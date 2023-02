Schlieren «Wir freuen uns sehr»: Wagi-Museum erhält bedingte Geldspritze Das Wagi-Museum möchte sein Obergeschoss umbauen, damit es barrierefrei wird. Dafür ist viel Geld nötig. Der Stadtrat gewährt nun ein zinsloses Darlehen von 250'000 Franken – unter einer Bedingung. Natacha Schmassmann Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Dem Wagi-Museum fehlen noch rund 190'000 Franken. Bild: Valentin Hehli/Archiv

Am Telefon klingt Museumsleiter Patrick Bigler erleichtert: «Wir freuen uns sehr und sind dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen des Schlieremer Stadtrats.» Dieser hat nämlich entschieden, dass die Stadt dem Wagi-Museum ein zinsloses Darlehen von 250'000 Franken zahlt. Das Wagi-Museum muss das Geld innert 25 Jahren zurückzahlen. Der entsprechende Stadtratsbeschluss wurde am Mittwoch veröffentlicht.

Der Stadtrat begründet seinen Entscheid mit dem historischen und kulturellen Mehrwert, welchen das Museum für Schlieren hat. Er will die Entwicklung des Museums unterstützen. Dieses soll künftig für mehr Leute zugänglich sein. Dafür soll das Obergeschoss des Museums umgebaut werden. Es soll barrierefrei werden. Dafür braucht es einen Lift, damit zum Beispiel auch Rollstuhlfahrerinnen den zweiten Stock erreichen können.

Es fehlen immer noch 187'000 Franken

Nötig für diesen Umbau sind gemäss Investitionsplan insgesamt rund 736'000 Franken. Davon wurden bereits rund 299'000 Franken gezahlt oder zumindest zugesichert – von Einzelpersonen, verschiedenen Stiftungen und der Stadt Zürich. Mit dem Darlehen der Stadt steigt diese Zahl nun auf 549'000 Franken. Das heisst: Es fehlen dem Wagi-Museum also immer noch stolze 187'000 Franken.

Und das bereits zugesicherte Geld fliesst nur, wenn das Museum bestimmte Bedingungen erfüllt. Die Stadt zahlt ihre 250’000 Franken nur, wenn die Finanzierung des gesamten Umbauvorhabens gesichert ist, von dem der Lift den grössten Teil ausmacht. Das heisst: Auch mit dem Entschluss des Stadtrats ist die Finanzierung noch nicht gesichert. Patrick Bigler und seine Wagianer müssen sich um weitere Kapitalgeber bemühen.

Das Museum macht also Fortschritte, aber ist noch nicht am Ziel. «Baulich sind wir weiterhin blockiert», sagt darum Bigler, «und, mal ehrlich, ein bedingungsloses Darlehen wäre natürlich besser gewesen. Nun verschiebt sich das Gesamtvorhaben weiter nach hinten.»

Auf die Frage, woher das weitere Geld stammen soll, weiss Patrick Bigler noch keine Antwort: «Ich habe auch erst am Mittwoch vom Entscheid des Stadtrats erfahren. Wir als Verein werden sicher weitere Stiftungen und Lotteriefonds anschreiben. Der Vorstand wird sich dazu demnächst beraten.» Werden allenfalls die Ticketpreise – zum Beispiel für die Zaubershow «La Via Magica» – erhöht, um das Umbauprojekt zu finanzieren? «Eine Preiserhöhung ist aktuell noch kein Thema», sagt Patrick Bigler.

Patrick Bigler im Wagi-Museum. Bild: Valentin Hehli/Archiv

Dass die Stadt ein zinsloses Darlehen zahlen will, kommt nicht aus dem Nichts: Das Museum hatte Ende Oktober 2022 die Stadt um Unterstützung gebeten. Die Stadt Schlieren hilft dem Museum auch auf anderem Weg: Von 2021 bis 2025 zahlt sie einen jährlichen Beitrag in der Höhe von 70'000 Franken, dies hatte das Schlieremer Parlament im März 2021 so entschieden. Laut Bigler deckt dieses Geld die Mietkosten des Museums.

Das Wagi-Museum in Schlieren wird von einem nicht gewinnorientierten Verein geführt. Es soll zu einem Industriemuseum mit nationaler bis internationaler Ausstrahlung werden. Das Museum, mit einer Fläche von 800 Quadratmetern, steht auf dem Gelände des Wagi-Areals, auf dem früher die Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik AG (SWS). Das Unternehmen war international erfolgreich und produzierte bis ins Jahr 1985. Und genau dieser Schlieremer Erfolgsgeschichte widmet sich das Wagi-Museum.

