses stimmen werden – bleibt abzuwarten. Für Diarta Aziri (SP) war bereits an diesem Abend klar, dass die Diskussionen «sicher lässig» werden. (lue)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen